IDC：2018云IT基础设施收入低于传统IT，2019市场增长将放缓

根据IDC全球云IT基础设施季度追踪报告显示，2018年第四季度面向云环境（包括公有云和私有云）的IT基础设施产品（服务器、企业存储和以太网交换机）厂商收入同比增长了28.0％，达到168亿美元。

根据IDC全球云IT基础设施季度追踪报告显示，2018年第四季度面向云环境（包括公有云和私有云）的IT基础设施产品（服务器、企业存储和以太网交换机）厂商收入同比增长了28.0％，达到168亿美元。2018年，公有云和私有云IT基础设施的年度支出（厂商收入＋渠道加价）总计661亿美元，比2018年第三季度的预测略微高出1.3%。此外，IDC也将2019年云IT基础设施整体支持提高到预测提高到701亿美元，比上一季度的预测提高4.5％，同比增长6.0％。

2018年第四季度，公有云IT基础设施的季度支出环比减少了6.9％，但在过去两年中仍然几乎翻了一番，在第四季度达到119亿美元，同比增长33.0％；同时，私有云基础设施支出增长了19.6％，达到57.5亿美元。自2013年IDC开始追踪不同环境中的IT基础设施部署情况以来，公有云就占到了云IT基础设施支出的主要部分，而且在2018年份额更是达到了创新高的69.6％，公有云基础设施支出年增长率达到50.2％。2018年，私有云支出同比增长24.8％。

2018年第四季度，面向云环境的IT基础设施厂商收入有所下滑，再一次低于面向传统IT环境的厂商销售收入，占全球IT基础设施厂商收入的48.3％，高于一年前的42.4％，但是比上一季度的50.9％有所下降。从2018年全年来看，云IT基础设施的支出仍然低于50％，为48.4％。预计2019年云计算环境中所有三个技术领域的支出将比前几年增长更慢。其中，以太网交换机增速最快为23.8％，存储平台支出增幅为9.1％。计算平台支出将保持在350亿美元上下，但仍然略高于IDC此前的预期。

传统（非云）IT基础设施的年增长率从第三季度放缓至不足1％，但环比增长11.1％。全年来看，传统非云IT基础设施的支出增长12.2％，正如此前预期，随着市场进入技术更新周期，2019年的增速将有所放缓。预计到2023年，传统非云IT基础设施仅占全球IT基础设施总支出的40.5％（低于2018年的51.6％）。而且份额的减少，以及云环境在整体IT基础设施支出份额的增长，将是所有地区都会见到的趋势。

IDC基础设施系统、平台和技术研究总监Kuba Stolarski表示：“2018年基础设施系统市场前所未有的增长，同时覆盖到了云和非云细分市场。2019年市场参与者开始为难以实现增长做好准备，再加上周期性的宏观经济逆势，云IT基础设施将成为支持整体市场表现的主要增长引擎，一直到下个更新周期。新的公有云内部堆栈进入人们的视野，未来五年私有云的部署可能会大幅增加。”

从地区来看，2018年第四季度所有地区的云IT基础设施收入都增长了两位数。加拿大收入增长最快，同比增长67.2％，中国增长54.4％。其他增长最快的地区还包括西欧（39.7％）、拉丁美洲（37.9％）、日本（34.9％）、中东欧（30.9%）、中东和非洲（30.2％）、亚太（不包括日本）（28.5％）、美国（15.5％）。

注释：

在IT基础设施市场，当两家或者多家厂商的收入份额相差1％或者不足1%的时候，IDC认为这些厂商处于并列位置。

由于HPE和新华三集团现有的合资公司，IDC从 2016年第二季度开始把HPE和新华三集团作为"HPE/新华三集团" 一个整体记录全球市场份额。

长期来看，IDC预计云IT基础设施支出的五年复合年增长率（CAGR）为10.9％，到2023年达到999亿美元，占IT基础设施总支出的59.5％。其中，公有云数据中心将占68.3％，复合年增长率为10.4％，私有云基础设施的复合年增长率为12.0%。