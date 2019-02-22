HPE第一季度业绩超预期 增长型业务势头强劲

HPE不仅公布第一季度盈利超出预期，而且提高了全年利润预期，这让HPE股票在盘后交易中上涨超过3％。

HPE不仅公布第一季度盈利超出预期，而且提高了全年利润预期，这让HPE股票在盘后交易中上涨超过3％。

该季度HPE每股盈利42美分，同比增长31％，超过分析师预期的35美分。

季度收入较去年同期下降2％，至76亿美元，但HPE表示这是受到了“一级产品”——也就是商用硬件——的拖累。如果不考虑这些低利润的业务，HPE称销售额增幅为1％，而硬件销售额增长3％。

也许让投资者感到最为鼓舞的是，HPE将全年盈利预期从上一季度的1.51美元至1.61美元，提高到每股1.56美元至1.66美元，这也是HPE连续第五个季度提高预期。

Moor Insights＆Strategy总裁兼首席分析师Patrick Moorhead表示：“从财务角度来看HPE的表现是非常出色的，但并没有得到应有的赞誉。”

在重要方面取胜

收入的下滑打破了HPE在经过了大部分服务和软件业务剥离的五年之后所实现的连续四个季度收入增长。在季度财报电话会议上，HPE高管们多次用“在重要方面取胜”这句话来描述HPE的高利润策略。

这种策略的红利在较高盈利能力指标方面体现得很明显，例如现金流和营业利润率，分别增长了169％和22％。营业利润增长了19％，远高于上一季度设定的6％至8％目标。尽管近期IT支出普遍放缓，但HPE高管表示，在可预见的未来HPE业务看起来是很强劲的。

可组合计算、超融合基础设施和闪存存储阵列等增长型市场继续保持强劲势头。Synergy是HPE软件定义的可组合式平台，在推出两年后销售额达到10亿美元，HPE超融合投资组合也增长了70％，HPE首席执行官Antonio Neri表示。全闪存阵列的销售额增长了20％，整个高性能计算业务的销售额增长了50％。

虽然利润率增加了，但混合IT（目前是HPE最大的一类业务）收入下降了3％。首席财务官Tarek Robbiati表示，最高利润率仍然受到低利润硬件产品的“稀释”影响，这些产品在投资组合中所占的比例在不断减少。Robbiati表示，第一季度的稀释程度高于预期，但未来应该会低于预期。

Moorhead表示：“HPE仍有很多工作要做，以便从超大规模数据中心业务中解脱出来，经连续五个季度以来这部分业务已经成为服务器的一个整体拖累。”

Constellation Research首席分析师兼副总裁Holger Mueller表示，恢复这块业务的增长是重中之重。“积极的势头正在放缓，HPE必须在混合计算市场实现增长，以恢复健康的增长。”

由Aruba网络设备和服务主导的智能边缘业务收入仅增长了不足5％，占总收入的9％。但Neri强调了该业务的长期战略意义，因为未来将有更多的处理任务流向网络边缘。

他说：“我们看到云的扩展将延伸到数据生成的地方。”11月宣布对Aruba产品线进行的广泛更新，将在今年给HPE智能边缘业务带来抢眼的业绩。

“我们在客户所有基础设施和云之间连接所有客户数据的独特能力，是一个重要的差异化因素。我们的Aruba业务在客户预定方面表现抢眼，我们对新产品也非常看好。”

Mueller表示，由于HPE完全错过了在公有云基础设施市场中的机会，因此加码智能边缘就是一个很明智的策略。“现在，这个策略就是要维持混合IT业务，与公有云厂商保持合作伙伴关系。”