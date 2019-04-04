Dell EMC和超微发布基于英特尔新款至强Scalable芯片的服务器阵容

Dell EMC和超微（Super Micro）正在对其数据中心服务器产品阵容进行升级，推出了采用英特尔最新第二代Xeon Scalable处理器的新系统。

Dell EMC和超微（Super Micro）正在对其数据中心服务器产品阵容进行升级，推出了采用英特尔最新第二代Xeon Scalable处理器的新系统。

今天推出的新款服务器还采用了英特尔Optane DC永久内存以及旨在加速人工智能工作负载的Deep Learning Boost技术。

据称，英特尔第二代Xeon Scalable处理器比前几代处理器更快、更高效，同时Optane DC永久内存也有助于提高存储容量。两者的结合可以更好地提高整体性能，降低总拥有成本，以及提供更好的管控和安全功能。同时，英特尔的Deep Learning Boost技术旨在针对那些需要更高处理能力的特定工作负载（例如内存数据库、虚拟化和数据分析）提高性能表现。

Dell EMC方面将升级高端PowerEdge服务器系列以及OpenManage管理系统，后一项更新很有意思，因为这项更新为数据中心运营者提供了更高的灵活性，可以从操作系统而不是管理网络对服务器进行直接管理。

Dell EMC表示，新的OpenManage系统架构还有助于减少满足用户特定需求所需的控制台数量。此外，新的移动功能让数据中心运营者可以选择从移动设备管理基础设施。例如，用户现在可以直接从智能手机上查看任何事件的图形表示，并采取措施对其进行补救。

OpenManage还提供了新功能用于配置那些采用Optane DC永久内存的服务器。新系统能够自动配置BIOS、驱动器和内存，然后跨多个服务器复制这些设置。

PowerEdge服务器本身也受益于英特尔最新第二代Xeon Scalable处理器在性能上的提升。例如Dell EMC称，这让核心业务应用的性能提高了40％。此外，全新的英特尔Optane DC永久内存让内存容量提高了2.5倍，这也让内存数据库、虚拟化和分析工作负载从中受益。

Moor Insights＆Strategy总裁兼首席分析师Patrick Moorhead表示，英特尔第二代Xeon Scalable芯片的最大亮点就是它的机器学习功能，这些功能非常适用于参考引擎等推理工作负载，对这些工作负载来说延迟至关重要。

Moorhead表示：“第二代至强还支持Optane永久内存，针对像HANA这样的应用，可以从根本上提高TCO。英特尔的调优功能将得到云服务提供商的广泛认可。”

超微新推出的服务器产品线中也有类似的改进，包括令人惊讶的100多个更新系统。超微提供极为广泛的服务器产品组合，针对任何类型的情况或者客户都进行了优化，包括特有的资源节约型服务器；实现性能最大化的“Ultra SuperServers”；针对要求最低延迟的高性能应用的“全闪存”服务器；以及针对内存数据库和实时分析的“多处理器”系统。超微方面表示，所有这些系统都基于英特尔最新的处理器进行了升级，从而提高了性能，降低了总拥有成本，并减少了对环境的影响。

“我们的设计充分利用了第二代英特尔Xeon Scalable处理器的新功能，例如DIMM速度提高10%，内存容量增加1.5倍，CPU频率高达3.8GHz，以及英特尔Optane DC永久内存，”超微公司首席执行官Charles Liang表示。

Dell EMC方面表示，新的PowerEdge服务器阵容将于4月16日全面上市，OpenManage更新将在第二季度推出，另外第二季度会在选定的服务器型号上提供英特尔Optane DC永久。

超微方面还没有公布这些升级服务器的上市时间。