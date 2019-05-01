协同的效应：戴尔强力升级混合云和设备管理战略

Dell Technologies子公司Dell EMC在IT管理方面发挥了重要作用，将它的超融合基础设施平台与VMware的计算、存储和网络服务结合在一起，为企业提供了一种更轻松的方式来管理混合云部署。

Dell Technologies子公司Dell EMC在IT管理方面发挥了重要作用，将它的超融合基础设施平台与VMware的计算、存储和网络服务结合在一起，为企业提供了一种更轻松的方式来管理混合云部署。

Dell Technologies Cloud的推出恰逢企业越来越多地投资于所谓的多云或者混合云环境。在这种环境中，计算工作负载被分散到一系列公有云和私有云基础设施中。

受Dell旗下Virtustream公司委托的Forrester Research于今天发布了一份报告，报告显示，有多达97％的大型企业采用了多云战略，90％计划在未来三年内维持或者增加这方面的投资。但也有61％的企业组织承认，管理这些部署仍然困难重重。

报告清楚地表明，运行多个云是很困难的，但大多数企业并没有停止采用多云，因为这种混合使用各种云平台的方式提供了敏捷性和灵活性方面的好处，让人无法忽视。

这个事实也为一直希望成为世界领先IT基础设施厂商的Dell提供了千载难逢的机会。在本周举行的Dell Technologies World大会上，Dell表示希望抓住机会利用在管理各类基础设施方面的专业知识，为这类企业客户提供帮助。Dell表示，总而言之，希望能够帮助客户将众多云资产整合到一起，在需要的时候更容易访问这些云。

这次新推出的Dell Technologies Cloud核心是一项名为VMware Cloud on Dell EMC的新服务。VMware Cloud on Dell EMC实际上是一种基于订阅的数据中心即服务产品，捆绑了由vSphere和vSAN支持的VMware计算、存储和网络软件，让企业组织能够在自己内部数据中心就可以使用不同类型的云基础设施。

VMware Cloud on Dell EMC服务是运行在Dell VxRail超融合基础设施服务器之上的，可将企业的数据中心连接到众多公有云服务，从而通过混合云控制平面实现应用的简化和数据可移植性。

Dell强调了这给那些管理混合云基础设施的企业带来的众多好处，包括通过使用熟悉的VMware工具在各种云平台上配置和管理应用以提高灵活性。Dell认为，这项服务避免了不必要的平台重构以及内置内置安全工具存在的数据泄露风险，帮助客户节省成本。

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead表示：“Dell Technologies今天与云相关的最重要的发布，就是面向VMware Cloud on Dell EMC的‘付费即用式服务’。虽然没有透露最终细节，但这对戴尔来说是一个明智的举措，因为现在很多企业都在寻求能够跨私有云、边缘和公有云的全面管理云服务。”

Dell Technologies Cloud是不是真正的“混合云”平台还有待商榷。Constellation Research分析师Holger Mueller表示，该平台更像是一个“远程云管理服务”，而不是真正像CloudFoundry或者Google Anthos那样的多云平台，后者允许用户一次性构建应用并部署到AWS、微软Azure、Google Cloud Platform或者其他希望的云上。

Mueller说：“使用这种云来管理不是混合云也不是多云。相同的服务必须跨云运行，而不是在每个云上运行不同的服务或负载。如果Dell是对的，那么云备份也将是‘多云’的。但它实际上是一个云中备份的。”

Mueller补充说，戴尔的市场营销策略有损产品的真正价值，即能够在VMware的帮助下远程管理运行戴尔硬件的数据中心。

“这本身对于Dell和VMware客户而言就意味着足够的价值了，因为这让他们可以更有效地在本地运行他们的下一代应用而无需现场操作，”Mueller说。

VMware Cloud on Dell EMC目前是以测试部署的形式提供给特定客户的，预计全面上市是在2019年下半年。

从设备管理中解脱出来

除了混合云管理之外，Dell认为这在帮助管理企业员工日常数百台设备使用的时候同样有用。Dell表示，就像多云环境一样，设备管理也不容易，因为像PC部署、服务台请求、监控、故障排除等任务往往需要IT团队花费数小时的时间，而这些时间原本可以更好地用在推动数字化转型等计划上。

这次Dell新推出了基于VMware Workspace ONE的Dell Technologies Unified Workspace服务，基本上将这些任务卸载给了Dell的专家，提供了统一的端点管理功能，远远优于传统的PC生命周期管理。

Dell表示：“一旦部署了设备，Workspace ONE的统一端点管理功能，客户就可以进行云策略管理、简化应用交付、自动修补、改进设备运行状况监控和诊断，超越传统的PCLM。”

这项服务还扩展到让企业可以根据对每个员工使用PC的情况（包括电池消耗、存储使用、移动性要求、以及他们最常用的应用）为他们选择适合的设备。选择了最适合的设备之后，Dell会为每位员工预先配置该设备，并考虑客户的安全性和访问策略，将其直接发送给客户，以便员工可以在启动后立即开始工作。

Mueller表示，Dell Technologies Unified Workspace产品最终体现了戴尔收购VMware带来的协同效应。

“具体来说，这意味着能够提供虚拟桌面和桌面即服务功能，利用Dell整个技术堆栈，从基于芯片的安全性，到获批应用目录的应用中进行用户点击。那些寻求敏捷性的企业高管们应该很乐于看到这种协同作用。虚拟桌面和DaaS长期以来一直被过度推广，但却没有得到很好的交付，不过这个情况可能会随着Dell新技术的推出而改变。”

此外Moorhead表示：“那些希望为部署、保护、管理和支持PC、智能手机和平板电脑寻求一套一体化‘轻松点击’型解决方案的企业应该考虑采用Dell Technologies Unified Workspace。很多IT部门希望减少人们在设备上花费的时间，而更多地把精力放在创造收入的工作上，Dell Technologies Unified Workspace可以帮助他们做到这一点。”

Dell Technologies Unified Workspace现已上市。