华为发布2018年年度报告 全球销售收入创新高

2019年3月29日，华为今日发布了2018年年度报告，报告显示，华为业绩稳健增长，实现全球销售收入7212亿元人民币，同比增长19.5%，净利润593亿元人民币，同比增长25.1%。

2019年3月29日，华为今日发布了2018年年度报告，报告显示，华为业绩稳健增长，实现全球销售收入7212亿元人民币，同比增长19.5%，净利润593亿元人民币，同比增长25.1%。2018年华为研发费用达1015亿元人民币，投入占比销售收入14.1%，位列欧盟发布的2018年工业研发投资排名第五位；华为近十年投入研发费用总计超过4800亿元人民币。联合国下属的世界知识产权组织（WIPO）公布数据称，2018年度，华为向该机构提交了5405份专利申请，在全球所有企业中排名第一。

华为轮值董事长郭平表示：“信息通信技术快速渗透到各个垂直行业，引发数字化、智能化变革，驱动数字经济高速发展。华为通过压强式投入引领5G创新和规模商用，致力做全球最好的网络联接。同时严格遵从标准，将网络安全与隐私保护置于最优先地位，打造安全可信的高质量产品。我们相信，选择华为的客户，将赢得5G时代最佳的技术与商业竞争力；选择华为的国家，将赢得下一波数字经济的发展优势。”

郭平强调：“堡垒最容易从内部攻破，堡垒也最容易从外部加强。面向未来，华为将努力排除外部干扰，不断改进内部管理，沿着既定战略方向前进。我们将继续坚持合规经营，确保业务连续和健康发展，构建开放合作共赢的生态圈，同时开展组织变革，持续激发组织活力。”

2018年，在运营商业务领域，华为积极把握新机遇，推出极简5G和SoftCOM AI领先解决方案，并在品质家宽、IoT等领域开拓创新推动运营商新增长，实现销售收入2940亿元人民币，与上一年基本持平。

在企业业务领域，华为提供云计算、大数据、AI、物联网、融合通信等技术及数据中心、全闪存、WIFI等产品，并融合这些技术提供数字平台，支撑智慧城市、平安城市、智慧园区和金融、交通、能源等客户数字化转型，实现销售收入744亿元人民币，同比增长23.8%。

在云业务领域，华为云上线超过160个云服务和140个解决方案，与伙伴在全球23个地理区域运营40个可用区，全球发展合作伙伴超过6000家，AI服务在10大行业超过200个项目进行探索。

在消费者业务领域，华为智能手机在全球市场规模和高端品牌地位进一步提升，全场景智慧化生态布局取得关键性突破，实现销售收入3489亿元人民币，同比增长45.1%。

国际会计师事务所毕马威为本次年报提供了独立审计的财务报表。

编辑点评：从华为的营收单元构成看，消费者业务超越运营商业务，要知道运营商业务是华为的起家业务，但是反过来看，消费者业务如何保持高速增长是华为的挑战。

企业业务高速增加，未来潜力还是巨大，增长空间还是有的，值得期待。然后是云业务，虽然没有披露营收情况，但是从这些指标可以看到，华为的云业务在高速增长，也是值得关注的。

所以，从这份财务报告可以看到，华为的全年营收创新高，但是从内外部环境看，华为的挑战还是很大的，接下来如何保持业务结构的优化和高速增长是需要应对的。