Nvidia第一季度财报超预期 数据中心和游戏业务仍然面临挑战

计算机图形芯片制造商Nvidia公布第一季度业务超出预期，使其股价在盘后交易中上涨近6％。但在Nvidia警告称其主要的游戏和数据中心业务仍面临挑战之后，大部分收益都被抹平了。

计算机图形芯片制造商Nvidia公布第一季度业务超出预期，使其股价在盘后交易中上涨近6％。但在Nvidia警告称其主要的游戏和数据中心业务仍面临挑战之后，大部分收益都被抹平了。

该季度，Nvidia在股票报酬等特定成本之前的收益为每股88美分，收入为22.2亿美元，低于去年同期的32.1亿美元，但这仍然好于华尔街预期的每股收益79美分，收入22亿美元。

该季度的表现要比看上去的好一些，因为Nvidia高管提到挑战实际上已经在这个季度开始产生影响了。

例如，Nvidia主要的GPU业务收入下降27%至20.2亿美元，主要是由于游戏和数据中心业务的收入下滑，以及与加密货币采矿处理器相关的损失。

Nvidia游戏业务（GPU部门的主要部分来源）收入同比下滑39％，仅为10.6亿美元，但销售额环比增长了11％。Nvidia表示，环比增长反映了近期游戏GPU销售的增长。

这一增长对Nvidia来说非常重要，因为尽管Nvidia积极推进在人工智能、数据中心和自动驾驶汽车等新增长领域的发展，但视频游戏图形芯片仍然是Nvidia迄今为止最大的业务板块。

“我认为中国市场已经稳定下来，” Nvidia公司首席执行官黄仁勋在电话会议上谈到了这个最大的市场。“中国的游戏市场非常活跃，而且仍然充满活力。”

Nvidia预计下一季度游戏收入将超过25.5亿美元，高于分析师预期的25.3亿美元。

然而，数据中心销售情况令人失望，收入同比下滑10％，仅为6.34亿美元。Nividia首席财务官Colette Kress在电话会议中向投资者警告称：“第二季度全球数据中心支出暂停的情况仍将继续，且可见性仍然很低。”

Kress进一步提醒说，这对Nvidia的游戏业务提出了挑战。“CPU短缺的问题虽然有所改善，但会对我们笔记本电脑业务的复苏造成影响。”

在她发表了这些评论之后，Nvidia股票收益大幅缩水，在截止发稿时仅上涨了2％。

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead认为，数据中心业务受阻只是暂时性的。

Moorhead表示：“我相信这个影响是很大的，Nvidia希望数据中心业务在该财年下半年步入正轨，客户采购更多的训练解决方案。英特尔也面临类似的情况，我认为这是有原因的。”

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，如果要恢复增长，那么今年晚些时候数据中心销售额能否提升对于Nvidia来说就是非常关键的了。

Mueller表示：“Nvidia依然能够实现盈利并且扩大研发支出，这一点令人印象深刻。但未来增长的关键，是说服基础设施即服务提供商采购更多的Nvidia产品来运行和驱动基于人工智能的下一代应用。”

然而这并不容易，因为Nvidia面临来自AWS和Google Cloud的强劲挑战，Mueller认为。

“Nvidia需要游说开发者和企业高管使用Nvidia的硬件，并推动公有云基础设施厂商对Nvidia架构的需求增长。”

此外，Nvidia新兴的汽车业务收入为1.66亿美元，专业可视化业务收入为2.66亿美元。

刚刚结束的这个季度对于Nvidia来说是一个繁忙的季度，特别是Nvidia试图以69亿美元的价格收购数据中心网络专业公司Mellanox。有分析师认为，这次收购完全是为了提升Nvidia在计算机图形、数据科学和人工智能领域的地位。

黄仁勋表示：“尽管超大规模数据中心客户的需求短期暂停，但人工智能应用仍在继续加速，我们对即将收购Mellanox感到兴奋，这将有助于我们推动面向高性能计算的数据中心架构，以及从云到边缘的人工智能。”

Nvidia预计第二季度收入为25.5亿美元，上下浮动2％，略高于市场预期的25.4亿美元。