云与边缘协同 英特尔与腾讯优图加速AI在行业的落地

在近日举行的2018腾讯全球合作伙伴大会上，英特尔人工智能产品事业部副总裁兼首席运营官Remi El-Ouazzane宣布了与腾讯优图实验室合作开发的人工智能（AI）新成果：腾讯优图AI摄像机以及优图AI盒子。

至顶网服务器频道 11月19日 新闻消息（文/李祥敬）：随着步入AI时代，我们无时无刻不在与人工智能打交道，基于AI技术的创新产品不断涌现。在近日举行的2018腾讯全球合作伙伴大会上，英特尔人工智能产品事业部副总裁兼首席运营官Remi El-Ouazzane宣布了与腾讯优图实验室合作开发的人工智能（AI）新成果：腾讯优图AI摄像机以及优图AI盒子。

英特尔人工智能产品事业部副总裁兼首席运营官Remi El-Ouazzane

据悉，这两个产品都基于英特尔Movidious Myriad系列VPU芯片打造，能够提供低成本、低功耗的AI能力。以零售应用场景为例，通过搭载英特尔Movidius Myriad 2视觉处理器（VPU），腾讯优图AI摄像机可以帮助门店更好的提升顾客体验和门店管理，同时，在经过基于英特尔至强可扩展处理器的腾讯云端进行深入分析后，这款智能摄像机可以进行预处理和对象检测。

现在，需要智能分析的零售商可以将摄像头连接到优图AI盒子上，并且将AI视觉智能添加到其系统中。优图盒子创新采用英特尔处理器和Movidius Myriad X平台，能在边缘进行AI推理，为各种用户的需求提供很好的性价比和高度的灵活性，广泛用于零售，楼宇，建筑等场景。

英特尔与腾讯优图合作加速AI落地

作为腾讯旗下四大AI实验室之一，不久前腾讯优图实验室升级为腾讯计算机视觉研发中心。腾讯优图实验室聚焦计算机视觉技术，并通过安防、零售、工业、医疗、教育等行业全面输出AI能力，助推产业升级。

腾讯优图实验室总监、专家研究员吴永坚告诉记者，腾讯优图一直在探索将AI技术与具体的行业应用场景进行结合。例如在安防领域。优图在2018年推出的天眼智能交通平台，是面向交通安全保障、交通治理等场景推出的智能化车辆、路况分析与检索平台。目前，优图天眼智能交通平台助力苏州工业园区公安分局跨摄像头追踪车辆，获得一线民警良好反馈。

在零售领域，腾讯优图联合腾讯云推出的腾讯优Mall智慧零售系统，是针对线下零售多种业态场景打造的一整套全场景解决方案。目前，腾讯优Mall已经与深圳百丽国际旗下的滔博运动等达成合作。

吴永坚说，技术和人才是腾讯优图的根本。腾讯优图拥有国外和国内顶级高校的博士、硕士相关人才，依托腾讯这个大平台，基于真实的业务场景和数据，腾讯优图在人脸、图像等技术方面不断持续创新，在国际赛事上刷新了世界纪录。基于零售场景，在三个人体重识别主流数据库均取得第一。“更重要的是依靠腾讯整个大平台，比如微信、QQ、空间，还包括腾讯云等业务，腾讯优图可以在业务场景融合方面大有作为。”

腾讯优图的核心是底层算法，在与产业链合作的时候，腾讯优图注重将核心能力与其他厂商进行结合，将行业解决方案和应用真正落地。腾讯优图在AI行业里扮演着行业技术的输出者和连接者的角色，把AI能力输出给整个行业。

谈到与英特尔的合作，吴永坚表示，腾讯和英特尔之间存在很强的合作关系，比如在服务器方面。其次，现在AI市场非常火爆，但是从芯片的技术层面来看，英特尔在这个行业里面是翘楚，而且英特尔的产品从传统CPU到AI芯片，这种架构上的优势也是我们很看重的一点。最后，得益于良好的合作关系，英特尔能够及时和腾讯优图一起解决合作中遇到的问题。

“基于此，比如，腾讯优图根据英特尔芯片进行了深度优化，英特尔也开放了部分源代码给腾讯优图在推理层面进行调优。英特尔在AI芯片方面走得比较早，我们和英特尔在未来的AI芯片会进行更深入的探讨和合作，甚至在开源层面。”吴永坚说。

英特尔布局AI市场的底气和实力

Remi也表示，AI市场本身体量非常大，英特尔实现了从平台到框架再到库和硬件的人工智能全栈式解决方案。人工智能对于客户来说最关键的就是软件平台，因为不同的客户有着不同的需求，而这并没有一个万能的解决方案。英特尔希望能够给AI生态系统当中的所有公司提供一整套的工具和平台，帮助他们能够进行自主化的定制或者设计进行AI落地。

Remi表示，英特尔要做的是帮助客户把硬件的复杂度降到最低，更好地帮助客户部署AI。比如与腾讯优图的合作就是如此，他们有很强的技术团队能力，可以直接基于硬件芯片进行系统开发。

此外，英特尔还推出了nGraph开源框架，可以从TensorFlow、MXNet、PyTorch和CNTK等流行的机器学习框架中获得输入并优化他们针对不同类型的AI硬件，包括CPU。nGraph库降低了AI工程复杂性，使得在不同类型的硬件上运行神经网络变得更加容易。

而在计算机视觉方面，英特尔推出了Open VINO（开放式视觉推理和神经网络优化）工具包。Open VINO使得开发者可以基于英特尔的硬件产品进行AI架构定制和优化。“根据客户不同的目的、运算能力或者技术水平，英特尔能够分门别类地给他们提供对应的解决方案。”Remi说。

同时，完善的生态是英特尔布局AI的一大优势。就像英特尔在x86方面的生态布局一样，英特尔在AI生态系统方面也优势明显，这个系统集合了研究人员、开发者、学者，还有合作伙伴。特别是Open VINO对于英特尔来说是具有里程碑式的意义，成为构建生态体系当中非常重要的一环，从此英特尔的视觉处理市场生态链有了最强大的软件平台支撑。还有nGraph也是，英特尔与微软、亚马逊、百度、谷歌等合作保证了nGraph的开放性架构。

AI时代云与边缘需要协同发展

Movidius芯片是英特尔拓展视觉AI领域的重要抓手。作为第三代视觉处理单元，Movidius Myriad X专门为高速和低功耗条件下运行深度神经网络而设计，这块产品也进一步完善了英特尔端到端的AI产品组合，为各类智能视觉和边缘计算产品提供了技术支撑，同时Movidius更加注重边缘AI与云端的协同。

现在云端AI非常流行，但是英特尔一直致力于云端和边缘端两方向同时发展，实现边云协和的分布式架构。因为在终端边缘侧进行AI推理，一方面可以减少深度计算时云端工作负载，另一方面也可以直接完成简单的推理和检测工作，这样既加快了设备响应速度，降低云端压力，也提升整体产品的用户体验。

Remi表示，到2023年，用于边缘计算的半导体芯片产品复合年均增长率将会达到25%到35%，数量将超越在数据中心使用的芯片。因为边缘计算端的AI需求随着物联网的发展得到极大释放，而且边缘计算对于未来的数据分析至关重要，这是由于计算分析能力和存储能力所限，端侧数据有大部分被浪费掉了，并没有进行深度挖掘。所以边缘AI在未来的市场空间巨大。

Remi说，为了满足用户的多样化需求，英特尔至强可扩展处理器为云端AI注入新的动力，而在边缘AI方面，英特尔同样为边缘设备提供嵌入式芯片更好地推动端侧的AI创新。“英特尔在云端AI会持续创新，包括新的至强可扩展处理器和加速器。而在边缘AI方面，Movidius可以应用到垂直行业，满足丰富的场景应用。”

边缘计算，在AI的加持下将释放出巨大的潜力，未来越来越多的创新应用将被推送到前端进行处理；其次，随着AI对边缘计算提出了更高的要求，边缘计算诸多应用场景都将成为人工智能落地的完美场景。英特尔积极推动云与边缘的AI发展将推动数据价值的兑现，释放企业更多的创新力。

随着步入AI时代，我们无时无刻不在与人工智能打交道，基于AI技术的创新产品不断涌现。在近日举行的2018腾讯全球合作伙伴大会上，英特尔人工智能产品事业部副总裁兼首席运营官Remi El-Ouazzane宣布了与腾讯优图实验室合作开发的人工智能（AI）新成果：腾讯优图AI摄像机以及优图AI盒子。

据悉，这两个产品都基于英特尔Movidious Myriad系列VPU芯片打造，能够提供低成本、低功耗的AI能力。以零售应用场景为例，通过搭载英特尔Movidius Myriad 2视觉处理器（VPU），腾讯优图AI摄像机可以帮助门店更好的提升顾客体验和门店管理，同时，在经过基于英特尔至强可扩展处理器的腾讯云端进行深入分析后，这款智能摄像机可以进行预处理和对象检测。

现在，需要智能分析的零售商可以将摄像头连接到优图AI盒子上，并且将AI视觉智能添加到其系统中。优图盒子创新采用英特尔处理器和Movidius Myriad X平台，能在边缘进行AI推理，为各种用户的需求提供很好的性价比和高度的灵活性，广泛用于零售，楼宇，建筑等场景。

英特尔与腾讯优图合作加速AI落地

作为腾讯旗下四大AI实验室之一，不久前腾讯优图实验室升级为腾讯计算机视觉研发中心。腾讯优图实验室聚焦计算机视觉技术，并通过安防、零售、工业、医疗、教育等行业全面输出AI能力，助推产业升级。

腾讯优图实验室总监、专家研究员吴永坚告诉记者，腾讯优图一直在探索将AI技术与具体的行业应用场景进行结合。例如在安防领域。优图在2018年推出的天眼智能交通平台，是面向交通安全保障、交通治理等场景推出的智能化车辆、路况分析与检索平台。目前，优图天眼智能交通平台助力苏州工业园区公安分局跨摄像头追踪车辆，获得一线民警良好反馈。

在零售领域，腾讯优图联合腾讯云推出的腾讯优Mall智慧零售系统，是针对线下零售多种业态场景打造的一整套全场景解决方案。目前，腾讯优Mall已经与深圳百丽国际旗下的滔博运动等达成合作。

吴永坚说，技术和人才是腾讯优图的根本。腾讯优图拥有国外和国内顶级高校的博士、硕士相关人才，依托腾讯这个大平台，基于真实的业务场景和数据，腾讯优图在人脸、图像等技术方面不断持续创新，在国际赛事上刷新了世界纪录。基于零售场景，在三个人体重识别主流数据库均取得第一。“更重要的是依靠腾讯整个大平台，比如微信、QQ、空间，还包括腾讯云等业务，腾讯优图可以在业务场景融合方面大有作为。”

腾讯优图的核心是底层算法，在与产业链合作的时候，腾讯优图注重将核心能力与其他厂商进行结合，将行业解决方案和应用真正落地。腾讯优图在AI行业里扮演着行业技术的输出者和连接者的角色，把AI能力输出给整个行业。

谈到与英特尔的合作，吴永坚表示，腾讯和英特尔之间存在很强的合作关系，比如在服务器方面。其次，现在AI市场非常火爆，但是从芯片的技术层面来看，英特尔在这个行业里面是翘楚，而且英特尔的产品从传统CPU到AI芯片，这种架构上的优势也是我们很看重的一点。最后，得益于良好的合作关系，英特尔能够及时和腾讯优图一起解决合作中遇到的问题。

“基于此，比如，腾讯优图根据英特尔芯片进行了深度优化，英特尔也开放了部分源代码给腾讯优图在推理层面进行调优。英特尔在AI芯片方面走得比较早，我们和英特尔在未来的AI芯片会进行更深入的探讨和合作，甚至在开源层面。”吴永坚说。

英特尔布局AI市场的底气和实力

Remi也表示，AI市场本身体量非常大，英特尔实现了从平台到框架再到库和硬件的人工智能全栈式解决方案。人工智能对于客户来说最关键的就是软件平台，因为不同的客户有着不同的需求，而这并没有一个万能的解决方案。英特尔希望能够给AI生态系统当中的所有公司提供一整套的工具和平台，帮助他们能够进行自主化的定制或者设计进行AI落地。

Remi表示，英特尔要做的是帮助客户把硬件的复杂度降到最低，更好地帮助客户部署AI。比如与腾讯优图的合作就是如此，他们有很强的技术团队能力，可以直接基于硬件芯片进行系统开发。

此外，英特尔还推出了nGraph开源框架，可以从TensorFlow、MXNet、PyTorch和CNTK等流行的机器学习框架中获得输入并优化他们针对不同类型的AI硬件，包括CPU。nGraph库降低了AI工程复杂性，使得在不同类型的硬件上运行神经网络变得更加容易。

而在计算机视觉方面，英特尔推出了Open VINO（开放式视觉推理和神经网络优化）工具包。Open VINO使得开发者可以基于英特尔的硬件产品进行AI架构定制和优化。“根据客户不同的目的、运算能力或者技术水平，英特尔能够分门别类地给他们提供对应的解决方案。”Remi说。

同时，完善的生态是英特尔布局AI的一大优势。就像英特尔在x86方面的生态布局一样，英特尔在AI生态系统方面也优势明显，这个系统集合了研究人员、开发者、学者，还有合作伙伴。特别是Open VINO对于英特尔来说是具有里程碑式的意义，成为构建生态体系当中非常重要的一环，从此英特尔的视觉处理市场生态链有了最强大的软件平台支撑。还有nGraph也是，英特尔与微软、亚马逊、百度、谷歌等合作保证了nGraph的开放性架构。

AI时代云与边缘需要协同发展

Movidius芯片是英特尔拓展视觉AI领域的重要抓手。作为第三代视觉处理单元，Movidius Myriad X专门为高速和低功耗条件下运行深度神经网络而设计，这块产品也进一步完善了英特尔端到端的AI产品组合，为各类智能视觉和边缘计算产品提供了技术支撑，同时Movidius更加注重边缘AI与云端的协同。

现在云端AI非常流行，但是英特尔一直致力于云端和边缘端两方向同时发展，实现边云协和的分布式架构。因为在终端边缘侧进行AI推理，一方面可以减少深度计算时云端工作负载，另一方面也可以直接完成简单的推理和检测工作，这样既加快了设备响应速度，降低云端压力，也提升整体产品的用户体验。

Remi表示，到2023年，用于边缘计算的半导体芯片产品复合年均增长率将会达到25%到35%，数量将超越在数据中心使用的芯片。因为边缘计算端的AI需求随着物联网的发展得到极大释放，而且边缘计算对于未来的数据分析至关重要，这是由于计算分析能力和存储能力所限，端侧数据有大部分被浪费掉了，并没有进行深度挖掘。所以边缘AI在未来的市场空间巨大。

Remi说，为了满足用户的多样化需求，英特尔至强可扩展处理器为云端AI注入新的动力，而在边缘AI方面，英特尔同样为边缘设备提供嵌入式芯片更好地推动端侧的AI创新。“英特尔在云端AI会持续创新，包括新的至强可扩展处理器和加速器。而在边缘AI方面，Movidius可以应用到垂直行业，满足丰富的场景应用。”

边缘计算，在AI的加持下将释放出巨大的潜力，未来越来越多的创新应用将被推送到前端进行处理；其次，随着AI对边缘计算提出了更高的要求，边缘计算诸多应用场景都将成为人工智能落地的完美场景。英特尔积极推动云与边缘的AI发展将推动数据价值的兑现，释放企业更多的创新力。