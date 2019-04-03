数据中心平台级解决方案重磅推出，英特尔押注以数据为中心的未来

英特尔公司今日在北京召开创新产品发布会，宣布推出业界领先的以数据为中心的创新产品组合，包括第二代英特尔至强可扩展处理器、英特尔傲腾数据中心内存和存储解决方案、软件以及平台技术等。

2019年4月3日，北京——英特尔公司今日在北京召开创新产品发布会，宣布推出业界领先的以数据为中心的创新产品组合，包括第二代英特尔至强可扩展处理器、英特尔傲腾数据中心内存和存储解决方案、软件以及平台技术等。英特尔强大且经过优化的以数据中心的解决方案可以更加高效地支持从云到端的多种高成长性工作负载，为推动企业转型和业务创新、加速数字经济落地提供强劲动力。来自上海交通大学、平安科技、百度、腾讯云、京东云、科大讯飞、中国电信、中国移动、大华科技和阿里云等用户代表相继上台，分享了基于英特尔以数据为中心产品和技术，在高性能计算、5G、云计算、人工智能、物联网等领域中的成功实践经验。

英特尔公司市场营销集团副总裁兼中国区总经理王锐

据IDC预测，全球已经进入了数字经济时代，到2021年，至少50%的全球GDP将会由数字化驱动。目前，中国在人工智能、物联网和5G等技术方面已经逐渐成熟，这为中国数字经济蓬勃发展奠定了基础。英特尔公司市场营销集团副总裁兼中国区总经理王锐表示：“释放数据价值是制胜未来的关键。基于云到端全面的产品组合，英特尔与中国产业合作伙伴紧密携手，持续加速技术创新和应用落地。未来，我们将继续沿着‘智能＋’的方向，从客户出发，与客户交融，将英特尔数据为中心的技术和产品应用到各个行业中去，推动数字经济在中国发展。”

英特尔公司数据中心事业部副总裁兼企业与政府事业部总经理Rajeeb Hazra

面对海量数据，企业亟需通过更加现代化、敏捷、高性能的IT基础设施来推进业务持续发展。英特尔公司数据中心事业部副总裁兼企业与政府事业部总经理Rajeeb Hazra表示：“英特尔强大的以数据为中心的产品组合将更好地推动云计算、网络基础架构及智能边缘等领域的创新，并支持多种高成长性的工作负载，帮助企业实现更快数据传输、更强数据存储、更全数据处理，不断挖掘数据价值，助力企业发展和数字化转型。”

英特尔以数据为中心产品组合亮点：

第二代英特尔至强可扩展处理器上市，能够满足用户严苛的计算处理要求，覆盖从智能边缘到云，到AI和5G等各种应用环境。

英特尔推出50多款工作负载优化的英特尔至强处理器，以及几十款与客户深度合作的定制处理器，其中包括56核、12内存通道的英特尔至强铂金9200处理器，提供了业界领先的处理性能。

第二代英特尔至强可扩展处理器嵌入了一系列全新功能，包括集成了加速人工智能深度学习推理的英特尔深度学习加速技术。同时支持英特尔傲腾数据中心级持久内存，该突破性的技术能够为英特尔以数据为中心的计算产品组合提供兼具经济性和大容量的持久内存功能。

推出英特尔Agilex现场可编程门阵列（FPGA），这是一款英特尔10nm的PFGA，能够为以数据为中心的时代带来灵活的硬件加速能力。

英特尔和生态合作伙伴一起推出以数据为中心的产品组合

在此次发布会上，来自25家合作伙伴的代表与英特尔嘉宾一道，共同见证了这一重要时刻，包括亚信科技、天弘、思科、戴尔EMC、安擎、烽火通信、南大通用、新华三、海鑫科金、华勤通讯、华为、浪潮、英业达、联想、珑微系统、微软、宝德、云达科技、SAP、曙光、超微、清华同方、星环科技、VMware及中兴等。