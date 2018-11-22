浪潮InCloud OpenStack将升级至Rocky版本 提供高效裸机云与AI云部署

作为OpenStack基金会的黄金成员，浪潮也于今日宣布将升级InCloud OpenStack至Rocky版本，在保留计算资源统一管理、智能运维与大规模监控等诸多特性的基础上，通过改进的Ironic裸机控制器和新的Cyborg接口，提供更加高效的裸机云与AI云部署能力。

OpenStack柏林峰会于11月12日-15日举行，9月发布的Rocky版本成为本届峰会探讨的热点之一。作为OpenStack基金会的黄金成员，浪潮也于今日宣布将升级InCloud OpenStack至Rocky版本，在保留计算资源统一管理、智能运维与大规模监控等诸多特性的基础上，通过改进的Ironic裸机控制器和新的Cyborg接口，提供更加高效的裸机云与AI云部署能力。

Rocky是OpenStack基金会非常看重的版本，增加了OpenStack对很多新兴技术的兼容，包括人工智能、边缘计算和软件容器等。从Rocky版本中可以看出OpenStack基金会打造"开放基础设施"的决心，以期实现"让世界运行在OpenStack之上"的终极目标。

浪潮信息云计算产品部总经理蒋永昌表示："随着应用的繁荣与新兴技术的不断涌现，云计算的环境趋向更加多元与复杂，一个开放的基础设施变得至关重要，用户需要实现对多类型云基础架构的管理。浪潮InCloud OpenStack R版本增强了祼机云的管理能力，增加了对异构加速设备的支持，将为人工智能、高性能计算、NFV等新兴业务场景提供安全可靠的云基础设施平台。"

InCloud OpenStack R版本提供高效裸机云

裸机云已然成为OpenStack社区新的开发重点之一。OpenStack最新的用户调查初步显示，大约20％至25％的客户正在将Ironic裸机插件用于生产中的OpenStack，相比2017年的15％和2016年的11％有所上升。而在大型用户实例上，雅虎大规模运行Ironic插件，管理着超过100万个内核，运行各种应用程序。

裸机的盛行与高性能计算、人工智能、NFV等业务的兴起息息相关，这些新兴业务要么对设备性能有着较高的要求，要么尚未实现虚拟化。浪潮InCloud OpenStack R版本将能够为用户提供BIOS设置接口，可执行硬件初始化等诸多配置，并且允许大规模集群将其镜像加载到主内存而不是本地存储，这一功能会大大提升裸机部署效率。

InCloud OpenStack R版本开启AI与云融合

AI与云的融合已经在线上推理（Inference）场景中实现规模化部署，全球七大超级云计算数据中心包括IBM、Facebook、微软、AWS以及百度、阿里、腾讯都采用了FPGA服务器。

Rocky版本的Cyborg接口现在允许从OpenStack框架内访问和重新编程FPGA，包括用于以编程方式自动执行此操作的REST API。InCloud OpenStack R版本将重点强化对更多异构计算加速设备的支持，包括GPU、FPGA等，可以支持 GPU 透传、FPGA直通、vGPU等，同时通过网卡直通功能增加虚拟机网络访问速度。

InCloud OpenStack R版本持续强化管理与运维特性

InCloud OpenStack R版本将持续强化管理与运维的诸多特性。在计算资源统一管理上，增强对虚拟机、裸机、容器资源的统一管理，满足不同应用场景的对计算资源的差异需求：裸机可以提供数据库、大数据等高性能计算场景，容器可以有效帮助客户解决快速开发部署、微服务等业务场景，云主机可以为用户提供传统虚拟化服务。而在智能运维上，针对客户日常运维面临告警信息繁多，复杂的痛点，增强了智能运维能力，将支持根因分析、故障预测，简化运维，提升效率。此外，InCloud OpenStack R版本也将增强大规模监控能力，一方面可保证服务的高可用、高性能、可扩展，另一方面可定制灵活、用户友好，提高异常处理效率。此前，在为某客户部署的云基础设施中，浪潮InCloud OpenStack实现了对近千节点的监控，虚拟机10000+，性能数据采集周期10秒，服务数据周期1-5分钟，每天集群约产生50亿项监控数据。

Rocky版本或许将成为OpenStack发展中的重要里程碑，而浪潮InCloud OpenStack对这一版本的支持，也显示出浪潮致力于打造开放、融合、安全、智能云基础设施的决心与行动。未来，通过全新的InCloud OpenStack R版本，浪潮将让云与更多新兴技术及应用融合，促进全球云生态的繁荣和可持续发展。