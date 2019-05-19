HPE以13亿美元价格收购超级计算机制造商Cray

HPE今天宣布，已经以13亿美元的价格收购了Cray，这一举措有望将HPE推向不断增长的超级计算市场的前沿。

HPE今天宣布，已经以13亿美元的价格收购了Cray，这一举措有望将HPE推向不断增长的超级计算市场的前沿。

13亿美元的价格相当于每股35美元，比Cray的周四收盘价溢价17％。这次收购也是HPE自2015年从惠普公司分拆出来成为独立公司以来的最大一笔收购。

Cray由超级计算机行业开创者Seymour Cray于1972年创立，迄今为止打造了很多全球最快超级计算机TOP500榜单中的多套超级计算机。最近Cray还在美国政府推动的“百亿亿次级”计算项目中发挥了关键作用。

Cray目前正在为美国能源部建设两个百亿亿级超级计算机系统，第一个将耗资5亿美元，服务于位于芝加哥的阿贡国家实验室，第二台超级计算机预计耗资6亿美元，将为橡树岭国家实验室的研究人员提供1.5 exaflops的性能。

HPE在百亿亿级超计算机领域看到了巨大的收入机会。HPE在收购公告中表示，预计未来5年将有超过40亿美元的百亿亿级项目。反过来，高性能计算市场规模将从2018年的280亿美元增长到2021年的350亿美元。

Moor Insights＆Strategy总裁兼首席分析师Patrick Moorhead表示：“高性能计算是增长最快的市场之一，HPE已经表达了在了这个市场中做得更好的意图。所以对这次收购我并不感到惊讶，收购能否成功取决于两家厂商的整合。”

除了Cray的客户群和人才之外，此次收购还将为HPE带来一系列超级计算技术。Cray开发了一种名为Shasta的计算机体系结构，专门用于百亿亿级超算系统。此外，Cray还出售一种名为Slingshot的超级计算机优化网络技术，以及存储设备和人工智能软件等产品。

HPE本身对高性能计算市场也并不陌生。HPE已经为匹兹堡超级计算中心和世界上最大的化学品生产商巴斯夫集团等组织打造了超级计算机系统。

Moorhead表示：“HPE带来了更大的规模和一些独特的消费模式，Cray则带来了专业知识和独有的接入IP。”

HPE表示，完成收购收购会之后将向GreenLake产品阵容中增加一系列新的高性能计算产品，这将让企业能够以付费即用的方式购买高性能计算硬件，此外HPE还计划推出针对人工智能工作负载优化的高性能计算解决方案。

HPE预计将在2020年第一季度完成收购，并表示整合Cray的费用并不会影响今年自由现金流预测，而这次收购将有效促进HPE的长期协同效应。