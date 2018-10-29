可组合与解耦合 与众不同的戴尔易安信PowerEdge MX不走寻常路

戴尔易安信在中国推出面向软件定义数据中心的PowerEdge MX模块化基础设施，进一步扩展其业界领先的PowerEdge服务器产品组合。

至顶网服务器频道 10月29日 新闻消息（文/李祥敬）：正值戴尔中国成立20周年之际，2018戴尔科技峰会在北京国家会议中心隆重召开。戴尔科技集团以全面的从边缘计算到数据中心到云计算的创新产品组合与解决方案，及在混合云、智能制造、人工智能和VR/AR生态系统的不断耕耘，助力中国企业与行业开启数字新未来。

当下，各种规模的企业都面临着IT、业务及生产力转型带来的机遇与挑战。随着云计算、大数据、人工智能、物联网、虚拟现实、5G等技术的高速发展，在新兴技术的驱动下，企业的数字化转型进入了快车道，各行各业已全面进入运用数字化技术推进数字化转型的时代。

凭借对市场的细致洞察以及与客户长期的伙伴关系，戴尔易安信致力于以创新技术与产品和解决方案帮助企业构建更高效的数据中心，简化IT部署和操作，助力客户走稳数字化转型之路。

在本次峰会上，戴尔易安信在中国推出面向软件定义数据中心的PowerEdge MX模块化基础设施，进一步扩展其业界领先的PowerEdge服务器产品组合。这一独特的高性能基础设施包含MX7000机箱、MX740c和MX840c服务器和MX5016s存储模块，让企业能够根据自身需求灵活配置并优化其IT架构，从而更好地响应不同的应用和需求。

PowerEdge MX支持高密度虚拟化、软件定义存储、软件定义网络、人工智能和大数据等多种传统与新兴数据中心负载。通过在PowerEdge MX上部署vSAN就绪节点，客户能够在这一灵动的高密度机箱中获得软件定义就绪的基础架构，并为具有相应规模计算、存储和ToR交换机的VMware Cloud Foundation构建基础。

迎接无限扩展的未来架构

戴尔易安信大中华区服务器产品经理黄瑶说，我们现在处于一个变化的时代，传统和变革都需要兼顾，万物互联IoT、人工智能AI、云原生应用等新技术的发展，需要我们在IT架构方面需要搭建一个桥梁，既面向现在，又面向未来。PowerEdge MX就是这样的一个产品。

从服务器开端的虚拟化技术进入存储领域形成所谓的软件定义存储（SDS），进入网络领域成为软件定义的网络（SDN）。传统的融合架构混合了虚拟计算、虚拟网络和虚拟存储产生了超融合基础设，这是数据中心领域增长最快的部分之一。如今，“软件定义”已成为基础设施的首选形容词。但是在黄瑶看来，我们离真正的“软件定义”还有一定距离。

为什么这样说呢？黄瑶表示，在当前冯诺依曼体系架构下，我们的IT架构仍然以CPU为中心，并不能任意将内存资源进行资源池化，而未来一定是以内存可组合为中心的世界。存储类内存、加速器（GPU、FPGA、ASIC等）和网络等资源必须以临时的方式组合在一起，并可根据软件应用程序的要求即时“组合”。这就是可组合基础架构（Composable Infrastructure），真正的可组合性要求底层数据中心基础架构能够被解耦和（disaggregated）并分解为其组成部分。

黄瑶表示，通过虚拟化我们实现了计算资源的最大化利用，但是其他资源并没有被有效利用。软件定义不是万能的，下一步业界的共识是解耦合/可组合。可组合架构不同于虚拟化，这个池化资源池不是一台服务，而是多台，完全分解，真正裸机可启用。通过机架级别的网络把这些细颗粒的资源打通，这是虚拟化做不到的。

可组合架构把资源更进一步切分，以前我们把资源分成计算、存储、网络，如今我们需要把服务器更细一步切分成CPU、内存，持久内存，加速器（FPGA或者GPU），存储和网络。“这些细粒度的资源通过机架级别的网络（Rack Scale Fabrics），彼此连接打通，然后根据实时的工作负载从池化资源池中抽离出来组装成一台虚拟的服务器。”

“灵动架构是我们引入的术语，它定义了真正的可组合性。它带来了模块化设计的优势，但将配置的灵活性扩展到单个存储设备，并在未来一直延伸到以内存为中心的设备（DRAM、存储级存储器、GPU、FPGA等）。灵动架构实现了为正确的工作负载分配正确的资源，并在业务需求变化时动态更改。灵动架构释放了组织的潜力。潜在的能量对企业没有任何作用，但灵动架构重新启动了资本投资，以提高生产力和提高投资回报率。”黄瑶说，“PowerEdge MX系统是业界首款灵动架构，通过Gen-Z技术实现以内存为中心。”

戴尔易安信PowerEdge MX创新模块化基础设施

当前随着数字化转型的深入，企业对于IT基础架构的要求也越来越高。PowerEdge MX不仅可以轻松适配未来技术和服务器解耦，还能够帮助企业应对各种传统和新兴数据中心负载。凭借PowerEdge MX独特的灵动基础设施，客户可以摆脱技术孤岛和耗时的日常运营管理，灵活配置和优化其IT基础架构，并以最佳方式匹配不同应用和需求。

比如PowerEdge MX既可以承载传统的应用，包括微软SQL Server、Exchange、Database、ERP等；也可以承载新兴应用如软件定义、融合架构等，它可以把传统应用和新兴应用承载在一个基础架构平台上面。

黄瑶说，PowerEdge MX专为软件定义数据中心而设计，支持高密度虚拟化、软件定义存储、软件定义网络、人工智能和大数据项目及其组合。PowerEdge MX还支持搭载最新本地NVMe驱动器和低延迟25Gb以太网，企业可以根据自己的需求定制计算和存储配置，并从共享的分散资源池中获益，应对不断变化的需求。另外，PowerEdge MX借助戴尔易安信在计算、存储和网络的创新技术协同给用户更多的选择，而搭载的OpenManage Enterprise可以实现机箱级别的个性化部署。

黄瑶告诉记者，拥有独特设计的PowerEdge MX，通过其灵动基础设施，可以支持面向未来的多代不同版本的技术，包括处理器技术、新的存储类型以及新型连接创新。PowerEdge MX灵动架构能够为正确的工作负载分配正确的资源，并在业务需求变化时动态更改，体现在以下几个方面：

可组合性——戴尔易安信PowerEdge MX的模块化设计实现了高“组合性”：可逻辑地对服务器分组，并将它们作为单一资源组合起来，这就是融合基础设施所提供的工作；可使用软件定义存储解决方案或传统地在SAN中将存储分组到池中；可在VMware NSX等解决方案或其他软件定义网络解决方案的逻辑上管理和组合网络。

无中板限制——PowerEdge MX没有中板。具体来说，去掉中板，可以使计算直接与I/O模块相连，从而在不中断用户操作和没有中板升级的情况下进行未来技术升级。通过这种方式，PowerEdge MX最终将能够支持完全解耦的组件，乃至以内存为中心的设备，如内存及持久内存、GPU、和FPGA，从而为客户提供完整的可组合性。

在以内存为中心、可组合的世界中，这表示该系统可以适应技术的预期变化。它将更容易适应不断变化的I/O，包括Gen-Z。当I/O发生变化时，网络管理员无需担心中板是否能够处理新I/O的宽度、速度或信号完整性。

分区制冷，确保负载可靠——无中板设计的另外一个特点是能灵活设计制冷区域、实现不同功能区的独立散热，而无需考虑中间阻隔（中板）的问题。没有中板的阻挡，风扇效率能达到最高。服务器区、网络区、电源区，分区制冷，达到更有效的制冷效果，确保每个功能区域的正常工作的同时，优化了制冷效率。

此外，作为融合架构产品，PowerEdge MX实现了灵活的体系架构、敏捷的管理和响应式的设计。PowerEdge MX使用由“解构后的计算、存储和网络架构”组成的共享资源池，实现高弹性的资源、可扩展的网络架构、精细粒度的存储，动态满足不断变化的需求；提供统一且安全的自动化基础架构，实现统一的控制、简化的管理、智能自动化，从而提高团队工作有效性，加快运营速度；前瞻性的体系结构，能够保护基础架构和生命周期投资，比如支持至少三代服务器处理器微架构，并为400GbE及更高规格的以太网准备就绪。