技术雷达十周年 ThoughtWorks徐昊带来技术的顿悟时刻

ThoughtWorks中国区首席技术官徐昊表示，对于一些颠覆性技术的理解，随着时间的变化，我们看待问题的角度也会有变化。比如云计算，现在没有人怀疑云计算是一个非常有颠覆性的技术，但是当它刚出现的时候，真的没有人认识到这一点。

至顶网服务器频道 04月16日 新闻消息（文/李祥敬）：身处数字经济盛行的今天，企业对于技术有着别样的感情。一方面企业需要积极拥抱新技术，推动数字化转型；另一方面，技术投资的风险是客观存在的，错误的技术选型往往会给企业带来不可估量的损失。

为了帮助企业解决这样的困境，ThoughtWorks每年都会出品两期技术雷达，这是一份关于技术趋势的报告。与市面上见到的技术生命周期评估工具和深度市场分析报告不同，ThoughtWorks技术雷达更加具体，更具可操作性，因为它不仅涉及到新技术大趋势，更有细致到类库和工具的推介和评论，从而更容易落地。

如果从2010年发布第一期算起，今年是ThoughtWorks出版技术雷达的第10个年头。2019年3月15日，ThoughtWorks全球技术委员会成员—"软件教父"Martin Fowler、知名作者Neal Ford、ThoughtWorks全球首席技术官Rebecca Parsons等国际软件巨匠齐聚深圳技术雷达十周年峰会，现场分享了近十年来IT领域的演进与变化，带给现场听众有态度的前沿技术解析。

云计算技术的顿悟

当新的技术，特别是那些史无前例的技术面世时，我们往往会经历从困惑到顿悟的过程。而在我们更加理解某技术后，就会在使用过程中产生“原来如此！”的顿悟。

ThoughtWorks中国区首席技术官徐昊表示，对于一些颠覆性技术的理解，随着时间的变化，我们看待问题的角度也会有变化。比如云计算，现在没有人怀疑云计算是一个非常有颠覆性的技术，但是当它刚出现的时候，真的没有人认识到这一点。“我们用10年的时间理解了云计算平台给我们带来了什么。”

徐昊更深一步分享了他对云计算技术的顿悟。他说，云计算最开始产生的时候给我们的困惑非常多，当新技术被引用的时候，你会听到很多的新词汇，实际上最开始的时候，你不知道它怎么帮助你。“比如我们最开始谈到云的时候，无论是AWS还是谷歌，都强调我这个才是云计算，你好像看到了两个不同的云计算。在初期，云计算与其它技术特别是IDC的区别度不是很明显，这是一个困惑。”

后来，随着云计算的发展，人们意识到云计算与传统IDC的不同。首先，IDC并没有提供一个自助式的API，而AWS提供一个自助方式申请虚拟机，并可以通过脚本实现自动化生成和控制。这直接带来软件定义的流行。

徐昊说，很多时候硬件先于软件，软件是为特定硬件服务的。但是云计算带来的软件定义的自动化让越来越多的硬件系统以软件的方式定义，这并不是说用一个软件生成一个硬件，而是通过软件实现更加现代化的硬件管理。“你一旦接受了这个概念，在云上生成你的机器和自动化测试之后，你就再也不可能接受纯手工操作系统了，这种变化和变革是一种不可逆的，我们认为这是你的管理水平的一种提升。”

弹性是云计算的一个非常明显的特征。很多时候，企业无法预知业务的高峰，弹性让企业可以最大程度应对业务高峰。徐昊表示，软件交付的过程可以看成是一个交付和发布的过程，但是当你把软件交付看成是一个弹性问题，你会豁然开朗。“在研发过程中，我们实际上会使用替代的方法代替修改。传统上我们认为环境是没有任何弹性的，所以我们会用修改，修改意味着机器本身是不可以变的。但是进入云时代，弹性作为云平台一个很基础的能力，我们可以把很多的软件工程实践转化为弹性问题，从而实现更加高效的软件开发流程。”

如果从这个角度看，云和PC到底还有什么差别，答案是弹性范围不同。＂当你背后有云的时候，它有一个相当宽泛的范围，本质上它是一组可通过软件定义可以被执行的计算环境和一系列的弹性范围，我们可以通过这两个基本概念去定义所有的计算平台，一旦我们接受了这两个概念，我们会发现我们有可能重新改写历史。＂徐昊说。

从云计算引发的思考

如果我们将对云计算的顿悟延展到其它领域，其实我们可以获得更多的洞见。





徐昊表示，整个软件构造的过程是一个端到端的知识传递的流程。现在软件定义非常流行，但是当软件定义一切的时候，重点不在于定义，而在于你要以软件形式出现。以软件形式出现最重大的意义是在于它背后的一套管理实践。所有在ThoughtWorks内产生的知识都会通过开源软件、图书、文章、雷达、讲座等方式与全行业来共享。这源于ThoughtWorks另一个更大宏大的使命—助力卓越软件事业，推动IT行业变革。

在徐昊看来，软件行业今天好像很繁荣，但它其实只解决了一个问题，基于结构化数据的自动化。这意味着我有没有计算机都可以实现，只是效率不一样而已。现在AI要解决的是非结构化数据的自动化流程。通过人工智能，可以更好地从非结构化数据中提取信息，触发后面的自动化流程。

AI现在很热，这得益于算力、算法和数据的变化。当前计算力得到极大提升，算法模型不断完善，数据源源不断产生，这直接推动AI的发展。但是徐昊认为，AI相关的机器学习或者深度学习都不是新事物，随着AI的深入发展，“天花板”开始出现，需要我们实现更大的突破。

关于技术雷达的看法

今年是技术雷达的十周年，对此，徐昊表示，这十年过程中，整个技术领域的扩张是非常快的。如果对比最近几期技术雷达中一些技术点的动态演进趋势，我们可以提升自身对技术未来趋势的把控力，保持对于新技术和技能的敏感度；另外一方面这也印证了技术雷达的前瞻性和可靠性。“如果你去拿六年前和四年前的技术雷达来看，我们对同一个技术的看法都不一样的，你会发现同一个技术在雷达上可能会以不同的形式出现。”

ThoughtWorks技术雷达带有强烈的主观意味，是结合ThoughtWorks具体的项目实践所得出的技术成熟度评估。ThoughtWorks技术专家们在所在领域是前瞻者和实践者，他们在实践中将自身对于技术的洞察融入其中，技术雷达中表达的观点鲜明，旨在激发所有人不断改进提升的意识。

徐昊说，在最初推出技术雷达的时候，我们能够很明显地感觉到技术的时差。“所谓技术上的时差就是技术通常会从北美欧洲先诞生，他们会很快采纳，然后两年以后是澳大利亚，两年以后是中国，中国主流行业的水平和北美、欧洲差距是四年。不过，近年来中国市场的技术发展很迅速，虽然时差还是存在，但已经从四年缩短到两年。”

同时，技术雷达的中国元素也在增加。比如几年前有一期技术雷达的条目是中国开源软件的兴起以及微信。现在海外技术社区也越来越多的通过技术雷达了解中国技术社区的变化。徐昊还表示，在英语技术社区没有对中台的任何的描述和定义，我们在考虑是不是要把中台这个概念放到技术雷达中，这需要我们努力把中台的概念推广到整个技术社区。

现今取得成功的组织是那些将技术放在整体业务战略核心位置的企业。各公司负责人对技术的重视达到了前所未有的高度，想要高效分析预判业务和技术领域中的颠覆性元素，这也是ThoughtWorks每次新一期技术雷达发布时，会员人数都会不断增加的核心奥秘。

徐昊表示，技术战略对一家企业而言非常重要。技术雷达可以作为企业技术选型的参考，帮助企业构建自己的技术雷达，从而推动技术战略的实施。“比如现在都在谈数字化转型，其中有一项是软件交付能力，你要能够快速满足市场响应。但是并不是每个企业都可以在很短时间内实现持续交付，技术雷达可以帮助企业如何根据技术演进评估，结合企业自身情况重新定义软件交付。”

目前IT行业从定位、价值、实践和技术都发生了巨大的变革。然而任何宏观的变革，都会有一些微小的信号。技术雷达见证了长尾技术的爆炸式成长，这些长尾技术很早就在技术雷达上出现了，但是整个行业去接受它需要很长的时间。技术雷达持续的关注这些微小的改变，记录变革，为技术人提供了一个技术不断演进的历史；预测技术趋势，小到一个工具和类库，大到平台和架构。ThoughtWorks已经在不断见证事实的发生。

十年只是一个新的起点，展望未来，ThoughtWorks技术雷达的下一个十年更加精彩。