不止于OpenStack 浪潮打造全栈云赋能行业数字化转型

浪潮云计算与大数据产品部副总经理刘晓欣告诉记者，OpenStack市场经过这么多年发展已经走过炒作期，进入到新的发展阶段。之所以浪潮能够取得这样的成绩，主要得益于浪潮对于这一领域的持续投入、重点行业深耕以及生态建设。

至顶网服务器频道 07月18日 新闻消息（文/李祥敬）： 在如今这个数字经济盛行的时代，云计算作为驱动力正在成为一种新的社会基础设施。而且云计算的发展已日趋成熟，不管是市场环境还是用户教育，整个业界对于云计算的共识默契度显著提升。

同样，作为云计算的重要载体，OpenStack也伴随云计算市场的发展不断成长，相关的产业生态日趋完善，围绕OpenStack的社区生态和商业化实践不断深入。《2018 OpenStack用户调查报告》显示，OpenStack在万人以上规模公司的部署率达到21%，在千人以上规模公司这一比率甚至高达50%。

根据IDC发布的《2018年中国SDC软件市场报告》，2018-2023年，OpenStack软件市场将以25.7%的复合年增长率增长，2023收入将达到5.38亿美元，占SDC（Software Defined Compute，软件定义计算，包括虚拟机软件、容器、云系统软件）软件市场总量的30%。而与OpenStack相关的软件、硬件及服务市场规模，则将高达数十亿美元。

在市场快速增长的情况下，浪潮在OpenStack市场实现了同比增长167%，2.3倍于市场平均增速，增速位居首位。浪潮云计算与大数据产品部副总经理刘晓欣告诉记者，OpenStack市场经过这么多年发展已经走过炒作期，进入到新的发展阶段。之所以浪潮能够取得这样的成绩，主要得益于浪潮对于这一领域的持续投入、重点行业深耕以及生态建设。

拥抱OpenStack 回馈社区与商业化实践

作为OpenStack基金会黄金会员和国内云计算领导厂商，浪潮一直以来秉承源于开源、高于开源、回馈开源的原则，积极参与社区各项开源活动，最近数个版本的贡献率排名持续提升。在最新发布的OpenStack Stein版本中，浪潮的BP（Completed Blueprints）贡献率排名全球第九。同时，刘晓欣表示，浪潮在场景化、产品功能、规模部署能力支持、性能调优等方面进行了诸多卓有成效的工作，浪潮OpenStack商业化版本（InCloud OpenStack）在多个领域完善扩充，比如在容器部署、流程审批、大规模监控以及交互界面等，已计划逐步贡献OpenStack社区。

在回馈社区的同时，浪潮也进行了丰富的商业化实践。当下，OpenStack成为中国私有云的事实标准，在企业上云以及推动行业数字化转型方面发挥了重要的作用。IDC数据显示，政府（41%）、通信及媒体（15%）、金融（11%）是2018年OpenStack发展的前三个行业，占总收入的67%。在增长率方面，建筑（1581.4%）、政府（107.3%）、服务（89.5%）处于前三位。

浪潮也在这些重点行业取得了不俗的成绩。比如依托OpenStack，浪潮云连续五年蝉联中国政务云市场占有率第一位；在通信及媒体行业，浪潮构建了广电行业云解决方案，实现了单集群规模1000＋节点、总规模达到1500＋节点，位列全球TOP5。刘晓欣说，现在中国5G牌照已经发放，5G产业蓄势待发，由此引发的物联网和边缘计算需求强烈，浪潮也在配合运营商的基础设施建设，这里面的市场机会很大。

在支持制造业数字化转型方面，浪潮与知名钢铁集团山钢合作，共同打造的山钢云建设项目，实现信息化体系优化与重构，为钢企上云提供了样板，获评为2019年“十佳上云“（工业行业）优秀案例。

刘晓欣总结说，浪潮源于OpenStack的丰富实践经验，提升了产品服务能力，同时将这些能力反馈给社区，又促使OpenStack不断得到完善，最终形成一条实践积累、提升能力、反馈社区、完善服务的上升发展路径。

不止于OpenStack 浪潮云海迈向全栈云平台

当前，企业IT环境的混合度越来越高，包括在企业私有环境中运行的虚拟化和云、公有云、在公有云和私有云环境中实现资源调度与编排的容器技术，新一代企业IT正在转向多云架构。多云架构让企业的业务应用更加灵动，同时也带来了云管理的新挑战。未来解决多云环境的复杂性、安全性、效率等问题，浪潮基于开放、融合、敏捷的产品策略，打造了云海OS和云海IOP两大产品系列，通过两大融合产品实现全栈云赋能行业数字化转型。

据刘晓欣介绍，浪潮在2010年推出了云海战略，经过这么多年的发展，云海战略在行业中渐次落地。其中，云海OS是面向下一代云数据中心和云原生应用开发的智慧云操作系统，可灵活支持OpenStack架构和K8S容器平台，实现用户业务的自动感知、资源的智能管理和服务的自动化交付。云海IOP是浪潮自主开发的一款快速交付数据库、云中间件等应用开发及服务平台，提供简单、高效、可靠服务的平台级产品，具备标准、开放、高可用、自动伸缩、自动化部署五大特性。

云海平台是面向混合多云时代的全栈云解决方案。一方面，浪潮通过向下兼容浪潮自有的IaaS产品，整合物理服务器、存储等资源，对于计算、存储、网络等物理资源具备更加高效的异构资源整合能力，强化大规模集群管理和多云管理能力；另一方面，向上为浪潮PaaS产品提供内核平台的支撑，并对外提供高效、稳定的云与大数据开发环境，助力客户洞察数据价值。

刘晓欣表示，现在从用户侧和业务发展看，企业对于PaaS层的服务越来越关注，希望依托平台构建云原生的应用。浪潮在云海OS和云海IOP的融合是独特优势，能够给客户提供全栈云服务。“云是把资源层以服务的方式进行供给，让资源的获取更加方便，为客户上云提供一站式解决方案。”

对于上云企业来说，选择OpenStack只是迈出了一小步。通过融合发展，浪潮不止于OpenStack，为行业打造了全栈式的云就绪解决方案，帮助他们更好地拥抱数字化转型。“未来，浪潮基于OpenStack进行产品创新适配更多工作负载类型比如AI，同时积极推动全栈云解决方案在行业中的落地，参与行业标准制定，联合合作伙伴将已有成功实践在更多行业进行复制。”刘晓欣总结道。