Nvidia推出新的主机托管合作伙伴网络冀加快数据中心部署

GPU制造商Nvidia（英伟达）日前在数据中心业务出人意料放缓的情况下推出一项新的合作伙伴网络计划。新计划可以令企业更容易地利用Nvidia的DGX系统。

GPU制造商Nvidia（英伟达）日前在数据中心业务出人意料放缓的情况下推出一项新的合作伙伴网络计划。新计划可以令企业更容易地利用Nvidia的DGX系统。可用DGX的新数据中心计划已准备就绪（https://www.nvidia.com/en-us/data-center/colocation-partners/），企业可以通过新的Nvidia托管合作伙伴资格网络访问数据中心服务。

GPU加速计算对于那些想要部署AI（人工智能）工作负载的企业是非常有用的。Nvidia在声明里指出，各行各业都有些机构（从医疗保健到石油和天然气业务）成功部署了自己的基于DGX系统的AI数据中心。但也有许多机构并不拥有可以支持加速计算操作的现代数据中心设施。

现在这些机构可以去找一个Nvidia托管合作伙伴，而无需自己折腾自身设施的升级。他们可以通过新计划部署DGX系统或最近发布的DDN、IBM Storage、NetApp和Pure Storage的DGX参考架构解决方案。

Nvidia前一阵披露了第四季度的业绩未达预期的消息，几天后就推出了旗下数据中心新计划。 Nvidia表示，“客户趋向于更加谨慎，Nvidia之前预测的一些交易在本季度的最后一个月未能完成。”另外，游戏需求低于预期， 导致了Nvidia下调公司第四季度指引。

Nvidia新计划的合作伙伴网络目前含九家北美数据中心运营商，包括Aligned Energy、Colovore、Core Scientific、CyrusOne、Digital Reality、EdgeConneX、Flexential、Scale Matrix和Switch。 Nvidia正评估北美的其他的计划合作伙伴，并计划在今年晚些时候在全球推广该计划。