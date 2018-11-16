浪潮在美发布搭载NVIDIA GPU的最强AI超级服务器AGX-5

11月12日，在美国达拉斯举行的全球超算大会SC18上，浪潮重磅发布AI超级服务器AGX-5，其单机可提供每秒2千万亿次的AI计算性能，是目前全球最强大的AI计算主机之一。

11月12日，在美国达拉斯举行的全球超算大会SC18上，浪潮重磅发布AI超级服务器AGX-5，其单机可提供每秒2千万亿次的AI计算性能，是目前全球最强大的AI计算主机之一。SC是全球超算领域最大规模的盛会，今年是该大会创立的第30年，有来自世界各国超过1万名的学术和产业界人士参加。

AGX-5专为解决当前AI深度学习和高性能计算的性能扩展难题而设计，单机在8U空间配置16颗目前性能最强的NVIDIA Tesla V100 Tensor Core 32GB GPUs，拥有10,240个张量计算核心，AI计算性能高达2PFlops。AGX-5基于NVIDIA最新的HGX-2平台，采用业界最先进的NVSwitch高速互联，可提供近乎线性的AI计算性能加速比。AGX-5支持2颗28核心的强大CPU，提供顶级通用计算性能，6 TB持久内存可提供超大数据高速访问。

当前，越来越多的行业开始尝试将AI技术融入到现有业务之中，AI应用场景快速扩展，AI产业步入高速成长期，AI创新速度与质量已成为企业的核心竞争力之一。面对快速增长的数据与更加复杂的深度神经网络，企业需要更加强大的AI计算平台，才能在激烈的AI创新竞争中占据先机。浪潮推出AGX-5正是为了帮助AI企业应对这一挑战。

浪潮集团副总裁彭震表示："AI计算能力已成为决定企业保持竞争优势和创新速度的关键性生产要素之一。NVIDIA是全球AI加速计算的领先公司，与浪潮有着长期深入合作。作为双方合作的最新成果，AGX-5在计算性能、芯片互联、数据吞吐等多方面实现了极大提升，将为全球致力于领先AI科技的商业公司、科研创新机构提供前所未见的AI创新加速体验。"

NVIDIA解决方案架构和工程副总裁Marc Hamilton表示："基于GPU架构的AI和HPC计算正被越来越多的客户认可。浪潮不仅拥有对客户需求的深刻理解，还能够快速，高效，创新地开发基于最新NVIDIA GPU的纵向扩展计算系统。最新推出的 AGX-5将帮助全球AI和HPC用户突破最复杂的计算力瓶颈，帮其节省数据中心的大量成本，空间和能耗。"

浪潮是全球领先的AI计算力专业厂商，从计算平台、管理套件、框架优化、应用加速等四个层次致力于打造敏捷、高效、优化的AI基础设施。据IDC《2017年中国AI基础架构市场调查报告》显示，浪潮AI服务器市场份额达57%高居第一。同时，浪潮致力于通过创新设计为世界范围的客户提供领先的计算设备，目前已成为全球多家领先公司的合作伙伴。