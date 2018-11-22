AMD 7nm芯片：燃起希望 也引发担忧

AMD公布的7nm Epyc x86 CPU和Vega GPU，带来了这些芯片有望抑制高端处理器成本上涨的希望，但同时这也证明了前沿工艺技术收益的递减，并引发了对加速器开源代码质量的担忧。

AMD公布的7nm Epyc x86 CPU和Vega GPU，带来了这些芯片有望抑制高端处理器成本上涨的希望，但同时这也证明了前沿工艺技术收益的递减，并引发了对加速器开源代码质量的担忧。

一位德国科研人员在Twitter上感叹说，高端Nvidia V100高达10000美元的价格让他们“无法轻松地在现有预算下进行采购”。

英国一位研究人员称该芯片在欧洲市场上的价格为15000美元，这个价格是“不可持续的”，并指出英特尔和Nvidia的毛利率超过了63％。

他说：“我认为Nvidia正在打造出色的产品，但......这个问题只能通过在CPU和GPU市场加剧竞争来解决。AMD、Cavium/Marvell、富士通、Ampere，赶紧跟上吧......目前的情况让我们备受煎熬。”

还有人在Twtter上发了一张图表（下图），图表显示，随着Nvidia不断追求更高性能的零件，Nvidia GPU的芯片尺寸也在不断增加。

第一代Nvidia通用GPU的成本约为1500美元，“我们都担心这与消费类GPU相比价格价格有多高，”一位研究人员表示，他们担心成本会上升10倍。（来源：Hirotoge Goto）

AMD显然已经尝试通过在14纳米芯片中实现内存控制器和I/O来降低自己7nm Epyc x86 CPU的成本，但是AMD这个新CPU的价格竞争力有多大还有待观察。如果7nm产品比预期的更成功，那么AMD可能会发现自己会受到台积电（现为AMD唯一的7nm供应商）提供晶圆数量的限制。

在这些芯片首次亮相之前，英特尔宣布将把所有产能都集中在高端设备上，并称无法满足PC需求的复苏。但总体需求实际上并没有上升；IDC分析师Mario Morales说，相反英特尔可能一直在试图诱使AMD去追求低端市场。

除了企业需求温和增长之外，PC市场并未增长。Morales表示，事实上，中国台式机和笔记本电脑市场——这是整个个人电脑市场中最大的一部分——正在略有下降。

研究人员乐于看到AMD新芯片可能引发的价格竞争。但他们也在Twitter上抱怨说，通用图形处理器（GP-GPU）的软件状态。他们说，Nvidia的大多数代码仍然是专有的，而且来自Nvidia和AMD的开源代码都不尽如人意。

低质量代码从一开始就是AMD GPU计算软件堆栈的“致命弱点”，一位研究人员表示。

另一位研究人员表示：“我很高兴AMD Radeon开源Linux驱动程序实际上包含所有计算组件（这一点与Nvidia相反）。但是，有缺陷的开源软件仍然是广泛采用的一大障碍。”

“请让CUDA成为一个开放的生态系统，其他各方可以为未来的功能提供输入或为CUDA API实施他们自己的运行时间,”英国一位研究人员表示，他指的是Nvidia的GP-GPU软件。

另一位研究人员说：“如果大家都实施CUDA，他们就必须实施CUDA性能模型，这会阻碍创新，不利于加速。我们需要一个更适应其他处理器公司所有创新的生态系统。”

“我还对[特定于Nvidia的OpenCL扩展]文档有需求......并招人来专门处理相关的bug跟踪器问题。”

“在客户要求开放高质量实施并行编程标准之前，情况不会有所改善......而且我们也会受到影响，”美国一位研究人员表示。

来自AMD、英特尔和Nvidia的一些代表纷纷讨论行列，捍卫他们的努力成果。

一家厂商表示：“OpenMP 5.0现已问世，这对GPU计算来说也是非常令人兴奋的。我知道AMD的Greg Rodgers和Nvidia的Jeff Larkin与其他OpenMP工作组一起努力实现这一目标。”

在硬件方面，AMD的Epyc和Vega是对7nm节点的首次检验。

台积电在2017年3月曾表示，台积电的制程工艺与它自己的16FF +节点相比，速度提升了35％，功耗降低60％。然而，AMD仅声称自己的芯片速度将比14nm产品提高了25％，功耗降低50％。

“台积电可能一直在测量像环形振荡器这样的基本设备——我们要做的是一款真正的产品，”Mark Papermaster在公布7纳米芯片当天接受采访时这样表示。

“摩尔定律正在放缓，半导体节点成本越来越高，而且主频的提升也不像从前了，”他在发布会上说，称发展到7nm“是一次粗糙的提升，增加了掩模、耐用性和寄生现象。”

展望未来，使用EUV的7nm节点将“主要利用效率和一些适度的设备性能机会，”他在采访中说。

对于AMD来说，在标准有机封装上使用7nm和14nm模片的举动，有点类似于三星转向3D NAND，通过一种其他人可能采用的方法让AMD在成本方面有了喘息的空间。

毫无疑问，节点之争正在带来历史性挑战。

英特尔目前正在亚利桑那州钱德勒修建一个支持EUV的7nm晶圆厂，但预计至少到明年年底才能投产。Tirias Research负责人Jim McGregor表示，即便是英特尔目前的14nm产量也“高于上限，但产品差异很大”。