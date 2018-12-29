私有化五年后 戴尔重返美国股市

经过数月的准备和与激进投资者的公开对峙，戴尔科技（Dell Technologies）公司今天在纽约证券交易所正式亮相。

经过数月的准备和与激进投资者的公开对峙，戴尔科技（Dell Technologies）公司今天在纽约证券交易所正式亮相。

据路透社金融市场数据公司Refinitiv称，戴尔的股票开盘价为每股46美元，股票代码为DELL，市值为160亿美元。考虑到戴尔预测截至下一个日历年的财年收入达到高达920亿美元，160亿美元算是相当低的了。

其他消息来源认为，考虑到已发行7.549亿股普通股，因此推测戴尔的市值上限为340亿美元，但目前还不清楚除了戴尔提到的206.5全面摊薄C类股票以外，其他哪些股票占多数。

根据TheStreet.com的数据，目前戴尔有444亿美元的净债务，企业价值超过780亿美元。TheStreet指出，这其中包括戴尔拥有VMware的80％股权，价值520亿美元，以及Pivotal Software和SecureWorks的小股权。

J.P. Morgan Chase＆Co给予戴尔股票有利的“增持”评级以及每股60美元的目标价。该股今日收于每股45.41美元。

戴尔重返公开市场的5年之前，创始人Michael Dell以244亿美元交易实现私有化。当时这笔交易被评为自金融危机以来最大的杠杆收购，随后又被2016年发生的另一个更重大的举措所取代：戴尔以670亿美元收购EMC。

戴尔决定再次上市与EMC交易密不可分。戴尔没有通过传统的IPP方式在纽约证券交易所上市，而是通过涉及子公司VMware的复杂金融机制实现的。戴尔在收购EMC的时候作为交易的一部分获得了VMware。

戴尔在2016年为VMware创建了一个所谓的追踪股，以吸引外部投资者并为这笔670亿美元的收购提供资金支持。作为纽约证券交易所回归的一部分，戴尔以239亿美元对那些持有追踪股的投资者进行了回购。戴尔被迫在12月大幅提高其邀约价格以确保获得股东批准，并克服来自激进对冲基金经理Carl Icahn主导的一群投资者的阻力。

戴尔遇到这个麻烦的原因之一是为了避免传统IPO带来的额外投资者审查。戴尔通过采用这么一种非传统的方式，回避了围绕收购EMC所带来的500亿美元债务负担的一些问题。

现在戴尔再次上市，应该可以更好地偿还债务。在回归股市之前，戴尔已经在努力实现这一目标。

Wikibon首席分析师David Vellante本月早些时候发表评论：“我预计戴尔的做法不会发生重大变化，相反，我认为这是一种简化公司结构并消除追踪股引发混乱的方法。”

今天，Vellante补充说，作为一家拥有VMware多数所有权的上市公司，戴尔将面临来自投资者的持续压力，这些投资者希望将VMware分拆为一家独立公司。“我没有看到这种情况发生。相反，我认为戴尔可能会受到投资者的批评以及对估值的压力。”