加速以数据为中心的战略落地 英特尔创新产品组合的意义已经显现

去年英特尔提出了以数据为中心的战略，这次的创新产品发布会是这次战略的重要落地。这些创新产品组合不止于处理器，而是囊括了存储、网络等IT基础设施的重要组成。

至顶网服务器频道 04月10日 新闻消息（文/李祥敬）：长期关注英特尔的人应该都知道，每年的这个时候，英特尔的新品发布会会如期而至。今年也是新品发布，却与往届不同，不仅仅是新一代的处理器，还包括存储和网络的一整套以数据为中心的产品组合。

英特尔这次发布的主题是“以数据为中心 加速数字经济落地”，全新第二代英特尔至强可扩展处理器（代号为Cascade Lake）及英特尔傲腾数据中心级持久内存等一系列创新产品正式亮相。

以数据为中心，顾名思义，也即是围绕数据布局，我们知道英特尔以CPU起家，但是进入到这个数据大爆炸的时代，英特尔不再局限于处理器，而是将自己的触角延展到存储、网络等端到端的布局。

英特尔公司市场营销集团副总裁兼中国区总经理王锐告诉记者，我们现在处于一个数据驱动的世界，英特尔以数据为中心，致力于实现更快的数据传输，更强的数据存储，更全数据计算。英特尔指数思维推动全面计算创新，保持原有趋势，将摩尔定律的精髓发扬光大。同时，英特尔携手众多合作伙伴，以数据为中心打造端到端的解决方案。

英特尔公司数据中心事业部全球副总裁企业和政府事业部总经理Rajeeb Hazra表示，为了推动业务转型，企业面对日益增加的计算需求，持续多样化的工作负载需求比如人工智能、数据分析、网络、虚拟化、高性能计算、安全、数据库、核心IT应用等。英特尔打造以数据为中心的基础设施基石，数据传输更快，数据存储更强，数据计算更全，通过软件和系统级的优化，为用户提供无以伦比的选择和灵活性。

名副其实 以数据为中心的创新产品组合问世

作为发布会，肯定是要发布新品的。虽然笔者此前也连续参加了多届的英特尔新品发布会，但是这次的发布会却有点不同。为什么这样说呢？因为在这次发布会上，英特尔的新品并不局限于处理器，而是延展到了存储、网络等领域，以数据为中心，让自己的端到端产品组合更加完整。

Rajeeb告诉记者，与往届发布会不同，这是首次英特尔针对加速以数据为中心的世界所推出的最为完整的产品系列组合。对于英特尔以及合作伙伴而言，应对以数据为中心的挑战不能单从计算或者只是存储、网络的角度来解决，而是应该以一种平衡的方式把计算、存储、网络，以打造架构的方式，针对不同的工作负载，推出系统级的解决方案。“我们认为，应该针对不同的工作负载进行优化，打造成一个广泛的产品组合，以这样的基础设施才能应对目前不断变化的种类繁多的工作负载。”

具体来说，全新的第二代英特尔至强可扩展处理器发布，其搭载了英特尔深度学习加速、英特尔Speed Select技术等技术，并针对特定工作负载提供了优化后的SKU产品，这让英特尔定制型SKU数量得到极大扩充。据统计，英特尔至强处理器已经拥有50多款工作负载优化的SKU，以及几十款与客户深度合作的定制处理器。

特别是全新的英特尔至强铂金9200处理器带来了卓越性能的全新高度，高达56核的强劲性能；多达12通道的卓越带宽等。第二代英特尔至强可扩展处理器提供了深度学习加速，针对人工智能推理而优化，借助生态支持，英特尔让AI on IA，易于部署。

在网络虚拟化（NFV）方面，针对特定网络需求而优化，第二代英特尔至强可扩展处理器和英特尔Speed Select技术帮助运营商更好地实现业务转型。在边缘AI方面，英特尔发布了至强D-1600处理器和AGILEX FPGA等新品。英特尔至强D-1600处理器搭载英特尔QAT技术、英特尔以太网、英特尔虚拟化技术，而英特尔AGILEX FPGA采用10nm制程，通过高性能计算、先进三维封装、支持开发人员等创新，实现出色敏捷性和灵活性。

除了全新的第二代英特尔至强可扩展处理器，英特尔在本次发布会上发布了英特尔傲腾数据中心级持久内存、英特尔傲腾SSD DC D4800X和英特尔SSD D5-P4326 (英特尔QLC 3D NAND) ，革新内存存储的层级结构。

通过技术创新、解决方案优化、生态系统支持，英特尔傲腾数据中心级持久内存通过在8路服务器系统中与传统DRAM进行结合，来提供高达36TB的系统级内存容量，为整个数据中心带了全新的内存存储的层级结构，支撑更多类型工作负载，加速企业业务创新。

在网络端，英特尔以从1GbE到100GbE的服务器以太网产品组合满足客户的高速连接需求。英特尔以太网800适配器系列搭载了应用程序设备队列（ADQ）技术，其在提高应用程序响应时间和可预测性的同时，还能减少应用延迟并提高吞吐量。

此外针对针对基础设施部署复杂的难题，英特尔联合合作伙伴推出了精选解决方案，可针对当今高级数据分析、混合云、存储和网络中的重要工作负载，可以实现更优的系统性能，通过预配置和经过验证的解决方案，缩短价值实现的时间。

针对市场竞争和创新问题，Rajeeb表示，第一，英特尔非常认真地对待竞争。面对竞争对手，英特尔在制程工艺、封装技术、架构等多个点创新，而不只是用于处理器产品，扩展到存储、网络等领域，实现多维度创新。第二，我们以创新为本引领整个产业，持续技术投入。英特尔确立了英特尔六大技术支柱，真正地覆盖全价值链条。第三，我们持续推动业务发展的宗旨在于为终端用户提供最佳的价值，这也是英特尔这么多年以来取得成功的关键，未来我们仍旧以满足客户的需求为根本。

基于创新产品组合 英特尔以数据为中心的生态系统更加广泛

我这里有几张发布会现场的图片，不知道你发现了没有这些图片的共同点。那就是合作伙伴，而且整场发布会，10位英特尔合作伙伴上台分享。而且在展区，24家合作伙伴参展。这些合作伙伴类型也非常多样化，比如IT厂商、软件厂商等。这不得不说是一场开放生态系统的狂欢。

这其实也是英特尔的强大之处，此前王锐接受笔者采访时就表示，从客户出发，与客户交融，这是英特尔重要的价值观念之一。不把客户当成合作伙伴而只是简单交付关系，不可能掌握到他们真正的需求。

在本次发布会，基本上每一个新品的发布都会有合作伙伴站台。比如上海交通大学、平安科技等企业基于最新的第二代英特尔至强可扩展处理器进行了架构创新，计算和存储性能显著提升。百度深度学习开放平台基于英特尔深度学习加速的Paddle框架开展了实践，并取得不俗的成绩。中国电信、中国移动等运营商与英特尔开展了网络虚拟化（NFV）、边缘计算等探索。

在Rajeeb看来，英特尔不再把自己视为一个做芯片的公司。实际上英特尔是一家以数据为中心，提供解决方案和产品的公司。英特尔首次以一种组合的方式把数据的传输、存储和计算的解决方案放在一个框架之下，并且以针对不同的工作负载优化的形式，以完整产品组合的样式呈现出来。

这样的结果就是以数据为中心的生态系统将更加广泛，在本届发布会上，除了传统的OEM合作伙伴，还有更多类型的合作伙伴，比如云服务供应商、ISV等。“之所以合作伙伴会呈现多元化，是因为英特尔面临的市场机会是多种多样的，也就是我们可以拓展的市场变得越来越大。”Rajeeb说，“这里我仍然要强调，OEM合作伙伴、客户端的厂商，以及以数据为中心的CPU相关的合作伙伴仍然是生态系统中不可缺失的关键部分，只不过是在这个市场之上出现了更多的参与方，对于英特尔而言要投入更多的精力来和更多种类的合作伙伴去合作，才能探索到市场上更多的机会。”

在如今这个变革的时代，其实合作伙伴也在谋求转型。比如云计算提供商扮演了OEM的角色，他们帮助客户把混合云落地。同时，传统的OEM变身成为ISV，大家都在思考自己的专长领域是什么，从而更好地推动自己业务的发展。Rajeeb说，随着合作伙伴的变化，英特尔的生态系统也在不断的发展变化中。对于英特尔而言我们要把握这种变化才能让自己的产品和技术找到落地市场的最佳通途。

英特尔公司市场营销集团行业解决方案部中国区总经理梁雅莉也表示，今天的时代是一个最终用户发生变化的时代。整个生态系统发生了变化，缘起是因为我们最终用户的形态发生了变化。因为整个行业都在讲数字化转型，比如平安科技、科大讯飞等都将科技作为生产力和真实的业务，来推动业务的创新。"当英特尔认可认识到我们的最终用户发生了变化，相应的我们的生态系统发生了变化，实际上我们推出的所有产品组合就是要深入到用户当中，从用户当中来，再到用户当中去，这是今天整个行业发生的巨变之一。 "

对于中国市场，Rajeeb说，英特尔要向市场提供最佳的创新，不管是云基础设施的加速还是人工智能的洞见，或者网络转型，英特尔与中国的合作伙伴围绕以上三个领域开发出核心的解决方案。中国市场的发展和英特尔整体企业战略有非常多的重叠部分，我们会一如既往地加大在中国的发展。

梁雅莉补充说，随着中国消费互联网发展到极致，传统行业数字化转型标志着产业互联网的开端。英特尔用最新的科技和我们创新的生态系统一起合作，帮助产业互联网在每个行业进行落地。“随着技术不断成熟、创新，所有行业的领导者或者计划者都认识到了这种转型的急切性和迫切性。所以今年是一个最好的开始，也是产业互联网的元年，这也是英特尔中国面临的最大机遇。 ”

结语

去年英特尔提出了以数据为中心的战略，这次的创新产品发布会是这次战略的重要落地。这些创新产品组合不止于处理器，而是囊括了存储、网络等IT基础设施的重要组成。这一方面延展了英特尔的产业视野，另一方面基于这些产品，英特尔打造的开放生态也更加广泛，其实我们从这次发布会参展的合作伙伴数量就可以看出来。从这些成果，我们看到英特尔以数据为中心的战略已经“落地开花”。放眼未来，英特尔以数据为中心不断推动数字红利的实现，助推数字经济的蓬勃发展。