股东批准对追踪股票价格做出修改，戴尔公司即将再次上市

戴尔科技公司的追踪股票于今天上午从股东处获得价格修改批准，这意味着戴尔方面将能够借此对旗下VMware公司加以控制，为Michael Dell以及Silver Lake Partners带来丰厚回报，同时亦给戴尔重返股市扫清了道路。

戴尔科技公司的追踪股票于今天上午从股东处获得价格修改批准，这意味着戴尔方面将能够借此对旗下VMware公司加以控制，为Michael Dell以及Silver Lake Partners带来丰厚回报，同时亦给戴尔重返股市扫清了道路。

根据协议条款，戴尔科技公司将于今年12月28日重新上市，在纽约证券交易所以DELL代码进行股票交易。

这笔交易亦解决了戴尔及其投资合作伙伴同各激进派投资方（包括卡尔伊坎以及艾略特管理公司）之间为期六个月的激烈争执——后者认为VMware的股票价格一直受到不公平的打压，致使总计投资100亿美元的Michael Dell以及Silver Laker从中攫取到大量利益。戴尔公司于2013年完成私营转制，其最初提出的每股109美元的报价曾引发激烈冲突，并迫使该公司在谈判桌上给出更具吸引力的报价。

此次交易标志着Michael Dell个人做出了一些让步。在此之前，Michael Dell曾经私下抱怨股市不允许领导层立足中远期（超过一个季度）进行业务规划。接下来，就是戴尔于2016年以670亿美元巨资收购EMC公司，这不啻于在业界投下一颗重磅炸弹。在今天早上的声明当中，这位戴尔公司创始人暗示私营制度的优势正在发生变化，称这笔交易将“加强我们的战略地位，因为我们将继续提供创新、符合长期愿景的综合性解决方案。”

重新上市，其中最直接的好处就是增加了戴尔偿还债务的灵活空间——目前戴尔的负债仍然超过500亿美元。今天的股东批准意味着戴尔获得VMware公司81%的普通股所有权，前者可以利用这一控股权通过公开股市更快地偿还债务。

Moor Insights & Strategy公司总裁兼首席分析师Patrcik Moorhead表示，“这对投资者而言是一笔不错的交易，而且很可能不会对客户产生什么影响，效果积极。戴尔公司的领导层还承诺将按年度，而非按季度进行运营规划，这有望吸引到更多长期投资者。总而言之，这是一场双赢。”

Wikibon公司首席分析师David Vellante则指出，虽然戴尔公司作为一家上市企业将拥有更多财务杠杆，但其最优先的业务考量仍然必须是偿还债务。“我预计戴尔公司的运营方式不会发生重大变化。相反，我认为这是一种简化企业结构并消除追踪股票模糊性的方法。”

根据Vellante的说法，即使是在私营状态之下，戴尔公司的表现也仍像是一家上市企业。他解释称，“作为一家上市企业，戴尔将接受更多审查，而且更难做出明确的业务发展规划。但单就财务而言应该问题不大，毕竟他们目前的财务状况就非常透明。”

DVMT追踪股票建立于2016年，旨在帮助戴尔公司为EMC收购交易筹集资金。VMware公司被广泛重视视为收购EMC过程当中的重要筹码，而凭借追踪股票，EMC股东将继续持有该公司的股份。

EMC公司曾以6.35亿美元收购VMware，而如今这家虚拟机软件厂商的市值已经达到672亿美元——超过当初EMC所支付价格的100倍以上。自创建以来，DVMT追踪股票的价格增长了近140%。

尽管拥有这样的表现，但仍有一部分投资者抱怨称，收购EMC的交易没有让他们在VMware公司的成功中获得足够的收益。投资银行家们最初预计，DVMT股票的交易价格将比VMware股票低10%左右，但最终实际折扣率却接近40%——额外部分收益，相当于直接被Michael Dell以及Silver Lake收入囊中。英国《金融时报》本周估计称，Dell与Silver Lake借此获得的账面收益大概在110亿美元。

展望未来，戴尔公司将继续直面来自股东的压力，从而最大程度提升VMware的股票价值——而这也已经成为戴尔公司整体价值的主要来源之一。Vellante解释称，“这将给重新恢复上市企业身份的戴尔公司带来压力。激进派投资者显然倾向于加快任何潜在的增长空间并压缩现金流，从而推动变革。”

然而，这位分析师仍坚持认为戴尔的运营态势好于EMC，毕竟其拥有更庞大的供应链与更多元化的业务体系。在他看来，“戴尔公司必须专注于执行并进一步简化成本结构。其必须简化自身产品组合，更好地指导研发工作，而这正是现任产品与运营副总裁Jeff Clarke的第一要务所在。”