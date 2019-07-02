OCP China Day 2019 开放计算浪潮下OCP的坚守与变革

数据经济不断发展，业界对于算力的需求不断激增。数据中心的作用变得举足轻重，OCP聚焦开放计算，通过协作创新，赋予开放计算更多使命，推动整个计算产业的发展。展望未来，OCP的发展值得期待。

至顶网服务器频道 07月02日 新闻消息（文/李祥敬）：毋庸置疑，我们现在处于一个计算多样化的时代，面对纷繁复杂的工作负载，企业需要多样化的算力支持。而作为算力的承载体，数据中心也在面临变革，比如超大规模数据中心不断涌现，部署在大型云数据中心的服务器出货量呈现快速增长。同时，随着物联网的发展，边缘计算数据中心成为业界的关注焦点。

面对不断变化的市场，OCP开放计算社区以开放开源的形式，将最领先的数据中心实现标准化、产业化，从而加快整个行业的变革进程。OCP的理念是在大量的实践中总结出最佳实践方案，并将这些最佳实践方案标准化、通用化，推广到整个数据中心行业。

OCP主要成员企业都是大型互联网运营商、方案提供商，是数据中心创新的主要推动力量，成员企业在实际应用中提出创新方案，将IP提交到OCP，然后进行公示、升级，经过十分漫长的过程，才会成为一个新的技术标准，开放、严密而漫长的流程，保证了OCP开放标准的普适性、实用性。

近日，由OCP基金会和OCP铂金成员浪潮联合主办OCP China Day（开放计算中国日）在北京举行，大会分享了Open Rack下一代整机柜服务器、OpenRMC下一代数据中心管理统一框架、SONiC开放网络、人工智能、边缘计算等前沿技术话题。

笔者亲临现场，深深感受到OCP China Day 2019涉及的话题非常广阔，从整机柜架构、OAI、OCP开放边缘计算、OCP软件等，开放计算产业蓬勃发展，OCP成员不断创新实践，推动数据中心产业的发展。

正如OCP CTO Bill Carter所言，OCP是一个开放的社区，依靠合作伙伴协作创新。OCP成立之初聚焦云计算，传统数据中心，但是随着技术发展和产业演进，OCP希望与更多的企业一起突破传统数据中心的界限，扩展到边缘，共同打造一个开放的计算产业生态。

浪潮高级技术总监郭洪昌则表示，未来是开放计算的时代，浪潮一直在积极的推动全球开放计算生态的发展。浪潮是全球三大开放计算社区OCP、ODDC和OPEN19的共同成员，浪潮从贡献IP，参与开发标准到主导标准制定，在开放硬件社区中的参与度越来越高，先后贡献了首批基于Open19标准的服务器、第一款OCP标准基于Intel Skylake平台的主板、第一款Olympus四路服务器。同时，浪潮还参与了OCP OAM项目，牵头成立了OpenRMC项目，开发完成了全球第一个基于OCP标准的整机柜管理架构。

开放计算蓬勃发展

众所周知，硬件的更新远远慢于软件，因为硬件的更新需要整个产业生态的更新。硬件技术的研发不仅昂贵而且缓慢，因此标准的可行性、可持续性就成为一个十分关键的产业问题，一个优秀的标准可以更好地保护用户的既有技术投资，实现更好的业务灵活性。

经过8年时间发展，OCP开放计算社区现在已经是全球最大硬件开源社区之一，拥有数据中心基础设施、服务器、存储、硬件管理等10个技术项目组，并制定了不同领域的众多开放标准，这些开放标准在业内有着广泛的影响力。

Bill表示，OCP比较注重创建新的技术标准和规范，以满足效率和可扩展性的目标。这些标准规范跟设计文件可以在社区成员以及业界共同分享，他们基于这些设计文件进一步创新，比如设计产品。除了这些，OCP也与业界成员进行白皮书发布、测试验证、产品和技术标注认证和案例研究等。

在整机柜方面，Open Rack已经成为互联网企业和电信运营商企业解决部署密度、能效等技术挑战的重要解决之道。面对新的技术发展趋势和用户业务需求，Open Rack 3.0整机柜服务器规范备受期待。相比上一个版本，Open Rack 3.0加了液冷散热，整机柜功率提高到15-33KW，增加了48V直流供电，能效进一步提高，另外，高度从41OU增加到44OU，提高了空间利用率，并且调整了内部结构，为I/O、存储等单项功能的扩展预留了空间。

整机柜产品在运营商、互联网厂商、云计算提供商等颇受青睐，因为依靠整机柜产品可以极大提升服务器的部署速度。比如在百度顺义数据中心，浪潮向百度交付了最新一批整机柜服务器，涉及节点超过1万台，交付过程为8小时，相当于每2.88秒1台服务器，刷新了业界服务器交付最高速度。

为了顺应当前云计算的深入发展，浪潮与英特尔还联合向OCP社区提交了全球首款面向云计算场景优化的高密度四路服务器参考设计Crane Mountain（NF8260M5），这个全新设计将为云计算的IaaS平台提供计算能力更强、密度更高的解决方案。

除了互联网厂商和云计算提供商，电信行业也是OCP设计部署增速最快的领域之一。当前电信行业正处于转型期，部署基于云的技术，如软件定义网络和网络功能虚拟化，成为趋势，而OCP的理念正好合乎了这种趋势。

在数据中心管理方面，OCP正在构建下一代数据中心管理架构，Open Firmware、OpenRMC等项目就是为了适应新一代云计算基础架构发展需求而推出。Open Firmware项目是发展敏捷、开放、标准的固件设计规范来适应新一代云计算基础架构发展需求。基于这个规范的开源套件包括最基本的平台代码来识别白盒硬件，同时用Intel FSP发展可构建和引导的白盒硬件系统，形成软硬一体化的Open Firmware生态。

而OpenRMC正在致力于OpenBMC与Redfish的融合，形成下一代数据中心管理的统一框架，该项目由浪潮牵头成立。OpenBMC是Linux社区项目，意在解决闭源的BMC以及相关的软件包标准不一的问题。Redfish是替代IPMI的下一代数据中心管理规范。OpenRMC项目希望能够解决两个标准之间的互操作性等一系列问题，并建立协同机制，形成规范，推进下一代数据中心管理技术和产业的发展。

可以预见的是OpenRMC 与Open Firmware将为下一代数据中心构筑起开放、标准、灵活的统一管理技术生态，从而帮助业界在数据中心管理方面开辟一片新天地。

当前计算在变革，网络等也在革新。每隔一年，数据中心网络速度就会使吞吐量翻倍，从10Gbps增长到40Gb再到100Gb。SONiC是微软发布的开源交换机操作系统，是一个成熟的SDN软件平台。SONiC是构建网络设备（如交换机）所需功能的软件集合，通过交换机换抽象接口（SAI）运行在不同的ASIC平台，改变软件策略和拓扑实现新的网络架构，让网络实践更为灵活，这推动了OCP社区以及其他厂商在开放网络方面的创新。

阿里巴巴就通过SONiC的大规模部署实现了高带宽和低延迟，而且阿里巴巴基于SONiC做了大量的个性化开发，这些工作很好地推动了阿里巴巴的业务创新。此外，阿里巴巴还联合百度、腾讯等公司推动了ODCC凤凰项目的成立。ODCC凤凰项目就是以SONiC开源社区为依托，打造网络生态发展，促进国内开放网络和SDN网络的进步。

综上所述，OCP、ODCC等开源组织推动的开放计算不断壮大，相关项目不断丰富和成熟，推动了数据中心产业的发展。社区成员之间通过不断协作创新，构建了良性循环的产业生态。

新技术驱动不断革新

数据中心变革的直接动力是大型化和现代化，而新兴的业务需求，如云计算、大数据和人工智能也在驱动数据中心的变革，这些都对数据中心提出了更高的要求。OCP社区也在积极拥抱这些新技术，从而让开放计算下的数据中心更好地承载这些工作负载。

人工智能的发展推动了一系列面向深度学习、机器学习以及高性能计算等应用的异构加速方案的发展，加速器硬件系统的技术挑战和设计复杂性很大，将加速器集成到系统中通常更是需要较长的开发周期。基于此，OCP社区在服务器项目组下设立了OAI（Open Accelerator Infrastructure）小组，负责开发OAM（OCP Accelerator Module）规范，将加速器模块标准化，简化AI基础架构的设计，缩短硬件设计周期。

当前公布的OAM标准，是由参与OCP开放计算项目的百度、微软、Facebook三家国际AI领先企业联合定义，集合定义了AI硬件加速模块本身、主板、互联拓扑、机箱、供电、散热以及系统管理等系列设计规范，主要目标是通过模块化、标准化来增强不同AI硬件加速模块和系统的互操作性，加速新的AI硬件加速模块的落地和应用。

此外，腾讯和浪潮也宣布将T-Flex2.0规范贡献给OCP社区，该规范并不仅着眼于异构加速的规范设计，而是基于I/O池化技术，通过服务器不同模块的解耦重组，实现服务器的模块化迭代和灵活组合，用户可以基于该规范，可以实现异构加速、冷存储、HPC集群等各类不同的应用方案。

5G应用将给数据中心带来新的发展契机，各类边缘数据中心将大量出现，与大规模云数据中心一起成为重要社会基础设施。面对5G和边缘计算浪潮，OCP社区在电信项目组设立了Open Edge技术小组，为边缘计算服务器等硬件设施开发一套公开标准。

诺基亚已经贡献了Open Edge Chassis Specification v1.2标准，该标准以3U高度、19英寸宽度和430mm深度的机箱为基本部署单元，机箱可以支持高度为1U和2U的扩展节点，每个节点的宽度可以为半宽、1/4宽和全宽，机箱最大供电功率2000W，支持AC和DC两种供电模式，可以兼容边缘计算、远端边缘计算等各类部署环境。

浪潮也展示了两款边缘计算服务器，它们可以直接与电信设备混合部署在通信中心机架上。同时，也针对边缘机房进行了大量的适应性设计，在耐高温、防尘、耐腐蚀、电磁兼容、抗震等方面可以满足极端环境的部署需求。

如上所述，我们看到OCP在不断延展开放计算的内涵和外延，通过与时俱进，OCP能够让数据中心承载更多样化的工作负载，紧跟技术发展，满足用户需求。不管是AI，还是5G，或者边缘计算，OCP不会缺席，积极融入到技术的滚滚洪流中。

结语

数据经济不断发展，业界对于算力的需求不断激增。数据中心的作用变得举足轻重，OCP聚焦开放计算，通过协作创新，赋予开放计算更多使命，推动整个计算产业的发展。展望未来，OCP的发展值得期待。