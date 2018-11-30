软件设计的旗帜性峰会！领域驱动设计中国峰会2018盛大召开

2018年的领域驱动设计中国峰会是一次对国内DDD实践的检阅和展望，希望和业界同行一起探索DDD，同时希望在软件行业可以更大范围和更深层次的展开实践的道路与前景。

至顶网 11月30日 新闻消息（文/李祥敬）：在既定认知下，架构是为了解决业务问题而产生的，没有了业务，架构就没有了存在的意义。作为一套架构方法，面向领域的架构设计（Domain Driven Design，简称DDD）这两年在软件架构圈广泛流行，成为了数字化企业在架构设计方面的标杆。DDD的全球社区也应运而生，高端参与者广泛，成为了软件架构业的旗帜性社区。很多企业和团队都在努力尝试把DDD的原则和自己业务场景结合起来，通过建立统一语言，提升业务和技术之间的沟通效率，最大限度的提升系统响应能力。

云和微服务时代的到来给软件架构设计提出了新的挑战和机遇，DDD无疑成为了这个时代的架构方法。DDD的核心诉求是让业务架构和系统架构形成绑定关系，从而当我们去响应业务变化调整业务架构时，系统架构的改变是随之自发的。因为DDD打破了过去业务、系统和技术架构的划分，让三者融会贯通到统一模型之上，让架构更高效，打破了架构和业务之间的隔阂，从而能够建立面向真实市场变化的高响应力架构设计。由此也成为了所有企业IT系统服务化、平台化和生态化的基础，其流行的意义就在此。

为了给国内的DDD实践者们提供一个互相交流、分享自己团队的成功经验的机会的平台，使得DDD的架构思想能够在国内被更多人所认知，从而形成更大的规模效应。作为国内DDD思想和实践的领军者——ThoughtWorks发起了领域驱动设计中国峰会。继第一届领域驱动设计中国峰会于2017年12月成功举办之后，第二届领域驱动设计相关大会——2018领域驱动设计中国峰会（2018 DDD China Conference）将在2018年11月29日到12月1日在北京国际会议中心举行此次大会，本次大会由戴姆勒中国独家呈现（独家冠名赞助）。

本届大会，在戴姆勒中国的支持下邀请了来自欧洲和北美的DDD的领军人物，以及国内诸多在过去一年当中努力实践DDD的团队及代表与会，和业界一起分享DDD理论的最新发展动态和实践经验总结。同时，峰会还设置了六大主题分论坛：领域驱动设计与企业级IT架构、领域驱动设计与微服务架构、领域统一语言的实践模式、领域驱动设计与架构师、领域驱动设计与演进式架构、领域驱动与响应式设计。

前瞻性与实操性 三大主题工作坊精彩纷呈

在11月29日到11月30日，2018 DDD China Conference为与会者奉献了三场主题工作坊，在参与感极强的组织形式下让企业管理者、IT治理者以及一线架构师共同收获知识和成长。

领域驱动设计战略设计工作坊将主流架构设计思想、微服务架构设计原则与领域驱动设计中属于战略设计层面的限界上下文、上下文映射、分层架构结合起来，结合真实案例采用工作坊的方式驱动出具有实操价值的架构方案。本次工作坊的讲师是民航信息技术总监张逸，张逸是架构编码实践者，致力于将主流领域驱动设计与函数式编程、响应式编程以及微服务架构完美结合。

通过本场工作坊，参与者将能够把领域驱动设计最重要的战略设计知识融汇贯通，以限界上下文为核心合理地规划复杂软件系统的整体架构，了解领域驱动设计的架构真相，并为后续的战术设计奠定基础。

随着微服务架构的普及，组织关注的问题不再是是否选择微服务，而是如何发挥微服务架构本真的价值。在基于DDD精心设计以业务为中心的微服务架构后，云平台部署、容器化、DevOps、CI/CD等将与微服务架构融合协作，以真正达到提升业务响应力的目的，这套完整的体系被称为Cloud Native。

在ThoughtWorks资深咨询师黄亮和他的同事的指导下，Cloud Native微服务实战工作坊将带领与会者走进Cloud Native, 让与会者可以在Cloud Native的体系下，基于Service Mesh技术进行代码编写，亲历Cloud Native最真实的一面。同时也会涉及到Cloud Native应用在面对互联网应用典型的三高问题（高性能，高并发，高可用）的讨论，通过这个工作坊可以体验到Cloud Native下微服务实践升级的乐趣，助力微服务应用实现高响应力。

工作坊将分成6-7个小组，每组负责一个服务，每个小组将面对不同的编程挑战（包括：DDD战术模型落地，微服务独立上线，微服务自愈，高可用……）。分成两阶段完成编程任务，所有小组的微服务都完成后将呈现一个完整的业务场景。

需要特别指出的是本届大会邀请到了国际大师、Cynefin框架的创建者Dave Snowden教授，在11月30日的基于复杂性认知的设计思维工作坊上，Dave将带领大家在多变性和复杂性的背景下实现：战略规划，复杂性管理，可以自适应的复杂系统设计，以及在不确定性下开展管理工作。除了工作坊，Dave也会在12月1日进行了主题为《Complex Adaptive Systems》的演讲。

Dave现任Cognitive Edge管理咨询公司的创始人兼首席科学官，他开创了一种以人类学、神经系统科学为基础的组织设计科学和复杂适应系统理论。他在Boone on Leadership上发表的论文曾被刊登成为2007年11月版本的“哈佛商业评论”封面文章，并在同年获得了管理学院最佳从业者论文奖。他曾供职于IBM，担任知识管理机构的负责人，并为复杂的组织创立了Cynefin中心。在此期间，他在IBM的全球广告活动中被选为六位“无所不知”的思想家之一。

精彩纷呈 来自DDD领军者和实践者的主题分享

在本届大会上，来自戴姆勒中国、华为、中兴通讯、用友、美团、腾讯、阿里巴巴、滴滴出行等众多DDD的领军者和实践者将进行丰富的主题分享，给与会者们带来灵感和启发。

在领域驱动设计与企业应用架构分论坛，UMLChina创始人、首席专家潘加宇将进行主题为《状态机是表达和封装领域逻辑的利器》的分享。状态机是对象的灵魂，如果对象的状态机无法描述或者不值得描述，那么这个对象的价值是很小的。良好的状态机模型可以帮助我们定义类的合适操作。本演讲剖析常见的一些状态机建模的错误，并演示状态机如何在领域建模中封装领域逻辑。

在领域驱动的业务中台分论坛，ThoughtWorks高级咨询师王健以实际案例出发，重新思考什么是中台和中台的根本目的，整理归纳目前行业对于中台的各种认识。从企业IT长远发展的高度，结合三地平线理论，规模化创新的必要与难点，以用户为中心，再次认识中台概念。并结合DDD在中台项目中的实际应用，让大家对于中台的概念和路线更加清晰明确。

在领域统一语言的实践模式分论坛，华为公司LS云计算培训方案架构师王鹏将分享领域建模的易与难，DDD的前提是正确认识领域知识，将其和具体的技术实现区隔开。DDD中领域建模的本质是用概念封装领域知识，并将其拼接在一起组成领域。但概念的本质又是什么？如何合理的提取概念（内聚，自治）并将其拼接成领域（约束关联，形成聚合）？

在实施DDD的过程中，我们需要经过大量试错才能知道正确的路径。在领域驱动设计与架构师分论坛，腾讯科技深圳有限公司微信支付平台架构中心T4级专家王立伟我们盘点DDD实践中的那些坑，分别从基本认知、战略模式、战术模式三个层面精要列举实践中的误区与反模式、以及解决方案。

随着微服务的火热，DDD的架构思想也越来越被企业和研发团队所重视。但是如何在实践中落地，有哪些工具和模版可以规范化的帮助架构师进行领域建模，业界在这方面的分享并不多。用友网络科技股份有限公司高级技术架构师王海文结合在大型企业服务软件项目中经过实践总结出一套模版，结合工具来落地DDD，在项目应用中取得了很好的效果。这些内容他会在《基于DDD的领域建模中的模版和工具实践》中一一展现。

DDD始终强调的是在致力于为复杂业务系统设计和开发软件时，专注领域高于一切。在这互联网和传统企业级应用逐步汇合的时代，领域驱动设计的思想在互联网软件架构设计中起到了非常大的指导作用。在领域驱动设计与演进式架构分论坛，美团酒旅研发中心高级技术专家徐泼将主要介绍DDD在互联网旅游度假电商领域的应用实践。

在领域驱动与响应式设计分论坛，滴滴出行平台技术部首席架构师陶文将分享《Every Entity as A Microservice》。在企业中，业务软件架构导致Accountabillity成为问题。而通过把业务逻辑的因果关系进行细粒度的拆分，借助代码写成完整的流程。Entity的粒度更小，但是每个Entity都很完整，能够对某个流程负责，进而实现架构的灵活性。

在大会的最后主讲人分享阶段，戴姆勒大中华区CIO石峰（Stefan Eberhardt） 也从IT驱动数字化变革的角度分享了在客户需求日新月异的时代背景下，戴姆勒是如何通过自我改革实现“大象转身”，并为消费者提供杰出数字化产品及服务的。以及在这一过程中，关于架构的实践与改变。

结语

在云时代，我们需要用演进的思维来审视架构，DDD为我们提供了这样的一种视角。2018年的领域驱动设计中国峰会是一次对国内DDD实践的检阅和展望，希望和业界同行一起探索DDD，同时希望在软件行业可以更大范围和更深层次的展开实践的道路与前景。2018领域驱动设计中国峰会是一场国际水准的技术大会，更是一次DDD实践者们的狂欢！