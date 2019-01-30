游戏和数据中心业务继续疲软 Nvidia第四季度收入指引削减5亿美元

Nvidia今天宣布将第四季度收入指引削减5亿美元，引发投资者抛售，导致其股价下跌17％。

Nvidia今天宣布将第四季度收入指引削减5亿美元，引发投资者抛售，导致其股价下跌17％。

Nvidia今天的股票价格下跌近14％，相当于损失超过140亿美元。

这是近几个月来Nvidia遭遇的第二次股价大跌。11月中旬，在公布了第三季度收入低于分析师预期后，Nvidia股价暴跌19％。

今天公布的削减指引，反映了Nvidia先前收益报告中突显的问题的延续。由于游戏和数据中心业务表现令人失望，Nvidia已经将截至1月27日的第四季度的收入指引从27亿美元下调至22亿美元。

占据Nvidia销售额2/3以上的游戏部门面对来自多方面的阻力，其中之一是最近加密货币繁荣的终结。Nvidia的上一代游戏图形卡库存过剩，原本加密货币矿工对这些卡的需求极高，但现在却变成了滞销品。

Nvidia最近推出的、成本较高的芯片也没有引发市场足够的兴趣来抵消老产品需求的下降。原因有两个。

Nvidia最新一代的游戏卡比上一代价格更高，其突出特点是一种称为实时光线追踪的技术，用于提高视频游戏的视觉保真度，目前仅有少数游戏支持。因此Nvidia认为，一些游戏爱好者暂时对升级有些犹豫不决。

导致指引削减的另一个因素是中国市场的需求下降。Nvidia表示，由于“宏观经济状况恶化”， Nvidia游戏业务在中国市场的消费者兴趣降低，宏观环境也给其他科技公司造成了冲击。由于中国经济增长放缓，苹果和三星最近都降低了盈利预期。

Nvidia的数据中心业务也未能幸免。Nvidia是人工智能应用图形卡的领先制造商，这让它能够充分利用企业对人工智能的快速采用，但第四季度这一增长也有所减缓。Nvidia表示，由于客户对支出采取“更为谨慎的态度”，因此数据中心交易数量低于预期。