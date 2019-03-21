杰和科技GDSM 超紧凑单屏媒体播放器VM23

杰和科技为200多家奥地利药店配备了支持无线网络的数字标牌播放器VM23，此举激发了顾客的自发购买行为，有更多的广告商品出现销量激增的情况。

随着数字标牌技术的普及，外形各样的数字标牌应用不断涌现。要实现全面的数字化体验，数字标牌要做的远不止播放促销信息那么简单。能让顾客与商家之间实现双向互动，需要具备数据收集和数据处理的能力的终端设备，这种设备在新零售领域的优势十分明显，尤其是摆放在销售台前时（POS Front）可以通过对排队者的面部识别，实现信息的精准投送，有效刺激同步消费，有研究显示75% 的购买决定都是顾客身处该区域时做出的。这种设备的部署也相当简单，支持无线网络信号，有时候零售商只需要准备电源插座就可以了。

销售台前促销，成效显著

通过采取类似方法，杰和科技为200多家奥地利药店配备了支持无线网络的数字标牌播放器VM23。由当地广告公司负责分区投放与药店有关的特定宣传主题内容。药店因此受益颇多，其中最令人高兴的就是此举激发了顾客的自发购买行为，有更多的广告商品出现销量激增的情况。

杰和VM23超紧凑数字标牌播放器

杰和VM23数字标牌播放器搭载Intel® Entry Level Apollo Lake 14nm芯片组处理器，其特点在于低功耗却具备较强的图像显示能力，内建Intel® Gen9 绘图核心，可播放4K/Ultra HD超高画质影音内容，支持DP (Max. 4096 x 2304@60Hz)、HDMI(Max. 3840 x 2160@30Hz)两种接口；板载DDR3L内存颗粒，最大支持4GB内存容量；此外VM23还在其紧凑的机身上设置了相对丰富的I/O接口，包括2 x USB3.0、2 x USB2.0、1 x RS232、1 x RJ45、 1 x M.2 for WIFI/BT。



杰和VM23外形机器紧凑，机身只有手掌大小（116.6mm x 107.4mm x 30mm），采用无风扇设计支持长时间运行且维护十分简单，是高稳定性和高性价比兼备的数字标牌播放器。搭配VESA mount技术可以轻松安放自在显示器背面，非常适合广告机、单屏数字标牌播放器、数字餐牌、瘦客户端等应用。

GDSM快速部署

除了提供高水准的数字标牌播放器，诸如以上案例中应用的VM23，杰和科技还凭借多年对数字标牌和应用和理解，于2018年自主研发并推出了从云端到前端的软硬一体化整体解决方案：GDSM杰和多媒体信息发布管理系统。

该系统涵盖了从室内使用到户外使用，可适配杰和从2K到4K分辨率，从多屏拼接墙到单屏广告牌，从外挂播放器到可插拔模块在内的品类齐全的专业媒体播放器。GDSM具备多屏拼接管理和内容快速编辑能力，并整合了高性能CMS服务器以及AI视讯和边缘存储技术。

最重要的是GDSM相较于同类产品大大简化了系统架构，可以在两小时内装配启动完毕并投入运行，有效降低了硬件成本，缩短了交付周期，是集成商和终端用户的理想选择。