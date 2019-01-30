智慧计算时代浪潮眼中的2018服务器市场

在云计算兴起的时候，整个业界是唱衰服务器市场的。但是反观现在，全球服务器市场已经进入了强劲复苏期，连续多个季度增速达到2位数，互联网行业需求旺盛。

至顶网服务器频道 01月30日 新闻消息（文/李祥敬）：在你的眼中，服务器是什么？一个黑盒子？一台计算设备？在浪潮看来，在如今这个计算无处不在的时代，服务器更多代表了生产力。一个国家和地区，甚至是一个企业的发展水平与服务器采购额呈现出明显的正线性相关关系。

我们已经步入2019年，回首2018，服务器市场的变化挺多，那么我们不妨盘点一下过去一年服务器市场呈现了哪些新的变化。

服务器芯片

谈到服务器市场，我们首选要谈的就是芯片，在2018年，不管是英特尔还是AMD，以及ARM、AI芯片厂商，半导体行业甚是热闹。基于这些多样化的芯片产品，服务器产品也是缤纷多彩。

2018年服务器芯片更多是聚焦在制程工艺、AI增强等方面，比如英特尔已经宣布下一代处理器的更多信息，AMD公布了7nm的芯片，另外AI芯片如寒武纪等也成为业界关注的对象。

对于现在比较火热的AI芯片，浪潮AI&HPC总经理刘军认为，AI计算力不等于AI芯片。AI芯片的应用更多要看应用场景，而不是跟风，要根据自身的具体情况来决定AI芯片的研发、设计、生产和应用。

目前看，训练开发端的机会还是以GPU为主，毕竟它的性能、生态、框架、开发工具和开发者的支撑有非常好的领先优势。浪潮目前更多是思考数据中心的推理端，因为AI产业化发展很快，像人脸识别等已经有了具体的落地应用，市场的接受度也比较好，商业前景也很明朗。

AI服务器成主角

2018年，人工智能热度依然不减，可谓年度IT关键词之一，随着人工智能上升为国家战略，我国的人工智能行业如火如荼地展开。火爆的AI产业让GPU服务器产生了爆炸式的增长。大型企业具有更强的意愿对AI这类下一代业务负载的投资和转型拉动，比如互联网厂商。实现这一切的背后，离不开强大的AI服务器。

有数据显示，广义的AI服务器（含GPU服务器）市场规模在2020年将达到200亿元人民币，占到整个国内x86服务器市场规模的22%。2018年初，浪潮推出AI新品牌TensorServer，还发布了单机计算性能高达每秒两千万亿次的AI超级服务器AGX-5。

对于AI服务器的定义，刘军认为，AI服务器面向AI的计算架构，传统计算架构更多是线性的，而AI服务器面向的是多维计算，因为它们所处理的数据对象不同。围绕这些新的数据，传统的服务器架构需要进行革新。

刘军表示，AI生态是AI产业化和产业AI化的基础。浪潮所扮演的角色是产品创新、技术赋能和生态服务伙伴建设，以及相应行业解决方案的打造。

异构计算受热捧

如今计算无处不在，计算应用的场景也多种多样。场景多样性造成了数据的多样性，数字、文本、图片、视频、图像以及结构化数据、非结构化数据等，都需要有针对性的计算能力来处理。

针对不同场景、不同数据类型，业界开发了CPU、DSP、GPU、FPGA等多种多样的芯片，这表明单一计算架构已经无法满足所有场景、所有数据类型的处理，多种计算架构共存的异构计算才是未来的发展之路。

刘军表示，智慧计算正在取代传统计算，逐步成为社会计算的主流形态。智慧计算有三个核心的理念，融合、开放、敏捷。浪潮的产品、生态、市场建设都是围绕这三个方面展开的。

边缘计算与IoT

随着物联网的发展，我们看到边缘计算再度受到关注。边缘计算，是一种分散式运算的架构。在这种架构下，将应用程序、数据资料与服务的运算，由网络中心节点，移往网络逻辑上的边缘节点来处理。

在2018年，边缘计算再度被谈起，这得益于整个计算市场的快速发展，包括云计算。因为边缘计算和云计算具有很好地协同效应，所以IT厂商也纷纷切入进来，在零售、智慧城市、安全等行业应用场景进行拓展。

浪潮服务器产品部副总经理陈彦灵表示，计算力从传统数据中心往远端释放，浪潮也在布局边缘计算，其实边缘计算是运营商争夺的焦点，这也直接带动了运营商对于服务器的需求。“边缘计算也是浪潮2019年的重点，我们会陆续发布相应的产品和解决方案。”

细分行业市场需求旺盛

随着行业数字化转型的加速，相关行业对于计算的需求是增加的，这直接带动了服务器市场的增长，比如金融、运营商、互联网等。刘军说，互联网对计算基础设施的极致创新需求也会为其他的行业用户和企业用户接纳。

在应用需求的推动下，各种形态继续细分，相互融合，形成独特的行业云，比如金融云、医疗云等，不同的行业云差异很大。另一方面，目前为止AI发展和应用的主体都是互联网公司，但是金融、电信、交通等传统行业正在奋起直追，互联网是AI的现在，传统行业则是AI的未来，传统行业是一个比互联网行业更大的金矿。

开源开放趋势不改

当前，开源开放是业界的主旋律，这不光表现在软件层面，还有硬件层面。在过去一年，OpenStack保持了稳定发展，相关产业生态不断成熟。浪潮最新的云海OS 5.5版本也全面拥抱OpenStack。除了浪潮，其它主流IT厂商的云系统也实现了对OpenStack的对接。

刘军告诉记者，浪潮云海OS是整个市场OpenStack的领先者，增长率第一，在政府市场占有率第一，实现了单集群管理规模超过了1000台，这个规模在全球进入到前五位。

除了软件开源，整个业界也在探索硬件开源，也就是我们熟知的OCP和ODCC，这些组织推动云数据中心新一代标准的形成和升级。迄今为止，符合OCP标准的服务器已经部署超过100万节点，符合ODCC标准的服务器已经部署数十万节点。

刘军表示，浪潮积极拥抱整个开放技术的生态。目前浪潮是ODCC和OCP、Open19的共同会员、ODCC技术委员会成员，一直是ODCC天蝎服务器最大的供应商。

融合架构——硬件重构与软件定义

当前软件定义技术不断发展，硬件技术也同步更新，这两种节奏更新叠加到一起就驱动了融合架构的发展。

浪潮认为，融合架构最终目的是实现CPU、内存、I/O等硬件资源的解耦与池化，让计算、存储、网络等不同类型的资源在数据中心内部，甚至跨数据中心形成资源池，在定义软件的调配下实现系统的弹性伸缩和超大规模持续扩展，让数据中心甚至数据中心集群像计算机一样运行和管理。

当前，CPU、Power和各种协处理器（GPU、ARM、FPGA和xPU）等更加紧密合作，NVSwitch、PCIe 4.0、Open CAPI等新型超高速内部、外部互连技术涌现，NVM、SSD、HDD等异构存储介质流行，这些都驱动了融合架构的创新发展。

浪潮也形成了种类繁多的融合架构产品，比如整机柜系统InCloudRack、刀片系统I9000、天蝎整机柜系统SR 、OCP整机柜OR和高密度服务器i24、天蝎高密度服务器i48等。

开放计算下的JDM模式

当前各行各业都在拥抱数字化转型，作为IT厂商也不能置身事外。浪潮JDM模式就是典型代表，JDM是浪潮为了适应互联网公司需求特性而进行的业务模式创新，本质是以客户需求为基点，构建敏捷的产业链。JDM模式实现了从标准化向大规模定制化模式的转变，获得了2018年度“拉姆·查兰管理实践奖”。

依托JDM模式，一款新品的研发周期从1.5年压缩到9个月，客户提出需求最快可以3个月交付样机，生产交付方面，浪潮订单交付周期从15天缩短至5-7天，日前，在百度顺义数据中心创造了单数据中心10000节点/日的业内最高交付部署速度。

此外，浪潮智能工厂已经投入使用，智能工厂投入使用后，浪潮整机柜云服务器整体交付周期从15天缩短至5-7天，生产效率提高30%，产能提升4倍，客户TCO降低31%。

陈彦灵说，除了互联网行业，现在整个产业在发生变化，JDM在传统行业客户中也有广阔的应用前景，比如电信市场。因为JDM可以实现对行业客户的需求进行大规模定制化，让行业客户更加敏捷。

展望2019年的全球服务器市场

在云计算兴起的时候，整个业界是唱衰服务器市场的。但是反观现在，全球服务器市场已经进入了强劲复苏期，连续多个季度增速达到2位数，互联网行业需求旺盛。2019年互联网、AI、行业云等将是重要的增长机会。云、大数据、AI仍将刺激互联网行业采购的持续增长。

正是基于这样的判断，聚焦智慧计算，重点发展云、大数据和AI，推进全球化，仍将是浪潮2019年的发展战略。“AI成为IT变革里最重要的推动力，AI产业化在加速，产业AI化的趋势也非常明显。2019年，浪潮打造智慧计算力第一提供商，持续发力AI，极致创新、敏捷运营、开源开放，驱动引领智慧时代的产业变革。”刘军最后说。