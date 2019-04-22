 杰和GSM三重数据备份助力NAS打造数据银行

杰和科技针对企业数据存储备份的应用需求，推出了GS系列企业级NAS存储服务器，搭载GSM（Giada Storage Management）智能操作系统。

硬盘损毁、电脑中毒、手机遗失和公有云关闭等都可能造成数据遗失，如果这些情况突然发生，你有准备吗？如果没有准备，那么你可能需要一个可靠的数据备份解决方案，以确保您珍贵的私人信息与重要的公司数据不会遗失。杰和科技针对企业数据存储备份的应用需求，推出了GS系列企业级NAS存储服务器，搭载GSM（Giada Storage Management）智能操作系统，提供多版本、多途径数据备份功能，让用户随时随地轻松实现企业数据的备份，体验更高效、安全、可靠的数据存储备份管理服务。

那么杰和GSM所提供的多数据备份方式有哪些呢？

杰和新一代存储服务器操作系统GSM3.0

上次我们介绍了杰和GSM的AES硬件加密算法确保NAS中的数据在传输过程中的机密性，以预防他人任意截取资料（让数据更安全 杰和GSM操作系统AES硬件加密）。本篇我们将讲解搭载GSM3.0的NAS存储服务器的三重数据备份方式，首先谈一下业内备份的321原则：重要数据至少需要3个备份，备份需使用2种不同的存储介质，其中至少有1个是异地备份。杰和新一代存储服务器操作系统GSM3.0正是采用此种原则，以强大的数据备份功能确保数据安全。用户可以对数据进行RAID保护，也可以设置备份任务直接备份到公有云盘，也可以将重要数据自动备份到移动硬盘等本地存储介质中，也可以将数据备份到另一台远端NAS中。

打造企业用户的数据银行—存的放心/用得随心

生活中我们把钱存到银行是一种比较安全的方式。企业数据存储亦是如此，杰和GSM3.0的具体做法是要打通企业的数据足迹点，让企业的数据可以安全存储到NAS服务器中，支持三种备份方式：本地端U盘或移动硬盘等存储介质备份、远端NAS备份和公有云端备份。这样不仅存的放心，而且在网络穿透的加持下没有时间地点网络的限制，数据可以随用随取。这种随用随取既可以直接体现在用户的终端设备上（如电脑／移动设备），也可以是在各大公有云平台提供的云端服务上。

杰和GSM3.0在具备强大数据备份功能的同时，也支持系统层级的保护，除了文件，连同系统设置、应用数据都能进行备份。万一电脑或者硬盘故障，可以迅速进行系统恢复。如果客户事先在U盘里备份了重要数据和系统设置，USB Copy可一键将数据和系统设置从U盘进行高效高速的数据恢复。

解析存储备份新趋势—混合云备份

对已有存储设备的个人工作室或小型企业用户而言，让其再购买一台存储设备以用于已有NAS间的相互备份，这似乎并不经济划算。

实际上，无论是直接面向企业用户推出的高性价比存储一体机，还是联合公有云巨头推出的云端数据备份服务，目的都是为用户解决数据存储硬需。在此之上，杰和更致力于解决中小企业现下的存储需求痛点：数据备份不应成为企业的运营成本。杰和在使企业用户同时兼顾本地存储及云上异地备份的双重性外，更降低了存储的技术门槛，为企业用户打造便捷、低成本的混合云备份方案。

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