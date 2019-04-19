突破计算极限 曙光发布全新先进计算服务器产品 

4月19日，以“突破计算极限，创新全域应用”为主题的曙光先进计算服务器产品发布会在上海举行。会上，曙光发布了基于全新英特尔至强2代可扩展处理器平台，应用于云计算、绿色计算、智能计算、边缘计算领域的共计30余款服务器新品。

至顶网服务器频道 04月19日 新闻消息： 4月19日，以“突破计算极限，创新全域应用”为主题的曙光先进计算服务器产品发布会在上海举行。会上，曙光发布了基于全新英特尔至强2代可扩展处理器平台，应用于云计算、绿色计算、智能计算、边缘计算领域的共计30余款服务器新品。

IT行业发展日新月异，大数据、人工智能、区块链等“风口”接踵而至，这给信息领域业务发展开拓带来很多挑战。曙光公司副总裁杨福康在致辞中表示，面对形形色色的挑战，曙光的建议是打破现有的计算架构，构建先进计算，曙光愿以多年沉淀的技术、行业经验帮助政府、企业提升应用水平，共同推动产业发展。

“先进计算是指融合计算、存储、网络、控制等技术，构建新一代信息基础设施，实现人、机、物的互联互通、信息共享和智能应用，是促进科技进步、提升用户应用水平的源动力。”杨福康说，而先进计算技术的背后，离不开强大的计算力产品。

曙光公司副总裁杨福康

技术加持 突破计算极限

曙光公司副总裁、系统产品事业部总经理秦晓宁介绍说，为了实现计算力极限的突破，曙光从性能、能耗、品质、应用四个维度着手，通过技术创新和实践优化，逐渐形成了一整套性能不断提升、能耗不断降低、应用环境更加稳定、场景更加专业的先进计算基础设施解决方案。

曙光公司副总裁、系统产品事业部总经理秦晓宁

秦晓宁介绍说，曙光公司通过升级英特尔第二代至强可扩展系列处理器、采用多CPU互联方案以及软件定义分配硬件资源等技术方案，实现服务器从芯片、节点到系统级的高性能化，双路服务器产品整机性能较上一代提升1.4倍，高密度服务器产品性能可提升150%，实现突破性能极限；能耗方面，曙光不仅拥有业界领先的液冷节能方案，还通过芯片级、工艺级及系统级节能技术，将数据中心PUE降低至1.05，突破功耗极限；曙光严格遵守多项国内及国际质量控制体系标准，打造包括单路、双路、工作站等多款边缘计算服务器，其中双路边缘服务器，专门针对5G通讯建设研制，符合OTII标准，突破品质极限；曙光针对不同场景应用，对产品及方案进行综合部署，突破应用极限。

计算驱动，创新全域应用

“在数字经济场景化应用的过程中，我们发现，各行各业的应用存在很多的差异化和个性化需求。”秦晓宁介绍说，基于此，曙光提出“创新全域应用”，面向政府、金融、安防、互联网、科教、工业等不同行业用户，深入场景创新，提供差异化、专用化的计算基础设施部署方案。

曙光从客户需求特点出发，从产品架构设计到研发对接设计，为客户量身定制解决方案。曙光最新一代TC4600E刀片服务器产品已服务于中科院“地球大数据科学工程”，该项目是以建设具有全球影响力的国际地球大数据科学中心为目标，打造资源、环境、生物、生态等领域多学科融合、独具特色的地球大数据云服务平台。

“数字经济下，曙光无处不在的先进计算基础设施正在支撑着各行各业的快速发展。”秦晓宁表示，作为国内领先的IT技术和解决方案领导者，曙光一直专注于计算领域，以各种创新技术突破计算极限，通过计算技术帮助用户轻松应对时代挑战。



