计算无处不在 2018服务器市场呈现了哪些特点？

在你的眼中，服务器是什么？一个黑盒子？一台冷冰冰的计算设备？我们已经步入2019年，回首2018，服务器市场的变化挺多，让市场的温度再度回升。那么我们不妨盘点一下过去一年服务器市场呈现了哪些新的变化。

在你的眼中，服务器是什么？一个黑盒子？一台冷冰冰的计算设备？我们已经步入2019年，回首2018，服务器市场的变化挺多，让市场的温度再度回升。那么我们不妨盘点一下过去一年服务器市场呈现了哪些新的变化。

芯片大战

谈到服务器市场，我们首选要谈的就是芯片，在2018年，不管是英特尔还是AMD，以及ARM、AI芯片厂商，半导体行业甚是热闹。基于这些多样化的芯片产品，服务器产品也是缤纷多彩。

2018年服务器芯片更多是聚焦在制程工艺、AI增强等方面，比如英特尔已经宣布下一代处理器的更多信息，AMD公布了7nm的芯片，基于ARM的服务器芯片也被华为等厂商公布，另外AI芯片如寒武纪等也成为业界关注的对象。

芯片作为计算力的载体，一直走在业界的潮头。基于芯片驱动，服务器市场也同步跟进，我们也就看到了更多搭载不同芯片的服务器产品，让用户有了更多选择。

AI服务器是何物？

2018年，人工智能热度依然不减，可谓年度IT关键词之一，随着将人工智能上升为国家战略，我国的人工智能行业便如火如荼地展开。火爆的AI产业让GPU服务器产生了爆炸式的增长。大型企业具有更强的意愿对AI这类下一代业务负载的投资和转型拉动，比如互联网厂商。实现这一切的背后，离不开强大的AI服务器。

AI服务器针对AI工作负载实现了定制化，不管是在性能表现还是使用体验上更为流程，这比通用服务器更为满足AI的要求。我们看到GPU服务器的出货量一直居高不下，同时服务器厂商也与AI芯片展开合作，推出了搭载特定AI芯片的服务器产品，满足用户在AI应用场景方面的需求。

有数据显示，广义的AI服务器（含GPU服务器）市场规模在2020年将达到200亿元人民币，占到整个国内x86服务器市场规模的22%。展望未来，AI服务器的发展路线除了集成更多的GPU计算能力外，更重要的是与更多的AI开发框架相融合，为用户提供开箱即用的体验。

异构计算热度不减

如今计算无处不在，计算应用的场景也多种多样。场景多样性造成了数据的多样性，数字、文本、图片、视频、图像以及结构化数据、非结构化数据等，都需要有针对性的计算能力来处理。

针对不同场景、不同数据类型，业界开发了CPU、DSP、GPU、AI芯片、FPGA等多种多样的芯片，这表明单一计算架构已经无法满足所有场景、所有数据类型的处理，多种计算架构共存的异构计算才是未来的发展之路。

计算和应用场景的多样性让通用计算无法满足特殊工作负载的需求，异构计算针对特定工作负责实现了优化，从而更好地满足用户需求，这在计算多元化的时代尤为重要。

边缘计算与IoT物联网

随着物联网的发展，我们看到边缘计算再度受到关注。边缘计算，是一种分散式运算的架构。在这种架构下，将应用程序、数据资料与服务的运算，由网络中心节点，移往网络逻辑上的边缘节点来处理。

在2018年，边缘计算再度被谈起，这得益于整个计算市场的快速发展，包括云计算。因为边缘计算和云计算具有很好地协同效应，所以IT厂商也纷纷切入进来，在零售、智慧城市、安全等行业应用场景进行拓展。

行业服务器需求再度激活

随着行业数字化转型的加速，相关行业对于计算的需求是增加的，这直接带动了服务器市场的增长，比如金融、运营商、互联网等。

在应用需求的推动下，各种形态继续细分，相互融合，形成独特的行业云，比如金融云、医疗云等，不同的行业云差异很大。另一方面，目前为止AI发展和应用的主体都是互联网公司，但是金融、电信、交通等传统行业正在奋起直追，互联网是AI的现在，传统行业则是AI的未来，传统行业是一个比互联网行业更大的金矿。

除了AI，企业上云、大数据等也带动了整个服务器市场的发展，比如电信市场的5G布局，以及NFV等，对于开放架构服务器的需求是旺盛的。

开源开放是大势所趋

当前，开源开放是业界的主旋律，这不光表现在软件层面，还有硬件层面。在过去一年，OpenStack保持了稳定发展，相关产业生态不断成熟。OpenStack直接带动了云计算产业的成熟发展，特别是在私有云方面。除了OpenStack，我们看到其它开源技术比如容器技术等也受到了企业的关注。开源软件的发展让企业在管理大规模云基础设施方面更加得心应手。

除了软件开源，整个业界也在探索硬件开源，也就是我们熟知的OCP和ODCC，这些组织推动云数据中心新一代标准的形成和升级，推动整个云数据中心市场的发展。迄今为止，符合OCP标准的服务器已经部署超过100万节点，符合ODCC标准的服务器已经部署数十万节点。

软硬驱动下的融合架构

当前软件定义技术不断发展，硬件技术也同步更新，这两种节奏更新叠加到一起就驱动了融合架构的发展。

当前，CPU、Power、国产芯片和各种协处理器（GPU、ARM、FPGA和xPU）等更加紧密合作，NVSwitch、PCIe 4.0、Open CAPI等新型超高速内部、外部互连技术涌现，NVM、SSD、HDD等异构存储介质流行，这些都驱动了融合架构的创新发展。

这些软硬件技术带动了服务器在产品形态、性能、功能等方面的创新，相应的细分需求产品不断涌现，比如适合大规模交付的整机柜产品，还有一体机产品等。融合架构给用户带来的是体验的改变，让用户集中于业务层面的创新，而不是基础设施的运维，从而给用户带来更多价值。

浪潮的数字化转型实践——JDM模式

当前各行各业都在拥抱数字化转型，作为IT厂商也不能置身事外。浪潮JDM模式就是典型代表，JDM是浪潮为了适应互联网公司需求特性而进行的业务模式创新，本质是以客户需求为基点，构建敏捷的产业链，或者说对产业链进行互联网化改造。JDM模式实现了从标准化运营模式向大规模定制化模式的转变，获得了2018年度“拉姆·查兰管理实践奖”。

依托JDM模式，一款新品的研发周期从1.5年压缩到9个月，客户提出需求最快可以3个月交付样机，生产交付方面，浪潮订单交付周期从15天缩短至5-7天，日前，在百度顺义数据中心创造了单数据中心10000节点/日的业内最高交付部署速度。

此外，浪潮智能工厂已经投入使用，智能工厂投入使用后，浪潮整机柜云服务器整体交付周期从15天缩短至3-7天，生产效率提高30%，产能提升4倍，客户TCO降低31%。

为了给客户打造最佳的产品交付体验，浪潮不断创新，浪潮的JDM模式和智能工厂就是浪潮自身数字化转型的重要体现。

展望2019年全球服务器市场

在云计算兴起的时候，整个业界是唱衰服务器市场的。但是反观现在，全球服务器市场已经进入了强劲复苏期，连续多个季度增速达到2位数，互联网行业需求旺盛。2019年互联网、AI、行业云等将是重要的增长机会。

展望2019年，云计算、大数据的成熟，AI的发展，这些都会对整个服务器市场产生正向的反馈，从而带动市场的发展。各位服务器厂商，你们准备好迎接2019了吗？！