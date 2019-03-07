IDC：2018年第四季度全球服务器收入同比增长12.6％

根据IDC全球服务器市场季度追踪报告显示，2018年第四季度全球服务器市场的厂商收入同比增长12.6％至236亿美元，全球服务器出货量同比增长5.0％至300万台。

根据IDC全球服务器市场季度追踪报告显示，2018年第四季度全球服务器市场的厂商收入同比增长12.6％至236亿美元，全球服务器出货量同比增长5.0％至300万台。

整体服务器市场继续保持强劲需求，该季度是连续第五个季度实现收入的两位数增长，并且是有史以来单季度收入最高的一个季度。批量出货的服务器收入增长17.8％至190亿美元，中端服务器收入增长30.3％至25亿美元，高端系统下滑28.3％至21亿美元。

IDC基础设施平台和技术研究经理Sebastian Lagana表示：“超大规模企业需求减少对该季度全球服务器市场增长率产生了下行压力，这通过面向企业客户的服务器销售增长以及平均销售价格提高抵消了。企业正在购买配置丰富的服务器以支持资源密集型工作负载，从而导致平均售价更高，并推动收入增幅高于出货量增幅。”

整体服务器市场厂商排名

2018年第四季度，戴尔与HPE/新华三在全球服务器市场并列第一，收入份额分别为18.7%和17.8%，同比增幅分别为20.4％和10.5％。IBM位列第三，收入份额为8.3％，其中不包括最近IBM与浪潮商用机器有限公司达成合作关系所产生的销售额。浪潮/浪潮商用机器与联想并列第四，收入份额分别为6.6％和6.2％，同比增幅分别为70.7％和33.8％。ODM Direct这一类别的厂商占总收入的20.1％，同比增长11.6％至47亿美元，但对于这一群体来说是非常低的增幅。戴尔在出货量方面领跑全球服务器市场，所占份额为19.4％。

注释：

* 当全球服务器市场中两家或者更多厂商的收入份额或者出货量份额小于等于1%的时候，IDC认定这些厂商位于并列位置。

a 由于HPE和新华三集团现有的合资公司，IDC从 2016年第二季度开始把HPE和新华三集团作为"HPE/新华三集团" 一个整体记录全球市场份额。

b 由于IBM与浪潮成立了合资公司，所以IDC从2018年第三季度开始将浪潮和浪潮商用机器作为“浪潮/浪潮商用机器”一个整体记录全球市场外部市场份额。

c IBM服务器收入不包括从2018年第三季度起通过浪潮商用机器在中国所产生的销售额。

注释：

* 当全球服务器市场中两家或者更多厂商的收入份额或者出货量份额小于等于1%的时候，IDC认定这些厂商位于并列位置。

a 由于HPE和新华三集团现有的合资公司，IDC从 2016年第二季度开始把HPE和新华三集团作为"HPE/新华三集团" 一个整体记录全球市场份额。

b 由于IBM与浪潮成立了合资公司，所以IDC从2018年第三季度开始将浪潮和浪潮商用机器作为“浪潮/浪潮商用机器”一个整体记录全球市场外部市场份额。

服务器市场亮点

从地区来看，亚太地区（不包括日本）是2018年第四季度增长最快的地区，收入同比增长25.5％。拉丁美洲该季度增长15.4％，欧洲、中东和非洲（EMEA）地区增长15.2％。日本增长5.3％，美国增长5.1％，加拿大减少5.7％。中国在该季度的厂商收入同比增长30.7％。

该季度市场对x86服务器的需求增长了18.7％，收入达到211亿美元。非x86服务器同比下降21.6％至25亿美元。