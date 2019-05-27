HPE第二季度财报出炉：盈利超出预期但收入下滑

惠普公司（Hewlett Packard Enterprise Co.）的盈利超出了预期，但是收入却出现下滑，这家老牌科技公司的首席执行官Antonio Neri表示，该季度的这种业绩状况主要是由于国际贸易紧张局势和“市场动态转变”造成的不确定性带来的。

作者：MIKE WHEATLEY

HPE（Hewlett Packard Enterprise Co.）的盈利超出了预期，但是收入却出现下滑，这家老牌科技公司的首席执行官Antonio Neri表示，该季度的这种业绩状况主要是由于国际贸易紧张局势和“市场动态转变”造成的不确定性带来的。

该公司销售服务器、存储、网络、咨询和支持服务，今天公布了第二季度收入状况，收入未计入一些特定成本，包括每股42美分的股票收益等。

尽管第二季度的收入达到72亿美元，但仍比一年前下降4％。此前华尔街预计每股收益仅为37美分，但预计收入为74亿美元。

Neri（如图）在电话会议上表示：“我们仍然相信，每个人都可以创新和参与的开放市场对于市场稳定性和客户信心非常重要。”他表示：“我们最近也经历了一些客户的销售周期延长。我们将继续监测这些和其他的一些微观经济因素。”

这是HPE连续第二个季度出现整体销售下滑，尽管该公司的存储业务收入确实是个亮点——该业务收入增长了5%。另一方面，HPE的整体混合IT部门是其最大的业务部门——存储业务只是其中的一部分，该部门的收入下降了4%，达到了56亿美元。计算部门收入下降了5%。

HPE的Pointnext咨询服务收入也下降了7％。金融服务收入下降了2％，达到8.96亿美元，而智能边缘业务收入也下降6％，达到6.66亿美元。在最后一个细分市场中，覆盖大部分HPE网络设备的Aruba产品收入下降了8％，不过Aruba服务的销售状况不错，增长了16％。

此外，该公司报告称，High Performance Computing的收入增长了25％，而Synergy增长了78％，后者是该公司的软件定义基础架构平台。

Pund-IT公司的Charles King对SiliconANGLE表示，HPE的混合解决方案收入下降令人担忧。他表示：“大多数供应商——包括HPE，已经开始依赖高利润的混合IT来推动收入，因此其中的缺口会损害盈利能力。”

HPE在高性能计算领域中的增长令人鼓舞，该公司以13亿美元收购超级计算机制造商Cray之后，显然希望主导这个领域。该公司本月透露，对Cray的收购将于2020年第一季度完成。HPE在这个领域有很大机会能够创造客观的收入，该公司当时表示预计在未来五年内将获得超过40亿美元的百亿亿次计算合同。整个HPC市场预计将从2018年的280亿美元增长到2021年的350亿美元，如果Cray的收购能够按照预期完成，HPE预计将获得相当大的一笔财富。

尽管如此，如果HPE希望在完成Cray收购后迅速提升其盈利水平，那么可能会令人失望。King对SiliconANGLE表示，这更像是一个长期的赌注，因为超级计算是一个“长期游戏，其影响在交易完成后几个月或几年内都无法感受到”。

Neri继续表示：“我们继续做出重要的战略举措，进一步提升我们在混合世界中更好地为客户服务的竞争地位和能力。”他表示：“我仍然相信，我们为支持从边缘到核心战略所做的重要投资将在短期和长期内为股东产生积极的回报。”

然而，Neri的这番言论似乎对于投资者们来说并没有多少说服力，HPE的股票价格在最初上涨了2%之后，在盘后交易阶段下跌超过1%。周五，该公司的股票价格勉强走高，上升了0.2%。

投资者的冷淡反应强调了这样一个事实，即HPE仍处于转型期，仍在退出一些老牌企业，同时试图将新的业务扩展到新的业务，Constellation Research Inc.的分析师Holger Mueller表示。

穆勒表示：“由于智能边缘收入下降，市场存在着一种忧虑，因为这是HPE的一大赌注。” 穆勒表示：“另一方面，很高兴看到收入组合向更有利可图的HPC领域转移，这可能会从Cray的收购中获得提振。接下来的几个季度将显示HPE是否能够重新获得收入增长的势头，还是其投资增长的速度无法弥补整个行业内服务器销售下滑颓势带来的影响。”

Moor Insights＆Strategy的分析师Patrick Moorhead对SiliconANGLE表示，尽管收入下降，该公司的表现实际上好于预期。他指出“一级服务器销售”状况不错，这是该公司为运行大型云和数据中心的公司提供的商品硬件的简写，并且由于汇率波动的影响，其收入在本季度增长了1％。

Moorhead表示：“我对Aruba的衰落感到有些惊讶，但我很高兴公司对发生的事情给出了如此详细的解释，并且我预计下个季度业务将因为其北美执行问题的解决而激增。”Moorhead表示：“总的来说，我很高兴看到HPE在其有针对性的、更高价值的领域做得很好，并且在没有增长的地方，它明白问题所在以及应该如何应对。”

HPE还连续第六个季度上调了全年盈利预期。它现在预计全年收益为每股1.62美元至1.72美元，高于上一季度每股收益1.56美元至1.66美元的预测值。分析师们此前预计全年收益为每股1.65美元。

对于本季度，HPE预计每股盈利40至44美分，这或多或少符合华尔街的预期——每股盈利42美分。