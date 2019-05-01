AMD第一季度财报平稳 GPU业务收入增长抢眼

根据财报显示，该季度AMD在某些成本如股票补偿之前的每股收益为每股6美分，收入为12.7亿美元，比去年同期减少了23％，不过仍然超出了此前华尔街预期的每股5美分收益和12.6亿美元收入。

计算机芯片制造商AMD公布了稳定但表现平平的财报结果，尽管销售额相比去年同期有大幅下滑，但仍然超出了预期水平。

根据财报显示，该季度AMD在某些成本如股票补偿之前的每股收益为每股6美分，收入为12.7亿美元，比去年同期减少了23％，不过仍然超出了此前华尔街预期的每股5美分收益和12.6亿美元收入。

就在AMD公布财报的一周之前，竞争对手英特尔刚刚因为重要的数据中心业务需求疲软而导致股价下跌超过9％。AMD表示，自己已经感受到了这些逆势的影响，但由于数据中心占比相对竞争对手较小，所以所受影响没有那么大，而且AMD的服务器处理器和GPU销售也出现了一些令人鼓舞的增长。

AMD首席执行官Lisa Su表示，AMD的数据中心GPU收入同比翻了一番，毛利率增长41％。Su说，AMD的Ryzen和EYPC处理器毛利率也有所改善。

从业务部门来看，该季度AMD的计算和图形业务部门销售额为8.31亿美元，减少26％。图形处理器的销售额也有所下滑，但一定程度上被表现抢眼的客户端和数据中心GPU需求所抵消了。

此外，AMD的企业、嵌入式和半定制业务收入达到4.41亿美元，同比减少了17％。

不过这些收入下滑是在预料之内的，而且AMD公布的第二季度指引也能让投资者们感到鼓舞。AMD预计第二季度收入将达到15.2亿美元，这或多或少符合华尔街的预期。随后AMD股票在盘后交易中上涨超过4％。

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead表示：“AMD的表现完全符合他们的预期，前景非常积极。AMD未来将处于非常有利的位置，因为AMD将推出一系列全新的CPU和GPU产品。AMD需要在2020年和2021年英特尔更新10纳米产品阵容之前巩固自己的地位。”

新产品将包括AMD的7纳米Ryzen台式机处理器，AMD早些时候曾表示预计今年晚些时候出货之后会带来重大的进展。今年1月AMD方面表示，他们希望通过这些芯片推动新PC销量增长50％。

AMD在过去几个月中的一系列动作也将让自己从中受益，例如AMD在3月宣布与Google合作为Stadia视频游戏流媒体服务提供支持，上个季度AMD还推出了用于低功耗笔记本电脑的新一代Zen微处理器，帮助AMD在该细分市场更好地参与竞争。