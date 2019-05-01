产品闪电战：戴尔出击云、超融合、边缘计算和人工智能热门领域

本周在美国拉斯维加斯举行的Dell Technologies World大会上，Dell Technologies发布了众多与云、超融合基础设施、边缘计算和人工智能相关的新功能。

至顶网服务器频道 05月01日 新闻消息（文/李祥敬）：本周在美国拉斯维加斯举行的Dell Technologies World大会上，Dell Technologies发布了众多与云、超融合基础设施、边缘计算和人工智能相关的新功能。

各种新产品和新服务涵盖从低端笔记本电脑到云存储以及针对人工智能开发的高性能服务器，其中有一项新的云存储服务，被Dell定位为内部数据中心设备的扩展，也是Dell目前在SDWAN领域最积极的推进器。

继昨天公布了一系列基于VMware的数据中心即服务产品计划之后，首席执行官Michael Dell进一步宣布将把收购获得的技术更紧密地集成到他的整体云战略中。Pund-IT首席分析师Charles King表示：“我们从Dell这一系列最新公告中看到了对VMware技术更广泛的优化、与公有云平台的更深层次集成、以及对复杂流程的进一步简化。Dell与VMware之间的深度合作受益于客户，带来新的服务、解决方案和业务合作机会。”

“Dell在云方面的声量越来越大，这一点并不令人意外，因为大多数厂商都希望往这些热门技术趋势上靠拢。”Gartner技术与服务提供商集团研究总监Craig Lowery表示。“与VMware的协同是件好事，支持容器内运行也是很吸引人的，我认为他们目前的策略是正确的。容器让开发人员能够通过将应用及其相关元素捆绑在一个单元，以编写可以运行在任何计算平台上的软件。”

在2016年年末收购EMC公司及其软件资产之前，Dell实际上并没有强大的软件实力，但是随着VMware和Pivotal的收购，Dell在这个竞争越来越激烈的市场中，让自己的混合云和多云战略更加具有说服力。Lowery表示：“Dell正在构建一些可靠的能力，尽管我认为不会成为主流，但这是正确的做法，应该会在客户群中取得成功。”

今天Dell Technologies World大会公告有三个与云相关的亮点：

SD-WAN Edge powered by VMware平台将VeloCloud Networks（VMware在2017年底收购）的SD-WAN技术捆绑到一项包含了Dell EMC硬件和单一支持的订购服务中。

Dell Consulting Services的三项新服务针对那些采用SD-WAN技术的客户，涵盖建议、设计和实施等服务，是戴尔在这个年增长率接近70%的市场中所采取的最积极的一项举措。如今，企业和组织纷纷转向采用SD-WAN来降低管理远程办公室的复杂性，应对要求无人值守操作的物联网设备的激增。

Dell EMC Cloud Storage Services一款新推出的云端服务，使用第三方托管服务提供商提供的高速低延迟连接，将把Dell EMC存储作为一项公有云服务提供给客户。Dell将该服务定位为本地数据中心存储的一种扩展，内置了与Dell EMC Unity、PowerMax和Isilon存储阵列的直接连接。VMware客户可以将该服务与AWS基础设施上运行的VMware Cloud实例相结合，实现自动灾难恢复即服务。

Unity中端存储系统也进行了升级，速度是前代产品的两倍，数据精简率达到5:1。Unity XT可以运行在公有云中，可以通过Dell EMC Cloud Storage Service将数据迁移到数据中心或者迁移出来。Dell表示，该平台提供了同时运行应用、处理文件和带内块数据精简、以及提供操作数据服务所需的所有处理器能力。

戴尔还表示，将扩充超融合设备家族，增加一款名为VxFlex的低端系统，采用入门级的定价（但尚未透露细节），为那些并非只采用VMware的客户提供额外的操作系统选项。戴尔计划这个新的服务器产品线与现有VxRack Flex超融合处理器统一到一个品牌下，采用通用的VxFlex OS 3.0操作系统。这些新的超融合系统型号将于7月发货。

对于Dell其他主要超融合基础设施产品线（也就是VxRail）的用户来说，Dell新推出了一项混合云与本地环境相结合的Analytical Consulting Engine服务，结合了本地数据收集和机器学习以提高VxRail系统的可用性和性能水平。

该平台可以执行远程测量和诊断，并随着时间推移不断了解客户的安全情况，目前早期用户已经可使用该平台，但Dell方面没有透露该服务何时全面上市。VxRail的系统软件还新增了一系列针对自动化、集成、管理、分析和扩展的编排功能。

为了抓住人工智能投资水涨船高的趋势，戴尔表示将在第二季度推出高端服务器产品线家族的新成员，一款支持多达10个Nvidia GPU、高速I/O的双路4U服务器——DSS 8440，主要针对机器学习市场。据IDC估计，到2022年企业组每年在人工智能产品开发上的话费将达到700亿美元。

Pund-IT分析师King表示：“随着人工智能的不断成熟，Dell已经准备好利用这一商机，必要条件是强大的硬件组件和有效的管理工具，这些Dell都有。”



