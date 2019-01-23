IBM第四季度收入下滑全年表现超预期 推动股价上涨

IBM今天发布的第四季度财报和2019年指引均超出了分析师预期，尽管连续两个季度收入下滑，但IBM股价在投资者推动下仍然有所上涨。

IBM今天发布的第四季度财报和2019年指引均超出了分析师预期，尽管连续两个季度收入下滑，但IBM股价在投资者推动下仍然有所上涨。

根据IBM财报显示，在如股票报酬等某些成本之前的收益为每股4.87美元，收入为218亿美元，这与去年同期相比下降了3％，但IBM首席财务官James Kavanaugh将其归因于货币转移，以及与去年IBM大型机表现特别突出的那个季度进行对比等原因。

尽管如此，这一结果仍然超过了华尔街此前预期的每股盈利4.84美元，收入217.5亿美元。

IBM的全年表现也超出了预期，2018年每股总收益达到13.81美元，收入为796亿美元。这比上一年增加了1％。分析师早些时候预期IBM今年每股收益为13.78美元。

股东们也给出了热情洋溢的回应，IBM股价在盘后交易中上涨了7％多。

市场研究公司Wikibon联合创始人兼首席分析师Dave Vellante表示：“IBM试图超出预期表现，这在很大程度上要归功于传统的可靠服务业务和管理华尔街的期望。此外IBM还以股息和股票回购的形式将85％的自由现金流返还给投资者，这些都起到了帮助作用。”

IBM首席执行官Ginni Rometty在声明中表示，恢复全年收入增长反映了“市场对我们在混合云、人工智能、分析和安全领域的服务和领先解决方案的需求还在不断增长”。

IBM高管们进一步强调了今年IBM业绩的积极方面，指出收入中有398亿美元（几乎是其总收入的一半）来自所谓的“战略项目”包括分析、云、移动和社交。

这个数字令人印象深刻，但一些分析师提出了对IBM云业务增长的担忧。今年IBM的云计算收入为192亿美元，比2017年增长12％。然而，这仅仅是上一年增长率的一半，远远低于市场领导者AWS、微软和谷歌。

尽管Kavanaugh在财报电话会上正面地谈及云计算业绩，但他们可能对云计算增长停滞多少感到有些失望。IBM一直在努力推动这项业务，因为IBM希望从人工智能和安全软件等新服务中获取大部分收入，而不是传统的咨询和硬件销售。

Vellante表示：“IBM正在追求高价值的机会，这意味着他们不会在云计算领域与AWS展开正面交锋，而是试图将复杂的高价值工作负载转向云模式，也就是很多混合/内部部署、大量应用现代化、大量服务和一些随售的硬件。”

这个策略在很大程度上解释了为什么IBM去年10月决定以330亿美元重磅收购开源软件公司Red Hat。宣布这一消息的时候Rometty表示，今年晚些时候该交易完成的时候，Red Hat将成为IBM的一个“游戏规则改变者”。

Pund-IT公司首席分析师Charles King表示：“收购Red Hat将会给IBM云业务画上浓墨重彩的一笔。”Red Hate Enterprise Linux在很多大公司的混合云和多云环境中扮演着核心角色，Red Hat的服务产品和结构应该与IBM的产品保持一致。有人可能会说，IBM收购Red Hat的价格太高，但在我看来，这项投资应该能够获得丰厚的回报。”

IBM肯定希望自己的投资能够获得回报，否则就有可能陷入连续季度收入下滑的陷阱。此前IBM的收入连续六年下滑，直到最终在2018年1月扭转了局势。但在连续两个季度实现增长之后，收入又下滑了两个季度。

尽管如此，IBM目前仍然乐观地认为，下滑只是暂时的。目前IBM尚未公布第一季度的指引，但表示，目标是2019年全年每股收益13.90美元，其中不包括预计年中完成的红帽收购所带来的影响。该预期略高于当前分析师预期的每股收益13.79美元。