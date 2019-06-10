IDC：2019年第一季度全球服务器市场收入同比增长4.4％

根据IDC全球服务器季度追踪报告显示，2019年第一季度全球服务器市场厂商收入同比增长4.4％至198亿美元，全球服务器出货量同比下降5.1％至260万台。

根据IDC全球服务器季度追踪报告显示，2019年第一季度全球服务器市场厂商收入同比增长4.4％至198亿美元，全球服务器出货量同比下降5.1％至260万台。

2019年第一季度整个服务器市场在经历了连续六个季度的两位数收入增长之后开始放缓，不过增长仍然是比较强劲的。批量出货的服务器收入增长了4.2％，达到167亿美元，中端服务器收入增长30.2％至21亿美元，高端服务器连续第二个季度收入萎缩，同比下降24.7％至9.76亿美元。

IDC基础设施平台和技术研究经理Sebastian Lagana表示：“企业买家和超大规模数据中心通过ODM进行采购的需求相比之前几个季度有所减少，与去年同期进行对比比较困难，这影响了第一季度市场的增长速度。这一点从第一季度出货量的下滑中就能明显看出来，尽管平均销售价格（ASP）同比有所增长，使得很多厂商实现了收入的增长。只要市场对配置丰富的服务器仍然有需求，就可以进一步推动平均销售价格的增长，部分抵消出货量的下滑。”

整体服务器市场厂商排名

2019年第一季度戴尔以20.2％的收入份额位列全球服务器市场第一，其次是HPE/新华三集团，收入份额为17.8％。戴尔的收入同比增长了8.9％，而HPE/新华三集团收入同比增长了0.2％。浪潮/浪潮商用机器、联想和思科并列第三，收入份额分别为6.2％、5.7％和5.3％，收入同比增幅分别为36.4％、3.9％和6.9％。ODM Direct厂商占到了服务器市场总收入的23.0％，同比减少1.0％至45.5亿美元。

注释：

当全球服务器市场中两家或者更多厂商的收入或者出货量份额小于等于1%的时候，IDC认定这些厂商位于并列位置。

由于HPE和新华三集团现有的合资公司，IDC从 2016年第二季度开始把HPE和新华三集团作为"HPE/新华三集团" 一个整体记录全球市场份额。

由于IBM与浪潮成立了合资公司，所以IDC从2018年第三季度开始将浪潮和浪潮商用机器作为“浪潮/浪潮商用机器”一个整体记录全球市场外部市场份额。

该季度戴尔在出货量方面领先全球服务器市场，占该季度出货量的20.0％。

注释：

当全球服务器市场中两家或者更多厂商的收入或者出货量份额小于等于1%的时候，IDC认定这些厂商位于并列位置。

由于HPE和新华三集团现有的合资公司，IDC从 2016年第二季度开始把HPE和新华三集团作为"HPE/新华三集团" 一个整体记录全球市场份额。

由于IBM与浪潮成立了合资公司，所以IDC从2018年第三季度开始将浪潮和浪潮商用机器作为“浪潮/浪潮商用机器”一个整体记录全球市场外部市场份额。

服务器市场亮点

从地区来看，日本是该季度增长最快的地区，收入同比增长9.8％。亚太地区（不包括日本）增长7.4％，欧洲、中东和非洲（EMEA）增长4.1％，美国增长3.5％，加拿大下滑9.6％，拉丁美洲下滑14.9％。该季度中国的厂商收入同比增长了11.4％。

该季度市场对x86服务器的需求增长了6.0％，达到185亿美元，非x86服务器同比减少13.7％至13亿美元。