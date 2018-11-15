除了前瞻性还有最佳实践 ThoughtWorks带领我们迎接一个数字化的未来

近日，主题为“Digital Future”的ThoughtWorks LIVE China 2018在上海举行，活动探讨如何迎接一个数字化未来。

至顶网服务器频道 11月15日 新闻消息（文/李祥敬）：当前，以客户为引领、数字化为中心的市场趋势日渐清晰，为了捕捉和应对这样的机遇与挑战，各行各业都在构建自己的数字化版图，以更加开放和互联的心态，了解消费者的真实需求和场景，据此来不断拓展服务的界限，开展颠覆式的数字化创新。

数字化转型已经成为当今时代企业的重要命题，业界对于数字化的讨论和洞见已经非常密集，但是对于一个希冀借助数字化转型进行业务创新的企业来说，可供借鉴的数字化案例和最佳实践的意义或许更大。

近日，主题为“Digital Future”的ThoughtWorks LIVE China 2018在上海举行，活动探讨如何迎接一个数字化未来。ThoughtWorks Live是由ThoughtWorks主办的高端定向邀请客户会议，每年在澳洲、欧洲、中国等多地举办。今年是ThoughtWorks Live进入中国的第五年，同时也恰逢ThoughtWorks创立25周年。

不仅仅是前瞻，落地是ThoughtWorks的基因

ThoughtWorks中国区总经理张松表示，ThoughtWorks Live是一个聚会，更是一个交流的平台。这5年来，ThoughtWorks邀请了各行各业的客户和合作伙伴参与到活动中。“在数字化转型背景下，科技驱动商业变革，跨行业的案例能够给我们带来更大的价值。”

张松说，在过去的5年里，我们看到了ThoughtWorks Live的转变，企业的数字化系统成熟度越来越高，整个生态变得更加多样化。平台化思维让企业重新审视自己在数字经济中扮演的角色，相应的市场机会由此产生。

在他看来，随着数字化转型的深入，很多企业已经迈过了转型创新的初级阶段、进入到了一个新的阶段。“新业务和传统业务不断迸发出新的生机，他们重新塑造自己的业务，重新创造自己的生态，迈向新的生态。”

张松表示，ThoughtWorks是企业转型路上值得信赖的合作伙伴，在今年ThoughtWorks Live上进行分享的企业都是业界的翘楚，希望通过他们的分享为更多企业走向数字化未来提供参考，给企业的创新和数字化转型带来新的思路。

榜样的力量，标杆企业分享数字化转型故事

今年的ThoughtWorks Live在形式上进行了足够的创新，ThoughtWorks与客户同时登台分享。这也从一个侧面印证了本次活动的主题，那就是迎接数字化创新时代。

而且今年的嘉宾可谓是重磅，招商银行、广汽研究院、壳牌中国、戴姆勒中国等嘉宾云集，他们与ThoughtWorks专家一起分享各自的创新故事。

一、组织创新需要融合性和开放文化

在当今的商业世界，创新是每一个组织所必须具备的核心组织能力。ThoughtWorks咨询与创新总监肖然表示，在数字化时代里面最重要的一点就是不确定性。为了应对不确定性，一个关键的核心点就是要在组织里面植入创新基因，这是本世纪所有的管理者和决策者共同面临的难题。

“如果我们看金融行业，特别是银行业开始思考如何利用全新的数字化技术打造不一样的参与化用户体验，他们更多像一个科技公司、而不是一个传统银行的思考。”肖然说，“招商银行就是典型代表，它是第一家提出‘以金融科技创新为战略的股份制银行’。”

招商银行创新产品经理朱姗表示，招商银行始终把客户放在第一位，同时积极用科技以及互联网服务好客户。在金融领域，招商银行一直引领了行业的创新步伐。

招商银行诞生以来，开创了中国银行业的数十个第一：创新推出了具有里程碑意义的、境内第一个基于客户号管理的借记卡——“一卡通”；首个真正意义上的网上银行——“一网通”，第一张国际标准双币信用卡；首个面向高端客户的理财产品——“金葵花理财”；率先推出银行业首个智能投顾产品——“摩羯智投”，目前规模已超百亿，开创了中国财富管理领域“人与机器”、“线上线下”的融合服务新模式等等。

在参与Fintech大赛过程中，朱姗通过团队组建、用户调研、熟悉法律法规条款、产品研发、运营规划等进行了创新实践。在创新产品中，朱姗所在团队采用了敏捷开发模式快速推动产品的研发和迭代，使用精益方法进行产品的研发管理。

“在团队里面，唯一不变的就是变化。我们每一个人都要独挡一面，既要有研发的思维也有要产品运营的思维。面对每天的变化，拥抱变化，持续学习这项能力是非常重要的。”朱姗说，“招商银行能够给予一线员工创新的平台和机会，比如上面提到的Fintech大赛。”

通过招商银行这个案例，肖然认为，一个组织应该提供创新的平台，这个组织应该具备融合性和灵活性，同时拥抱开放性的文化。“让封闭的商业实体变成了开放的平台，我们把组织的融合性打造起来，从上到下拥抱这样的开放精神，建立一个企业的开放平台，最终我们才能让类似像朱姗她们这样的团队，在我们的企业里面活下来。”

二、基于用户需求正向推导最佳产品

在新技术的加持下，中国汽车的自主品牌正面临一个关键的机会窗口，汽车的智能网联化能够为每一辆汽车带来巨大的使用价值提升。但同时，对于汽车制造而言，互联网产品的快速迭代创新与汽车制造业惯有的工作方式会产生剧烈的冲突。

广汽研究院智能网联技术研发中心产品策划负责人段岷星与ThoughtWorks IoT业务总监朱晨分享了广汽在车联网时代的产品创新。

在朱晨看来，车联网对于中国自主品牌而言获得了新的竞争机会，我们的品牌和国外的品牌站在了同一个起跑线上。如何把握这样的机会建立新的竞争，ThoughtWorks和广汽在汽车自主创新方面进行了积极合作探索。

段岷星介绍说，广汽研究院成立于2006年，作为广汽集团的技术管理部门和研发体系枢纽，负责新产品、新技术的规划和重大研发工作具体实施，在授权范围内相对独立运营。

广汽研究院在产品开发方面，始终坚持自主正向开发，在技术创新方面，以“电动化、智联化、轻量化、情感化”为重点突破口，强化“两个先行”（平台开发先行，技术开发先行），着力推进“2510”技术创新战略实施。

段岷星表示，传统汽车电子的研发模式更多是集成式，供应商会根据自己的技术发展向零部件的工程师推荐相关技术，集成到汽车中。“这种研发模式有很大的问题，比如前期需求的整理和分析是缺失的，导致汽车的某些功能属性对用户来说是没有意义的。”

于是，广汽试图打破这种模式，从而让功能和用户体验打造一致性。在汽车的人机交互系统上，广汽通过设计团队和电子电气团队的协同，实现了车机系统从交互到功能需求到最后的视觉呈现的统一设计，给用户带来更好的体验。

除了车机系统，广汽还提出了“移动第四空间”的概念，并推出了四空间概念车。“近几年互联网对于传统行业造成了巨大的冲击影响。我们开始思考互联网融入到汽车行业的时候，汽车这样一种传统的产品形态会发生什么样的变化，广汽提出了互联网汽车的模型。”段岷星说。

在段岷星看来，在没有联网之前，汽车体现技术实力和设计优势，联网之后我们可能要接入更多生态的内容资源。“在硬件上面，我们会拓展更多的终端设备，整体需要考虑是达到全生态的打通，给用户一致性的体验。”

未来，广汽研究院会聚焦在产品功能上，让产品有更强的适应性，按照互联网汽车的模型承载更多的生态内容服务和接入更多的终端硬件设备，在功能交互体验上有更多的包容性，还有最直观的视觉呈现上或者设计上具有更好的统一性。

“我们和ThoughtWorks合作，是希望从用户的角度挖掘出有效的功能，最终呈现出来一个很好的产品给到用户，这是我们双方现在和未来要持续做好的一件事。”段岷星说。

朱晨表示，基于用户需求正向推导产品的最佳形态是我们建立自主创新的独特竞争力的重要方式。汽车是跟人产生交互的非常独特的平台，这就需要准确把握用户人群和应用场景，解决用户需求，提升自主创造好产品的能力。

三、数字化创新驱动重获增长

作为一家全球性能源和石化企业集团，壳牌利用先进的技术并借助创新性的途径，致力于打造可持续的能源未来。壳牌是最早在中国布局的世界500强企业，壳牌中国的润滑油业务，经过长期发展和积淀，业务的广度、深度在行业内遥遥领先，沉淀了大量的客户和合作伙伴。

但是问题也随之而来，那就是如何能够进一步深耕市场，实现新的增长。壳牌中国的数字化部门，通过打造高效的数字化渠道，提供高度个性化的服务，成功聚焦新的增长与新的价值，牵引滑壳牌油业务的变革，进而推动整个壳牌的数字化转型 。

壳牌中国数字化业务总经理Kathy Sun表示，壳牌深耕中国市场网络，在中国建立了非常强大的分销体系。但是伴随着互联网的快速发展，各路玩家进入到汽车后市场，令市场竞争呈现白热化。同样在物流运输方面，整个价值链环节多了很多竞争者，原来的价值体系被破坏，壳牌的业务也受到了挑战。

“为了保证未来业务的持续增长，壳牌决定开辟新的业务线 。 以一个新业务增长为目标实现数字化的战略转型，这时，数字化不是一个成本中心，而是盈利中心，。”

Kathy表示，壳牌的IT能力并不弱，但是在面向用户的数字化转型方面却遇到了挑战。-后来经过多方调研和对市场的了解，壳牌决定借助外部技术能力助力自身的数字化转型。

“我们花了3年的时间实现了业务价值链的线上打通，创造新的业务价值。端到端的在线平台和工具服务价值链上的员工、业务、客户，提升客户体验。”

ThoughtWorks Martech负责人方婷婷说，壳牌的数字化转型强调以用户为中心，这恰好也是ThoughtWorks一直秉持的工作方式。“我们和客户坐在一起以用户价值为出发点探索需求，设计数字化产品的功能，并围绕用户故事开发实现数字化产品。”

除此之外，在ThoughtWorks助力下，壳牌构建了强大的数据平台，打通内部系统和各数字化产品，提出数据服务赋能业务。“数据平台的搭建过程要以业务需求为主，纵向打造每个数据产品的流水线 。”方婷婷说。

壳牌通过数据中台建设，建立了在线化用户反馈机制驱动传统组织的改变，重建了以用户为中心的满意度提升和以数据驱动的高效运营体系。

“所有传统公司能够利用非常成熟的数字化技术，用开放的心态把每个公司自己内部的数字化平台和中台搭建起来以后，业务就可以重获增长。”Kathy在最后说。

四、戴姆勒的数字化中台之道

在上面壳牌的案例中，我们谈到了“中台”这个概念。现在中台已经成为企业数字化转型的核心能力之一。从互联网公司到传统企业，都在不同程度的探索中台转型之道。戴姆勒作为全球制造业的创新旗舰，又是一家有着深厚底蕴的百年老店，对戴姆勒来说，中台不仅意味着创新，更意味着与庞大的业务以及IT体系的融合。

戴姆勒中国数字化IT高级经理潘真表示，进入2018年我们看到戴姆勒的业务还在持续不断的发展，但同时我们也感受到来自四面八方的压力，我们看到新的品牌层出不穷。这些新的品牌带来互联网的资本，互联网式的体验，互联网式的产品，他们带来了互联网线上极强的获客能力，线上运营的能力。

为了应对挑战，戴姆勒需要借助数字化手段不断革新和优化运营，以实现以客户为中心的数字化渠道建设和线上线下融合。为了更好的完成融合，戴姆勒经过探索实现了从微服务架构到电商服务中台，后台服务群组整合。

潘真说，中台建设的愿景有三点：业务驱动，满足业务场景；新建服务的建设；旧系统的改造。“建设中台的时候，我们遇到的挑战非常多，比如技术能力、组织架构、预算分配等。中台建设不是容易的事情，我们希望能够去做正确的事情，而不是容易的事情。”最终，戴姆勒中台带来了三大价值：数字化转型的引擎、更快交付业务与用户价值、IT部门能力提升。

ThoughtWorks交付业务高级经理傅强表示，通过戴姆勒的中台建设，我们可以得出三点结论：

第一，通过前后端的分离，我们实现了更好的后台服务共享。从单一前端消费后台服务到多个前端共享后台服务，这是我们能够做到快速创新的基石。

第二，对于戴姆勒来讲，数字化中台的实施其实是一种自下而上的变革方式。我们先从单一项目开始通过微服务孵化中台，之后跨项目把共享服务提炼出来，逐渐形成中台服务。当然，我们也可以自上而下去做，先进行中台的顶层设计，在整体实施。这是两种实施路径给大家去选择。

第三，中台不仅是一个技术问题，它其实涉及到整个IT组织转型的方方面面，从IT团队的能力到组织架构的能力，这也是为什么中台本身的实施周期比较长，往往伴随数字化转型的全生命周期。

分享结束，但是企业数字化“长征”才刚开始

“他山之石，可以攻玉”。这或许就是ThoughtWorks Live的价值所在。

在嘉宾分享后，ThoughtWorks Live还举行了一个小型的Workshop（工作坊）。通过体验策略制定、合作伙伴关系、科技以及价值交换等要素以什么样的方式为生态赋能。

生态已经不是一个遥不可及的概念，已经深刻影响到我们每一家企业的业务模式。一家企业从卖产品和服务到平台化，希望创造一个平台，实现一个线性的增长。而未来下一个大趋势就是生态。

在现在的商业世界当最成功的企业正在通过构建一个包含消费者、合作伙伴，甚至竞争对手在内的生态体系，以自我强化的方式不断增强生态中的服务及其价值。而那些还没开始着手构建生态的企业，最终很可能只能成为生态中的参与者，让竞争对手去制定规则和享有利益。

生态的好处很多，比如增加客户粘性、实现数字化驱动的服务和体验、多维度价值的创造等。如果我们自己做一个生态战略，或者以生态为中心的设计，我们需要怎么做？

我们首先要先定义生态的愿景，然后从生态的愿景找切入点，在不同的行业里面我们分析一下自己有什么核心能力，以及什么样的资源可以分享给生态或者吸引到生态，如果没有这个能力怎么样创造这个能力。

其次我们要有支撑生态的平台，发展技术能力，包括模块化、服务化、API化、演进式架构等。最后是生态的治理，我们如何管理生态的投资组合。

总之，企业的数字化转型之路才刚刚开始，通过ThoughtWorks Live我们看到了数字化先行者的探索，然而我们不是“旁观者”，我们要做实践者，勇敢投入到数字化洪流中。