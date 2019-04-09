携手Rackspace帝普专业服务 企业的云上转型之路更平坦

Rackspace帝普20多年为150多个国家的公司提供了专业的服务，其中包括财富100强中的众多企业。Rackspace帝普专业服务也正在以每年三位数的速度增长，相信随着企业上云进程的加速，Rackspace帝普专业服务也将迎来发展的机遇期。

至顶网服务器频道 04月09日 新闻消息（文/李祥敬）：在云计算技术快速发展的今天，企业借助云可以让IT更灵活，更简单，更便宜。在IT基础设施方面，云计算的好处是显而易见的：更好地利用基础设施投资、更低的成本和更高的业务连续性等。然而事实上是这样吗？云计算浪潮下，企业的IT系统架构发生了重大变化，尤其在安全性、稳定性等方面会出现很多新问题和新挑战。

企业上云过程中的苦恼

来自Rackspace帝普的专家告诉我们，很多时候企业只是用到了云的一部分好处，更多时候他们需要应对很多新的问题。要充分利用云的功能，企业必须处理令人费解的很多复杂问题：

一、他们必须采用多个公有和私有云平台（目前每家公司平均为8个），以便他们的每个应用程序都在平台上运行，从而实现最佳性能和成本效益。事实上，很多客户最初希望将所有工作负载转移到单个云环境中，但当他们看到不同应用程序在各种云平台上实现的性能和成本效率差异时，他们会改变主意。

二、他们必须弄清楚如何最好地将工作负载迁移出公司拥有的数据中心；如何从IDC承诺的硬件投资中获取最大价值；以及如何确定哪些应用程序应在托管或本地私有云或公共云或托管设施中运行，以及哪些应用程序需要进行重构。

三、他们必须保护多个云并让它们无缝地协同工作。

四、他们必须确定在哪里能够找到令人眼花缭乱的云工具和功能，以及不断出现的新工具和功能。

面对这些很现实的问题，企业需要求助于有经验的云计算供应商，寻求专家服务支持，获取值得信赖的建议 。而为了管理云计算平台，他们需要帮助企业解决上云过程中的问题。Rackspace帝普从自身的实践中了解到，典型客户在以下几个方面寻求帮助：

1、帮助企业制定一个全面的路线图，与企业IT团队合作，从过时的、不灵活的传统IT技术转变为现代技术，从而提供更灵活，更具成本效益的IT，使企业能够促进创新和客户服务。

2、优化企业现有的数据中心。

3、帮助企业确定哪些工作负载应该在哪里运行——私有云和公共云、托管或内部部署。

4、帮助企业确定哪些应用程序和数据库可以在托管或本地私有云中正常运行，哪些应该需要进行现代化和重构以迁移到公共云，哪些应该停用以支持SaaS应用程序。

可信赖，Rackspace帝普的专业服务

为了解决企业上云过程中的困惑，Rackspace帝普为全球组织提供优化的云解决方案，包括为所有主要的公共云提供商提供集成的，专业的和管理的服务和支持，以及OpenStack云。Rackspace帝普还提供多云专业管理服务和应用管理服务，帮助企业应对来自云的挑战。

不同于市场上的其它专业服务提供商，Rackspace帝普专业服务不只是创建一个计划，然后让企业执行。因为这样只会让企业陷入更加被动的局面，企业需要一个贯通整个上云进程的专业服务。而Rackspace帝普的技术专家拥有所有主要公有和私有云平台以及托管，关键企业应用程序和数据库，服务集成和多云安全性方面的经验和认证。

Rackspace帝普专业服务可以帮助处于不同上云阶段的企业，包括IT现代化；对于上云中的企业，他们需要广泛的专业知识，以便为各种应用程序提供最佳平台的前期指导，以及构建和实施以及优化他们选择采用的解决方案的专业知识。这包括所有主要公共和私有云平台的经验和认证，以及托管，关键企业应用程序和数据库，服务集成和多云安全性。

Rackspace帝普专业服务是无偏见的，将最好地满足每个客户的独特需求，而不是供应商的利益；基于通过数千个复杂客户环境的运营经验开发的最佳实践的建议，针对每个客户的具体情况量身定制，并着眼于持续改进。

Rackspace帝普专业服务不仅仅是咨询服务，还通过与客户的IT团队一起进行的亲自动手工作来交付。Rackspace帝普技术专家具备为各种应用程序最佳平台提供预先指导的专业知识广度，以及设计、实现和优化他们选择采用的解决方案的专业知识深度。

在过去的二十年中，从应用程序到数据，从安全到基础架构，Rackspace帝普倾听客户的意见，并发展了众多服务和能力以满足客户需求。Rackspace帝普致力于为客户提供全生命周期的最佳体验，加速企业的业务创新。

Rackspace帝普帮助企业运营并不断优化云环境以加速云的价值，而且专业服务并不是强制捆绑给客户，而是按需使用，在需要时支付所需费用，并随着需求的变化灵活地删除和添加新服务。客户可以要求为其独特的环境定制特定的附加服务块，以及只为它所用的东西付费而不是陷入僵化的、昂贵的长期合同。

最终，Rackspace帝普专业服务帮助企业的IT团队能够接受现代IT即服务的机遇和挑战。目前Rackspace帝普也在通过一系列的战略收购（比如TriCore解决方案，Datapipe和RelationEdge）丰富自身的专业服务内容，帮助客户管理企业应用程序（如Oracle和SAP环境中的企业应用程序）以及流行的SaaS应用程序（如Salesforce）。

Rackspace帝普20多年为150多个国家的公司提供了专业的服务，其中包括财富100强中的众多企业。Rackspace帝普专业服务也正在以每年三位数的速度增长，相信随着企业上云进程的加速，Rackspace帝普专业服务也将迎来发展的机遇期。如果您的企业在上云过程遇到问题，那不妨与Rackspace帝普的专家取得联系，他们将为您提供切实可行的建议。