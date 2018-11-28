 浪潮发布高端超融合一体机Incloud Rail 3.0，让关键业务轻松上云

在日前VMware的vForum 2018大会上，浪潮发布了一款高端超融合一体机产品Incloud Rail 3.0。这是一款面向生产场景关键应用的超融合一体机，采用了高端服务器、傲腾、软件定义的存储虚拟化软件VMware vSAN以及集成支持多云管理的云管平台。

至顶网服务器频道 11月28日 新闻消息（文/邹大斌）： 在日前VMware举行的vForum 2018大会上，浪潮发布了一款高端超融合一体机产品Incloud Rail 3.0。与市场上很多超融合一体机主要面向中低端市场、满足测试和非生产环境需求不同，Incloud Rail 3.0是一款面向生产场景关键应用的超融合一体机，高端服务器、傲腾、软件定义的存储虚拟化软件VMware vSAN以及集成支持多云管理的云管平台，都为其面向关键场合、关键应用提供了充分的保证。

专为关键业务应用设计

浪潮把超融合一体机产品Incloud Rail 3.0定位为一款高端超融合一体机，主要面向一些高端的企业：他们对品牌有一定要求，他们的关键业务应用对可靠性、稳定性要求比较高。Incloud Rail 3.0将与浪潮的另一个超融合产品系列形成互补——该一体机采用浪潮自研的基于KVM的软件平台，在硬件配置上也比Incloud Rail 3.0稍低些，主要面向对品牌不太敏感、更追求性价比的企业用户。

Incloud Rail 3.0一体机无疑是高配置的。

首先，硬件上Incloud Rail 3.0采用搭载英特尔最新一代处理器可扩展至强CPU的浪潮高端服务器M5，采用全闪阵列，最多可配置38块2.5英寸硬盘，还支持英特尔新推出的傲腾SSD作为持久内存。这样的配置可以很好地支持高性能的计算业务运行。

“我们注意到，随着大家对分布式存储、超融合架构的认可，用户对单节点存储容量要求也逐渐增多。因此，我们提高了Incloud Rail 3.0的配置。我们对Incloud Rail 3.0做了测试，从计算性能上和前一代产品相比有163%的性能提升；在IO上也有164%的提升。” 浪潮云计算产品总监刘志坤告诉记者。

浪潮云计算产品总监刘志坤

在软件上，Incloud Rail 3.0采用VMware虚拟存储软件 vSAN的最新版本vSAN 6.7，vSAN 6.7在安装、运行状况检查或者是性能诊断上都能提供比较高效、强大的能力。Incloud Rail 3.0还能与VMware vSphere的管理集成，方便用户在统一的界面进行管理。

具体而言，在运维效率上，Incloud Rail 3.0通过业务编排的模板，让用户在分钟级可以启动一个业务，将部署速度提升73%。如果存储出现故障，还能很方便地对故障盘进行修复，数据不会丢失，业务不会停机，修复后业务能自动恢复正常。在扩展性方面，Incloud Rail 3.0能自动化发现、自动化集成，如果有新的业务需求提出，能非常容易地把新的节点加入到现有系统里面来。而在TCO方面，60TB全闪Incloud Rail 3.0要与传统架构同样大小的全闪阵列降低45%。

一直以来，浪潮与VMware就有着非常紧密的合作关系，这在Incloud Rail 3.0一体机上也得到了展现。VMware软件有一个名为VMware Update Manager (VUM)的功能，可以对VMware的软件自动进行升级，Incloud Rail 3.0将设备驱动和固件的升级与VMware的VUM软件升级进行了集成，一旦发现一体机软硬件有组件需要升级时候，可以统一进行升级，这样提高了升级效率。这个功能目前已经处在测试阶段，预计不久会对外推出。

“Incloud Rail 3.0对于用户来说直接的体验就是性能更佳、运维和扩展更方便，以及更低的成本。” 谈到新推出的Incloud Rail 3.0，浪潮云计算产品经理魏道通这样评价。

浪潮在vForum 2018上展出的Incloud Rail 3.0

助力企业上云

近几年，随着超融合市场的发展，超融合由于其管理方便、比传统设备IO性能好、运维复杂度降低、成本低等这些特性得到更多认可，在政府、教育、金融、医疗等行业开始得到广泛应用。来自IDC的预测，全球超融合市场将以60%的年复合增长率增长，2019年将达到40亿美元。Gartner公司也预测，2018年全球集成系统收入将达到123亿美元，比2017年的102亿美元增长18.4%。其中，超融合集成系统这个细分市场的增长势头将最猛，增幅将达55%。

同时，超融合的应用场景也开始趋向多元化，从最初以VDI场景为主到如今VDI、ROBO(远程办事处/分支机构)和虚拟化场景并举。而近年来一个明显的趋势，虚拟化场景开始多起来了，很多企业把超融合作为企业上云的一个捷径。

“目前来看越来越多的中小型企业采用超融合建私有云，解决上云第一步的问题，因此虚拟化场景的需求比较多。” 魏道通表示，“因为在云计算大潮之下，越来越多企业意识到要转向云架构，而超融合可以以一种方便、快捷的方式让企业搭建一个小规模的私有云，而且未来随着需求的增长，扩展也比较方便。因此超融合成为大家的共同选择。”

正是基于对市场的这一判断，浪潮Incloud Rail 3.0把对多云管理的支持作为其一个特色。浪潮基于InCloud Manager的多云管理解决方案，提供多云统一管理、异构虚拟化统一管理、跨云资源调度和编排、多云治理、统一监控和运维、统一成本分析和优化等七大功能，它可以同时管理基于vSphere、KVM、XEN、PowerVM等多个虚拟化平台的云，包括对Incloud Rail 3.0的管理。这对于同时存在多种云环境的企业，无疑是一个好消息。因为通过一个平台来管理多个云，可以大幅简化管理复杂性，提高运维效率。

除了产品本身高性能、高稳定以及对多云的支持，浪潮在超融合市场的另一个竞争力是来自浪潮的服务能力。刘志坤表示，这个服务能力来自两个方面，其一是与VMware多年的良好合作关系，VMware能给予浪潮非常充分的技术支持，从而确保产品的高可靠和稳定性；另一个是浪潮多年积累下的一个广泛的生态合作体系和服务客户的能力。

“充分发挥我们在硬件方面的优势以及与合作伙伴的良好合作伙伴关系，再加上我们覆盖广泛的服务能力，这是我们在超融合市场的核心竞争力。” 刘志坤告诉记者。

据悉，浪潮Incloud Rail 3.0目前已经落户邳州市电信分公司和本溪钢铁医院等多家客户，受到客户的高度认可。