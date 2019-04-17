 十五年未相忘 如今闪耀再登场

4月3号，在联想ThinkSystem服务器新品发布会上，有一张图片让我思绪万千。把我带到了十五年前头一次对联想服务器进行测试时的情景。

至顶网服务器频道 04月17日 新闻消息（文/董培欣）： 4月3号，在联想ThinkSystem服务器新品发布会上，有一张图片让我思绪万千。把我带到了十五年前头一次对联想服务器进行测试时的情景。

我比较善于对网络和网络安全产品进行网络应用性能测试。但可能有很少人了解，网络应用性能测试最早是用在服务器的Web应用性能测试之中。也就是在那个时候，我接触到了给我留下深刻印象的联想。

十五年前的技术回忆

之所以对联想服务器印象深刻，是因为在那个时候，无论是计算性能测试，还是Web应用测试，联想服务器的总能排在前列。同样规格的处理器，联想的产品性能为什么会不一样？

在一次，参与联想1U服务器新品发布的时候，解开了我心中这个迷题。为了获得更好的电磁稳定性，联想对主板线路采用了更加复杂的回路设计，为了更好散热，在前面板空间让给更多可热拔插硬盘的时候，创新的采用鲨鱼鳃一样的进风，当时联想技术人员的讲解，至今还历历在目，记忆犹新。正是这一系列的技术展示，让我对联想服务器的技术水准印象深刻。遗憾的是随着网络应用测试的重点向网络和网络安全产品偏移，对服务器的关注减少，也就再也没有和联想的服务器有了接触。直到今年的“闪耀经典，智领未来”。

经典为何需要“闪耀”

伴随着近几年，网络应用性能测试在向云计算领域的扩展，我又重新开始了对服务器产品的研究。于是有了这次和联想服务器“闪耀经典，智领未来”的接触。

这次接触给我的体验，可以用“天翻地覆”来进行形容。十几年前服务器，双路、四核、八线程，配上几十个G的内存，就已经是非常高的配置了。而现在，一颗CPU就可以提供28个内核、56个线程，内存更可以以“T”来计算，再乘以双路、四路、八路……。可以毫不夸张的说，现在一台高性能服务器的计算能力，完全可以和以前一个数据中心相媲美。

可是，随之而来会产生一个问题，如何对这些计算资源进行有效的运用。以前SAS、SATA通过Raid进行数据传输的带宽明显已经不足以支撑如此大量CPU的数据分配。如何解决，用内存进行数据存储，因此SAP HANA的内存数据计算开始大行其道。

但是内存资源毕竟有限，而且内存属于易失性存储，一但断电会造成数据丢失，怎么办？用闪存。于是在本次发布会上，联想推出了打造极限性能的“ALL Flash Plus”的全闪存服务器产品。

联想的全闪存服务器在使用第二代英特尔 至强可扩展处理器进行性能提升后，利用高达2933Mhz+的TruDDR4内存来大幅提升数据处理性能，同时利用英特尔 傲腾 数据中心级持久内存，既可以提升高效传输数据容量，又可以减少非易失性数据丢失风险。再加上SSD固态硬盘提升数据传输带宽、更进一步增大数据存储容量，从而形成了一套完善的全闪存数据解决方案。

“闪”耀经典 智领未来

正是由于联想服务器对高性能、新技术的孜孜不倦追求。目前联想ThinkSystem服务器产品，已经成为全球第一的136项世界纪录保持者。并且自2001年以来，总共打破300项以上的基准测试世界纪录。不但如此，联想服务器产品还荣获了可靠性和客户满意度的双料冠军，以及成为第一家针对服务器产品拿到15万小时MTBF（平均无故障时间）认证的厂商。

最后，我们也衷心的祝愿联想，可以继续保持以技术为先的优势传承，在未来的数据中心、边缘计算等领域，为大家提供出更加高效、更加智能的各类服务器产品。