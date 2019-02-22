【优化能效，稳定可靠】杰和1U单路机架式服务器

杰和R120是杰和科技推出的一款1U单路标准机架式服务器，采用Intel C232（可选C236）高性能芯片组，支持英特尔至强 E3-1200 v6/v5系列处理器，提供强大的计算能力。

【前言】

当下，电子政务步入快车道，各地政府信息化建设投入有增无减。随着互联网的快速发展，中小型初创企业数量规模越来越庞大，企业用户对网络信息的依赖不断增强，而且数字化转型也始终是现代企业经营的必由之路。随着政府、企业IT应用投资规模不断升级，整个市场对轻量服务器的需求也越来越大。在此，向有意采购1U单路机架式服务器的企业用户推荐一款超实惠的服务器。

杰和R120是一款1U单路标准机架式服务器，采用Intel C232（可选C236）高性能芯片组，支持英特尔®至强®E3-1200 v6/v5系列处理器，提供强大的计算能力。支持4条DDR4 ECC高速内存（2400MT/s），最大内存64GB。最大支持6块SATA 3.0硬盘，内置2个SATA dom。并可灵活扩展PCI-E设备。板载1个千兆 IPMI专用管理网口，4个千兆 RJ45网口，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性。以服务器为根基和兼顾工作站为导向的设计，适用于视频编解码、网络监控、桌面虚拟化、高性能计算（HPC）、大数据处理等应用。

1U设计，易通用化

通常情况下，对于许多成长型企业来说，1U机架式服务器最节省空间，高可用度且成本低。杰和R120坚持简约实用的设计原则，以优化互联网运营商整体成本为出发点，很好的平衡了集成性与灵活性，提高了可管理性和部署性，不仅能够有效降低运营商整体成本，也能降低数据中心管理员维护工作的复杂度。R120在1U的空间内布局4个3.5寸SATA硬盘接口（支持热插拔技术）和内置2个2.5寸SATA硬盘接口，支持2个内置SATA dom，支持1个M.2 NVMe SSD，满足大容量存储要求，背板支持SAS硬盘（外加HBA或Raid卡）。支持低成本RAID 0、1、10，高可靠性RAID5提高数据处理性能和保护数据功能。配备2个显示接口（VGA+HDMI），3个Audio接口，满足工作站基本音视频处理需求。

高可用性，易于管理

面对中小企业信息化建设步伐加快，IT应用投资规模不断升级等市场环境。1U服务器实际功能非常全面，不仅可以对企业数据进行备份，还可以应用于中小型企业数字化管理的实施。而且1U服务器在价格和配置上灵活性相对较高，使用起来性能也非常可靠。杰和R120最大支持7个USB接口，提供一个PCIe 3.0 x16插槽，为用户提供充分的扩展空间。1U标准机架式设计，配置400W 80PLUS电源。提供一个独立的千兆IPMI专用管理网口，支持集中管理，通过标配管理软件，监控CPU、电源及散热数据，快速地进行相关配置。BMC可选AST1400/AST2400，采用独立管理接口，支持IPMI 2.0、KVM、SOL、虚拟媒介等管理特性。

稳定可靠，方便维护

对于小型企业和成长中企业来说，1U服务器更为稳定，易于维护，如果是大规模密集型部署，1U机架式服务器更具优势，一来大规模密集部署使服务器组整体性能进行了提升，二来有效避免了单机宕机造成的网络瘫痪。杰和R120配备6个热插拨智能调整风扇，关键部件如电源模块、硬盘、系统风扇均采用热插拔设计，可在线进行远程维护。搭配杰和服务器管理套件，提供全面远程系统监测、维护、管理和控制功能，降低IT维护成本。