戴尔EMC须当心，HPE别皱眉：中国服务器力量成为热门话题

根据研究机构DRAMeXchange发布的报告，浪潮、华为与联想今年年内的服务器产品出货总量已经超越戴尔或HPE。

浪潮、华为与联想在2018年全面迎来出货量增长。

根据研究机构DRAMeXchange发布的报告，浪潮、华为与联想今年年内的服务器产品出货总量已经超越戴尔或HPE。

各家中国供应商在今年出货的1240万台服务器中占比为19.9%，而戴尔EMC份额为16.7%，HPE为15.1%。另外，预计中国各家供应商的出货总量在明年将达到21.4%。

戴尔EMC与HPE在2018年的服务器总销售额中占比为31.8%。展望明年，DRAMeXchange预计二者的份额占比将下降至29.9%，而各家占比相对较低的厂商（统称为「其它」）的份额预计将由今年的48.3%上升至明年的48.6%。

不过这些数据在细化程度上远不及IDC发布的季度服务器出货报告，而且数据内容也存在一定选择性——其中并未提到2017年的具体服务器出货数量。根据我们得到的消息，2017年的出货量约为2018年总量的95%。好吧，还真是随意。

DRAMeXchange也没有提到2019年服务器出货量的总体增长预测，只是提到随着“英特尔Gen2与AMD Rome处理器的推出”，明年上半年的出货增量将放缓着2%。不过，DRAMeXchange方面确实给出了2018年年内各家供应商的详尽出货份额：





这似乎证实了IDC方面给出的趋势性结论：其它厂商，包括ODM面向超大规模客户的销售部分，正在不断增长；中国厂商拿下更多服务器出货份额；中国服务器供应商市场份额正在提升；戴尔EMC与HPE的生存空间正在萎缩。

如果各超大规模客户开始使用自主设计的基于ARM服务器技术，那么整个服务器市场的走向将发生巨大改变。另外，如果中国国内的超大规模买家与服务器供应商为了实现中国IT自给自足的目标而采取类似的行动，那么这样的改变将最终引发一场席卷全球的变革。总而言之，祝你好运，英特尔～