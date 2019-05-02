首界开源基础设施峰会：来自中国代表的声音

美国时间2019年5月1日，首届开源基础设施峰会胜利闭幕。连续三天的峰会为现场观众带了极具丰富的内容，当然小编并没有闲着，在最后一天的活动上，笔者采访到了众多中国代表。

至顶网服务器频道 05月02日 新闻消息（文/李祥敬）：美国时间2019年5月1日，首届开源基础设施峰会胜利闭幕。连续三天的峰会为现场观众带了极具丰富的内容，当然小编并没有闲着，在最后一天的活动上，笔者采访到了众多中国代表，倾听了他们的声音，下面简单记录一下，后续我会另写文章进行分享。

OpenStack基金会董事王庆

在王庆看来，本次开源基础设施峰会除了谈OpenStack之外，更多对目前的新技术比如5G、边缘计算等进行了更多探讨。新的问题需要新的项目和架构进行解决，所以我们看到OpenStack基金会推出了试点项目，例如StarlingX针对边缘计算，

另外，OpenStack也在与时俱进，适配新的应用场景。毕竟随着技术的发展，企业会面临新的问题，OpenStack针对这些情况进行更新，从而满足企业的需求。

为了有效管理裸金属基础设施，OpenStack Ironic项目应运而生。Ironic是OpenStack裸机管理组件，负责裸机资源的分配以及生命周期管理，通过该组件可以为OpenStack云平台提供裸机服务。

Ironic将裸金属转换为自动化基础设施，以便于进行虚拟化和容器化工作负载的混合部署。红帽、Mirantis、Verizon Mdeia、中国移动和SUSE等都在生产实践中应用了Ironic。

音速神童创始人王旭

王旭已经加入蚂蚁金服，其积极参与2017年托管于OpenStack基金会的Kata Containers项目。Kata Containers是VM与容器技术结合的代表，将容器的速度与VM的安全性结合，解决容器安全问题。

在本次峰会上，Kata Containers从试点项目升级为OpenStack基金会的顶级项目。王旭表示，Kata Containers是OpenStack基金会的第一个试点项目，与OpenStack平台形成了互补。

在项目发展中，Kata Containers也在与其他社区积极互动，相互改进。比如Kata Containers在今年1月底发布了1.5版本，支持了AWS在2018年底发布的 FireCracker，FireCracker利用KVM新虚拟化技术创建和管理多租户容器以及基于函数的服务，引起了业内的广泛关注。FireCracker满足了最终用户对简单使用场景下的最小hypervisor解决方案的需求，对Kata Containers来说意义重大。

谈及本次峰会的感受，王旭表示，早期峰会更多是聚焦OpenStack的部署问题，现在则更多是在谈AI、容器、CI/CD等技术。OpenStack平台越来越成熟。

九州云技术总监黄舒泉

目前，黄舒泉担任StarlingX社区技术指导委员会委员。随着移动互联网的发展，边缘计算现在成为新的技术潮流。StarlingX也成为边缘计算领域的重要项目之一，备受业界关注。

StarlingX作为一个开源项目，为用户提供分布式边缘云所需的服务，用户可以在这些服务中进行选择，或将其作为程序包加以使用。该项目以开源生态系统中的现有服务为基础，采用如Ceph、OpenStack和Kubernetes等前沿项目组件，并通过配置管理和故障管理等新服务加以补充，其重点集中在高可用性（HA）、服务质量（QoS）、性能和低延迟等关键要求方面。

虽然现在StarlingX发展非常迅速，但是黄舒泉认为，社区仍然需要更多的参与者，丰富产品。在社区治理、产品模式等方面，StarlingX仍有很长的路要走。毕竟开源项目与企业的实际应用还存在距离，需要各方共同努力。

腾讯云TStack首席架构师贺阮博士

2013年开始，腾讯即着手搭建TStack专有云环境，目的是面向企业内部IT环境提供云计算资源。TStack采用OpenStack作为其IaaS，在腾讯内部主要面向OA系统运维人员、平台应用开发人员、测试人员和AI研究人员，承载着腾讯内部IT业务系统、职能部门业务，以及腾讯大部分的开发测试业务。从2014年开始，通过专线和VPN等方案，TStack接入腾讯公有云，提供混合云计算环境，为全球的的腾讯员工和集团公司提供统一的混合云服务。

贺阮博士谈及腾讯在开源方面的情况表示，通常企业维护私有模块会需要很大的维护成本，而采用开源项目则可以释放这种成本，让企业更加专注于自己的业务。

此外，开源项目往往拥有众多的开发者，这对于企业的人才建设提供了有力支持。在贺阮看来，现在国内对于开源的重视程度越来越高。

对于本次峰会，腾讯派出了十几位人进行参与，这足以看出腾讯对于开源社区的重视。其实腾讯与开源社区的互动很多的。目前腾讯是OpenStack基金会白金会员，腾讯云TStack还斩获过OpenStack 2017年度Superuser大奖。

腾讯作为OpenStack在中国最大的用户之一，不仅在公司内部大量使用OpenStack，并且将其和腾讯内部的大量PaaS、SaaS 服务整合，形成了一体化的云服务解决方案，应用在社会发展的众多领域。

今年11月，开源基础设施峰会将会在上海举行。贺阮表示，腾讯将会为大会的工作作出自己的贡献，目前正在与基金会进行积极探讨。

结语

三天的开源基础设施峰会画上了句号，我想每个与会者收获满满。OpenStack基金会在峰会上展示其对于未来OpenStack以及旗下其他项目的思考，众多的社区成员也积极参与贡献，推动了开源基础设施的发展。

特别是中国代表，他们展示了在OpenStack以及开源社区中的积极作为。这让我们对下半年在中国举行的开源基础设施峰会充满了期待。