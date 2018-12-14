不忘初心 帆软从产品和生态两个层面让数据成为生产力

在如今，帆软依旧初心不变，和众多伙伴一起只为给客户带来价值，让数据成为生产力，帆软的每一次成长都离不开用户的支持，取之于用户用之于用户，帆软也会对产品打磨进一步加大投入，把更好的产品交付给每一个用户，让数据更具备生产力。

至顶网 12月14日 新闻消息（文/李祥敬）： 在大数据大爆炸的时代，如何从数据中获取价值成为企业的重要挑战。在近日举行的年度新品发布暨用户体验日北京站上，帆软给出了自己的答案。在活动上，帆软通过标杆力量，产品发布，数据应用展等多个主题给大家带来了一场不同于其他厂商的视觉盛宴，也以此展现出可以让数据成为生产力的场景应用。

特别是帆软的两大明星产品的新版本——Finereport 10.0及FineBI 5.0全新发布，企业让数据成为生产力有了更强的抓手。同时，帆软还给大家交上了一份“帆软＋计划”（帆软伙伴合作计划）这一年的答卷并与华为、360企业安全共同签署发布了合作内容，使得这次发布会多了一道生态的护航，更加引人关注。

帆软北京大区经理芦毅

帆软北京大区经理芦毅在会上表示，帆软在接下来会通过产品的更新迭代，数据研究院的深入场景研究，决策精英——企业分析师培养计划，行业化研发等多个方面来使得企业数据自动化，透明化，标准化，从而降低时间、内耗、管理等成本。

深耕市场 两大明星产品新版本发布

Gartner报告显示，到2020年全球的商业智能市场容量预计将达到228亿美元，而另一份中国信通院的报告也显示国内行业总体态势也在保持高增长，但随着行业竞争的愈加激烈，反而厂商的马太效应也会越来越明显，竞品种类却在减少。紧随市场变化，帆软FineReport 10.0和FineBI 5.0重磅发布。

帆软产品经理杨为华

帆软产品经理杨为华告诉记者，Fine Report本身十年以来经过各种迭代优化是底气十足的。较之之前的9.0版本实现业务价值，利用数据的特点，此次10.0会给企业用户带来三个方面的全新体验。

第一方面是安全。二十一世纪是数据的时代，数据是企业的核心机密和竞争力，保护数据的安全已经成为企业不得不重视的环节。在FineReport10.0版本的设计和研发中，安全成为重中之重，从修补漏洞和主动防御两个角度整体提升应用的安全性。第二方面是性能。如果说安全是保障，那么性能就是角逐的关键，10.0版本性能较之9.0有了很大的改变，日志存储脱离数据库，特别是内置的hsql，变成基于帆软自主开发的swift引擎，使得系统更加的稳定。第三方面，可靠性。10.0版本可以将所有通过FineReport产品进行的配置和资源修改能做到随时同步，达到高一致性，并且在节点宕机后系统可正常使用。

杨为华表示，帆软的目标是：创造能够带来幸福感的产品，而产品“生命的意义”在于用户给的底气。“帆软是用心做产品的公司，好的产品要推动社会变革和进步，还有提升生活的幸福感，再就是提高生产效率。我们的产品目前处于第一阶段，提高生产效率，我们更希望进一步让我们的产品为用户带来幸福感，给用户创造更多体验和想像。”

除了产品层面，帆软帮助用户更好地提升系统运营的可靠性，并推出了增值服务，风险保障计划，还有专门的风险保障经理，包括工程优化、模板检测、性能调优。

帆软软件FineBI产品经理王佳东

在FineReport更新的同时，作为一款基于企业的业务人员自主分析的一款工具FineBI也同步更新。帆软软件FineBI产品经理王佳东表示，让数据成为生产力，这是帆软的目标。FineBI 5.0力求的是一个兼具用户级简单和企业级强大的数据分析工具。所谓用户级简单就是着眼于个人用户的数据分析需求，降低数据分析门槛，提供了智能图表推荐、无限视觉分析功能和更多自适应模式，使得操作更加方便快捷，外观更加美观。

此外，FineBI 5.0自助数据集功能解决了开放数据与权限管理的矛盾，可以为用户提供更多的数据操作权限，包括表数据的过滤、排序、分组汇总分析，建立表关联，自动触发更新数据，各种粒度权限下的数据权限管理，可以让用户发挥更大的数据价值；关于企业级的强大，就是重点发力企业级数据架构方案。FineBI 5.0将直接对接数据库的实时数据引擎与抽取数据的引擎整合统一为spider计算引擎。可以支撑10亿级别大数据量分析，并且支持实时数据与存储数据之间的切换；此外，FineBI 5.0全新的突破不止数据分析，更有深度挖掘，预置挖掘功能，增加五类算法。只需简单拖拽，就可通过强大的数据挖掘功能，及时看到可视化效果。

另外，除了FineReport和FineBI，帆软的移动端产品也进行全面的交互改进，安全功能升级。让移动端报表查看、数据分析更强大更安全。“伟大的软件不是构建起来的而是成长起来的。构建是有终点的，成长没有终点，今天的FineBI只是今天的，明天会比今天更好，我相信它未来一定给企业带来更大的价值，提升更大的生产力。”王佳东说。

帆软CEO陈炎

帆软CEO陈炎表示，帆软主要的营收75%到80%全是产品销售额，这跟很多企业软件有点差异。帆软对于产品的打造是不遗余力的，同时与用户积极互动。“我们跟用户交流主要是三个地方，论坛、产品文档和帆软的应用市场。”总之，帆软以产品为抓手，为企业提供强有力的工具帮助他们把数据变成生产力。

联手360和华为，帆软生态圈建设更进一步

陈炎说，帆软每个阶段都有清晰的目标客户定位，清楚了目标客户之后，是不是应该满足目标客户所有的需求？答案肯定不是。“一个数据分析厂商的价值链有很多，帆软要打造生态圈。”说到生态圈，我们也就不得不说帆软＋计划。

帆软＋计划是一个致力于可落地的战略合作计划。面向IT的各行业厂商合作伙伴，共同整合双方的产品，方案、营销能力和资源，帮助彼此加强和巩固品牌竞争力，延伸双方的增长路径。而继2017年发布会上和CVTE签约后，一年来，帆软＋计划纳入伙伴43家，其中24家和帆软在产品或方案层面有实际落地的合作。在与伙伴的能力融合、市场合作等方面都有很大的提升。

帆软BD总监付一然表示，帆软＋希望从点线升华到面，把厂商合作之间的能力融合。作为帆软＋计划的重要落地，活动上帆软与360企业安全、华为共同签署了战略合作协议。360企业安全王培表示，BI的信息安全问题对于企业来说非常重要，帆软与360企业安全合作致力于帮助用户解决安全风险。双方强强联合可以推出更好的BI安全解决方案。“双方会在市场营销、产品等层面展开合作，比如终端和帆软BI平台的协同。”

帆软和华为在2018年正式进行了包括生态、解决方案、项目、产品等的全方面合作。华为云EI服务产品部王冠表示，华为和帆软的合作，特别是数据仓库产品和帆软的合作，并不只是从今天开始，我们已经持续很长一段时间了。从今天起，双方的合作更进一步，在产品、解决方案、生态层面都会有更多更深入的合作。

王冠也透露了双方具体的落地措施，包括以下几点：帆软入驻华为云严选市场、华为云DWS和帆软无缝对接、华为云EI和帆软提供数据全生命周期解决方案。“华为和帆软的结合非常自然，除了产品和解决方案对接，双方将深入到行业中拓展我们之间合作的关系。”

付一然表示，帆软将在接下来的时间更大的投入到伙伴生态的建设中去，也欢迎广大IT厂商一起运营好这个生态圈。“2019年，帆软＋计划发展到一百家合作伙伴，并将推出来两个新模块——能力认证和伙伴开放日。”

在活动上，2018帆软开发者大赛颁奖典礼也盛大举行。本次大赛，20个大赛课题均由客户需求公开票选产生。历经118天，801位参赛者的竞技角逐，最终47人进入挑战赛，总计产生95个获奖作品，其中20个优胜作品将在帆软测试团队严格审核后，陆续上架帆软市场，供客户下载使用。

本届大赛，参赛者们总计获得了约250000奖金，五位优秀参赛者作为代表参加了颁奖典礼。帆软还与这五位优秀开发者进行了现场签约，此次签约，不仅能更好地支撑帆软客户的个性化需求，同时也将让帆软开发者们获得更稳定的收入。

不管是与合作伙伴展开更多维度的合作，还是在开发者激励方面，帆软在生态圈构建方面有着自己的思考，随着生态圈的日渐成熟和壮大，让数据成为生产力的愿景也更加触手可及。

结语

陈炎在接受记者采访时表示，截止到大会当天，帆软已完成年初4亿的净销售额目标，用户总数突破7000家，同时员工规模也突破800人。而在技术的选择上，帆软则坚持拒绝泡沫技术，场景性不强的功能坚持不做，而成熟的技术则要坚攻，这也表明帆软所有的功能是根据客户需求而定及改善的，重要的这些功能客户能真正的用起来，而不会一味地追求市场声音而做一些不切实用的功能来忽悠客户。

在内部人才经营方面，帆软坚持走校招道路，陈炎表示一个有梦想和优秀的人才是帆软所需要的人才，用人则更加用心，坚持为所有同学创造机会，重视对员工能力的培养。也会通过优化软组织环节、成立公司薪酬委员会等方面让同学满意，从而留住更多的优秀同学。

曾几何时，帆软还是懵懂的初创公司就坚信数据可以成为生产力。在如今，帆软依旧初心不变，和众多伙伴一起只为给客户带来价值，让数据成为生产力，帆软的每一次成长都离不开用户的支持，取之于用户用之于用户，帆软也会对产品打磨进一步加大投入，把更好的产品交付给每一个用户，让数据更具备生产力。