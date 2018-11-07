AMD发布新7纳米数据中心芯片 AWS新云实例指定Epyc CPU

在关于AWS将采用AMD的芯片为自己最新的云实例提供动力的消息传出之后，今天AMD的股价上涨了近4％。

在关于AWS将采用AMD的芯片为自己最新的云实例提供动力的消息传出之后，今天AMD的股价上涨了近4％。

不仅如此，AMD还推出了被称为全球首款采用尖端7纳米架构的数据中心处理器和GPU产品。

价格极具竞争力的新实例

AWS表示，这个新的云实例将运行在来自AMD Epyc产品线的定制CPU上，但没有透露具体型号。这些虚拟机分为两个系列，M5a和R5a，其成本比运行英特尔芯片的同类实例低10％。

M5a系列有六种尺寸，所有都是面向应用服务器这样的工作负载。最小配置提供了2个虚拟CPU和8GB内存，而高端m5a.24xlarge型号则包含96个虚拟CPU和386GB内存。

与此同时，R5a瞄准的是分析应用和其他数据密集型工作负载，这些工作负载需要比M5a更多的RAM空间。六种可用配置提供了与M5a相同数量的虚拟CPU，但内存容量更高：单个虚拟机可配置多达768GB的RAM。

Moor Insights＆Strategy总裁兼首席分析师Patrick Moorhead表示：“全球最大的云服务提供商产品——Epyc是今天的新闻主角，这也是对Epyc实力的一次证明。AWS表示不需要更改软件或脚本就可以将成本降低10％，这一点令我印象深刻。”但Moorhead补充说，他认为英特尔仍然是AWS的主要芯片供应商。

强大的新芯片

与此同时，AMD在旧金山举行的一次活动中，宣布扩充了自己的数据中心产品组合，推出7纳米芯片，这将对英特尔在服务器市场的主导地位带来新的挑战。

在CPU方面，AMD预览了令人期待已久的Rome系列处理器，这是Epyc系列的最新演化版。这些芯片基于AMD最新的Zen 2.0架构，并承诺其性能是当前CPU的2倍。

多项重大技术革新带来了速度的新高，其中最值得注意的是，模片密度的增加使Rome系列每个处理器可提供多达64个核心，而英特尔最新的至强服务器CPU提供核心数为48个。同时，这也是第一个支持PCIe 4.0计算机网络标准的芯片，使得数据传输到CPU的速度是之前技术的2倍多。

即使Rome系列进行了这么多增强，但它仍然兼容为上一代Naples系列设计的服务器插槽相兼容。Moorhead认为，这种向后兼容性将有利于市场采用。

Moorhead说：“通过所有这些改进，AMD让Rome与Naples插槽兼容，这将有助于加速OEM、ODM以及最终客户的采用。如今AMD已经履行了两年前的承诺，所以我相信AMD也将能够以高质量按时交付产品。”

最后，AMD还公布了一对面向人工智能软件优化的7纳米数据中心GPU。高端Radeon Instinct MI60在以双精度浮点格式处理数据时，峰值速度为7.4 teraflops。

在今天的活动中，AMD还进行了一项内部测试，显示MI60可以运行目前流行的Resnet-50图像处理AI，比目前的14纳米GPU快2.8倍。在另一个被称为DGEMM的基准测试中，该芯片的性能提高了8.8倍。

AMD将把MI60与M50一起推向市场，M50是一款更便宜的GPU，在处理双精度浮点值时峰值性能为6.7 teraflops。与新的Ryzen处理器一样，这些芯片支持PCIe 4.0，每秒可以接收高达1TB的数据。