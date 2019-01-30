AMD第四季度关键市场意外增长 2019年依赖数据中心GPU新品推动增长

芯片制造商AMD发布第四季度业绩显示，关键市场实现出人意料地增长，这促使AMD股票在盘后交易中上涨了近9％。

芯片制造商AMD发布第四季度业绩显示，关键市场实现出人意料地增长，这促使AMD股票在盘后交易中上涨了近9％。

AMD财报显示，在某些成本（例如股票补偿）之前的收益为每股8美分，收入为14.2亿美元，同比增长6％。

这基本与分析师此前预期一致。此前华尔街预期，AMD每股盈利8美分，但收入预期略高于14.4亿美元。

就在公布这一结果的前一天，AMD股票刚刚遭遇重创，当时AMD公布了有些令人失望的2019年第一季度指引完全没有起到帮助作用。但是，第四季度的整体数据掩盖了数据中心和个人计算业务等关键细分市场的表现，这可能多少给股东带来了一些乐观情绪。

AMD预计第二季度的收入约为12.5亿美元，远低于华尔街预期的14.7亿美元。

AMD将第二季度盈利预测的不足归咎于“图形卡渠道和整个业务的季节性持续疲软”。此外AMD还指出，区块链相关的GPU将出现下滑，以及内存销售的下滑。

但AMD至少实现了2011年以来最赚钱的一年。Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead表示，这很重要，因为这让AMD把更多资金投入到未来设计和未来增长中，这“与往年形成鲜明对比”。

Moorhead指出，AMD已经开始依赖其最新的产品来推动增长。

他说：“AMD称，第四季度销售额的65％来自于Ryzen、Epyc和Radeon数据中心GPU等新产品。这是一个好兆头，因为这些产品更具竞争力，而且更有利可图。”

AMD在其关键数据中心业务方面也有好消息，该业务部门在2018年创下收入新高，主要是面向AWS和微软等公有云提供商的芯片销售有所增加。

Moorhead表示：“数据中心收入引擎终于开始发挥作用。AMD成，CPU和GPU带来的数据中心收入在该季度整体收入中占比处于中等水平。正如我们通过英特尔多年季度业绩中看到的，数据中心业务规模庞大，很难保持季度稳定。”

AMD还表示，首席执行官Lisa Su所说的“具有竞争力的产品组合”将在今年将实现稳健增长。该产品组合包括最新的7纳米Ryzen台式机处理器。AMD表示，预计2019年Ryzen芯片驱动的PC销量将增长50％。

因此Su预计，2019年销售额将实现“高个位数”的增长。华尔街此前曾预测2019年AMD的销售额为68.8亿美元，收入同比仅增长6％。

Moorhead说：“我们不会再问AMD是否能存活下来，或者AMD是否会归来这样的问题了。AMD已经归来，现在它需要证明自己是具有持久活力的。”