【强劲性能，灵活配置】杰和2U双路机架式服务器

杰和R250是一款2U双路Purley平台标准机架式服务器，采用英特尔C622服务器专用芯片组，支持最新英特尔至强 Skylake-SP/Cascade lake-SP处理器，最高支持165W。

万物互联时代需要重新定义“通用”，随着云计算、大数据、深度学习、人工智能等技术的成熟，企业业务不断发展，用户需要更大的存储空间存放不断累积的数据，以及更加灵活的平台架构适应多样化的应用场景，企业数据中心IT架构越来越复杂，对硬件基础架构按需扩展、快速响应的需求越来越迫切。对企业用户来说，针对不同应用采购不同设备平台显然不够经济，用户更渴望用通用的平台产品满足多样化的业务要求。而且通用产品对数据中心基础建设的要求更高，并且通用产品具有采购便利，管理及运维成本低等特点，更加适合大部分客户的企业IT建设。在此，向有意采购2U双路机架式服务器的企业用户推荐一款性能强劲的产品。

杰和R250是一款2U双路Purley平台标准机架式服务器，采用英特尔C622服务器专用芯片组，支持最新英特尔至强 Skylake-SP/Cascade lake-SP处理器，最高支持165W。凭借精细化产品设计，具备了卓越计算性能、高可靠性、易管理等产品特色。同时还提供了强大的扩展能力，灵活的存储和I/O选项。满足企业新一代数据中心应用所需的更高处理效能及更加灵活的扩充弹性需求。杰和R250服务器以至强性能、至低能耗、至臻品质、至慧应用得到了市场和用户的信赖。适用于云计算、虚拟化、大数据分析、网络游戏、邮件和信息处理、Web搜索等通用应用。

强劲性能，高能效数据处理

杰和R250作为新一代至强系列旗舰双路机架式服务器产品，在设计细节、工艺、功能等方面有了很大的提升，更重要的是其存储能力弹性极高，配合NVMe的应用对IO吞吐能力有着很大提升。R250采用最新英特尔至强Skylake-SP/Cascade lake-SP处理器，计算性能全面升级，整体性能相比上一代产品提升了65%，支持1个M.2 NVMe SSD（PCIe x4），大幅提升系统IO吞吐能力的同时简化了系统维护难度，适合分级存储机制。集成2个10G SFP+万兆网络接口，板载1个1GE IPMI专用管理网口，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等高级网络特性。满足云计算、企业虚拟化、大数据分析等应用对高速网络带宽的苛刻需求，能够有效降低运营成本、提升投资回报。

配置灵活，持续优化的扩展能力

为智慧计算而生，适应各种应用场景要求，在弹性扩展方面做到了2U双路服务器的极致。杰和R250服务器采用2U机架外形，具备横向扩展存储、自动化管理和高可用性等特征，可轻松配置成一款可靠的通用型服务器。灵活的弹性扩充，最大支持16个内存插槽，支持DDR4-2666MHz内存，最大可扩展至1TB内存容量（LRDIMM）。采用12盘位设计，支持3.5/2.5寸热插拔HDD/SSD硬盘，可为企业应用提供多种存储解决方案，如大容量硬盘池、分级存储等。支持1/0/10/5/50/6/60级别磁盘阵列，灵活配置本地存储，提高数据处理及数据保护性能。整机提供6个PCI-E 3.0扩展插槽（4 x PCIE 3.0 x16，2 x PCIE 3.0 x8），满足企业级应用高扩展需求。适合运行各种业务关键型应用程序，有助于有云计算、虚拟化等需求的用户进行快速部署及高效维护。

稳定可靠，易于维护的系统架构

凭借极致、弹性的设计理念，在有限空间内展现了高效、可靠、智能、易维护等特性，适应智慧时代下各种应用场景需求，特别是对服务器有苛刻要求的电信、金融、大型企业等用户。杰和R250标配3个高效节能风扇，支持分区智能调速。优化的系统散热设计，通过服务器节点与电源风扇通道隔离，提升散热效率，降低散热损耗，进而从根本上降低散热成本，提升产品稳定性。系统关键部件如电源、风扇、硬盘等均支持热插拔技术，保证系统不间断运行。搭配杰和服务器管理套件，可提供全面的远程系统监测、维护、管理和控制功能，确保客户的系统管理轻松自如，降低IT维护成本。