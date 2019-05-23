华胜天成步入3.0时代，依托“云成云胜”战略打造数字化转型的赋能者

作为国内领先的以自主可控技术为基础的云计算综合服务商和云计算运营商，华胜天成致力于成为“数字化转型赋能者”，以“天成云”为核心，为客户提供云基础架构产品和行业应用服务，助力客户数字化转型。

至顶网服务器频道 05月23日 新闻消息（文/李祥敬）：数字经济既是中国经济提质增效的新变量，也是中国经济转型增长的新蓝海。企业数字化转型是发展数字经济的的重要内容，当前各行各业都在积极拥抱数字化转型。作为国内领先的以自主可控技术为基础的云计算综合服务商和云计算运营商，华胜天成致力于成为“数字化转型赋能者”，以“天成云”为核心，为客户提供云基础架构产品和行业应用服务，助力客户数字化转型。

新阶段新使命

华胜天成集团解决方案中心总经理刘斌告诉记者，公司现在已经进入3.0时代，战略从“一个核心＋四朵云”逐渐升级形成具有公司自身特色的“云成云胜”发展战略，即“一个核心”升级为“云成系列”，“四朵云”升级为“云胜系列”。公司依托云计算、大数据、物联网等新一代信息技术，以云成系列自主可控的云计算相关技术为核心，逐步推进云胜系列行业云的落地实施。

刘斌说，2018年，华胜天成迎来成立二十周年。经过几年的努力，公司基于行业云的战略格局已经形成。如果说系统集成是1.0，服务转型是2.0，现在华胜天成则是进入到3.0。“当前数字经济快速发展，数字化转型成为企业的刚需。它跟信息化是有区别的，因为信息化是更多地获取数据，而数字化转型是在获取数据的基础上分析这些数据，提出一个新的模式，有了这些新的模式，它才能叫数字化转型。”

刘斌还举了一个例子，比如一个运动品牌服装制造商通过可穿戴设备进行数据采集和分析来指导生产，进而提供健康服务。它就从一个传统的制造业转型成一个健康解决方案提供商。通过数字化转型，一个企业的商业模式才会发生转变，华胜天成要做就是帮助企业实现这个转变。

所以，数字化转型还在于企业找到新的运营模式。而华胜天成帮助企业构建转型的基础设施。当前，技术发展越来越快，市场变化风起云涌。华胜天成在3.0时代以“云成云胜”为依托实现自身的转型。刘斌表示，虽然现在新技术不断涌现，但是华胜天成有自己的战略重点，依靠自身在企业级IT架构成方面的优势，还是以IT基础设施为主，为行业客户提供支撑业务发展的基础架构。

“云成云胜”战略包含两个内容，一个是云成——全线的云基础架构产品，包括自主可控的服务器、数据库、中间件，数据治理、数据安全与保护产品，云管平台产品等；一个是云胜——特色的行业云服务。除了聚焦IT基础设施，华胜天成联合下属企业着力打造特色行业云，为客户提供特色云服务。包括定位于工业互联网的、服务于安全生产行业的“易安云网”，服务于跨境电商的“跨境物流云”，服务于旅游行业的“家系列旅游云”，服务于国际零售行业的“智慧零售云”，服务于制造企业的“数字工厂云”等，业务从“行业四朵云”延伸到“百行百云”。

现在是一个云无处不在的时代，行业客户纷纷上云。制造业、零售、物流、旅游、安监等行业是华胜天成持续发力的领域，同时，华胜天成也在选择新的行业切入点，大力拓展医疗、教育、金融等行业。“华胜天成在20年的发展过程中积累了众多的行业客户，借助‘云成云胜’战略可以帮助他们更好地上云，拥抱数字化转型。”刘斌如是说。

打造数字化转型底座

刘斌表示，云基础架构分成两块，通用基础架构和系统架构，这也是华胜天成云成系列的重要组成部分，其核心是研发并向客户提供自主可控的云计算相关产品和解决方案，并按资源容量按需收费，让客户实现轻资产化，例如提供“云数据中心租用及管理”服务等。其中，基础架构产品包含国产数据库产品、中间件和数据库一体机等；系统架构产品包含异构混合云管理平台、超融合私有云一体机平台、专业监控运维平台、容灾自动化管理平台等。

目前，华胜天成已形成满足用户多场景应用的云计算高端软硬件基础产品（服务器、存储、数据库、中间件等）、云计算管理平台软件、大数据整体解决方案、物联网行业解决方案等，形成行业领先的"自主可控、安全可信、高效可用"的产品及服务。

在刘斌看来，华胜天成正在从概念走向应用。十年前，我们谈云更多是概念。而现在，云计算技术已日益成熟，云计算的市场规模也日渐壮大，公有云市场格局已定。

早在2010年，华胜天成就在云方面开始了探索。刘斌介绍说，华胜天成当时的发展路线还是从国外引进，再一点点预研这条道路。但是，从国外引进的发展路线并不是长久之计，华胜天成必须要走自主可控的道路。“毕竟在用别人的架构基础上进行改进，你就永远受限于别人。”

华胜天成是异构混合资源池管理概念提出者，在异构资源池管理市场、小型机资源池管理市场均占首位，多厂商融合X86资源池技术管理第一；也是全栈云、云集成概念的提出者，最早实现全拓扑业务应用部署落地的云厂商之一，最早实现业务级云平台厂商和业务级自动化运维厂商之一。

在这样的情况下，华胜天成如何实现再成长？刘斌说，异构混合云是华胜天成的特色，也是华胜天成在云领域持续发展的重要突破口。异构混合云管理平台是“自主可控、安全可信、高效可用”的云管软件产品，提供IaaS＋层及PaaS层的异构环境私有云建设与服务，同时支持私有云及公有云相融合的混合云管理方式，帮助企业实现运维模式转变，实现资源线上服务化运营，实现多云IT资源的统一化、标准化、自动化、流程化的快速部署交付和整个生命周期的闭环管理。

“这个异构包含多个涵义，一个是开源架构云，其存在多个版本，如何统一纳管是关键；另外，异构是在x86和Power，以及不同虚拟化技术比如KVM或者VMware之间的统一管理。在单一的云技术架构面前，我们更注重公有云、私有云之间的混合云市场。只有你定位准确，才能活下去。”刘斌说。

除了异构资源管理，自动化运维也是华胜天成在云布局方面的重要方向。刘斌也在负责华胜天成BSM事业部，这个部门就是专门开发运维、监控、管理产品。例如华胜天成数据中心的智能监控运维平台（Mocha BSM Visto），该平台是华胜天成自主知识产权的以流程管理为核心的云运维平台，支持IT运维人员实现分布式监控与日常运维，为CIO、IT主管提供综合运维决策支持。

容灾自动化管理平台，可提供日常巡检服务、合规性检查等自动化的流程调度作业，又可提供灾难发生时快速的自动化切换管理，助力企业实现日常运维与容灾关键时刻的流程全自动化管理。

除此以外，超融合私有云一体机平台，除了具备一般的云资源调度管理功能外，还融合了大量的企业云运维必需的功能和工具（如监控，自动化部署，ITIL管理等），可以最大化地实现企业内部云架构的集中管控和集中运维。华胜天成是第一个将云技术和基于交付中心的云运维服务打包，为客户提供企业级SLA承诺的企业云服务商。

在运维监控管理方面，刘斌表示，华胜天成紧跟技术趋势，比如DevOps的引入等。毕竟华胜天成是从企业级IT架构起家，在开发、部署、实施方面具备一定优势。但是开发人员与业务人员之间的打通仍然是一大挑战，我们需要了解开发的同时，还必须要了解应用需求，把两方面结合起来。

此外，面华胜天成也在积极参与国家标准的制定。毕竟数据采集的标准化对于运维来说至关重要，而监控运维的发展已经相对成熟，必须在标准化的方面走得会更快一些。

如果说云成系列打造了一个“底座，那么云胜系列的核心是将云计算、大数据、物联网等信息技术整合应用于行业及产业的数字化升级，打通行业资源以及生态的上下游，实现IT与产业深度融合，打造行业运营平台，从而探索产业运营模式以及数字聚集带来的新商业模式。华胜天成希望把整个产业链整合起来，但上下游的整合需要时间，所以华胜天成构建生态链，通过与合作伙伴合作，把价值体现出来。"刘斌说，“在建立合作伙伴关系时，我们实行两条主线，一条主线是云计算，另外一条是自主可控。目前，华胜天成与华为、新华三等IT厂商，以及阿里云、金山云等云厂商展开积极合作，构建全方位的生态。”

结语

20年的深耕细作为华胜天成奠定了庞大的客户基础，已累计为10000家以上的政企、行业客户提供解决方案和服务。面对这些行业客户，公司具备突出的业务理解能力和云基础设施建设、定制化云应用软件开发、数据服务、信息安全等一站式云服务能力，与客户形成了紧密的相互依存、共同发展的关系。

2019年，华胜天成将全力整合资源在云计算领域持续发力，加快自主可控技术和四个行业云的发展，实现IT云服务商的快速转型。凭借20多年在细分行业中的经验、客户以及技术积累，已使得华胜天成行业云形成显著竞争优势，快速抢占市场份额，成为细分行业龙头。

在2019年，华胜天成将进一步加大自有产品的研发和拓展，加大资本和人力的投入，坚持发展自有产品，不断增强自身核心竞争力。通过聚焦于行业云发展，让传统业务加快回归云基础架构服务。刘斌说道“作为IT行业的领军企业，华胜天成希望通过技术驱动，找到新的发展方向，在给客户服务的过程中体现自己的价值。”