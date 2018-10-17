戴尔科技公司：我们在第四季度让股东就VMware交易进行投票

戴尔科技希望在交易所重新上市，并在今年一月首先提出了这个想法。一些股东（包括拥有1650万纽证DVMT股份的企业狙击手Carl Icahn）反对这笔交易，想争取更好的条款。纽证DVMT是戴尔为帮助购买EMC而设立的追踪股票。

戴尔科技公司将要求股东在第四季度里就公司与VMware关系的提议变更进行投票。

戴尔科技希望在交易所重新上市，并在今年一月首先提出了这个想法。一些股东（包括拥有1650万纽证DVMT股份的企业狙击手Carl Icahn）反对这笔交易，想争取更好的条款。纽证DVMT是戴尔为帮助购买EMC而设立的追踪股票。

Icahn昨天发信给股东敦促他们挑战迈克尔·戴尔的提议，迈克尔·戴尔提出将每一个DVMT股份换成1.3665新的戴尔股，或每DVMT股换成109美元。Icahn声称该提议揩了投资者的油水，他还威胁要“豁出去”阻止合并。

戴尔科技公司在发给本栏目的声明里表示，公司“仍然认为关于DVMT股票的提议是公平的并且是对DVMT股东利益最有益的，DVMT股票在交易宣布之前的股价溢价为29％。“

提议是要让DVMT股东在“汇总现金考虑”中获得一些戴尔科技股份和90亿美元的股息。

该声明还补充表示，预期的交易是一个“评估多种替代方案后一个非常透明和彻底过程的结果”。戴尔的另一个选择好像是个超普通的IPO。假若VMware招行不通，戴尔也已经与一些可以继续另一选择的银行家沟通过。

Icahn在他的信中指责戴尔将反向并购计划公开，他称戴尔知道股东和市场会担心以及DVMT和VMware股票（集团的王牌）价值将会像今年早些时候发生的那样下跌。

戴尔曾发行DVMT追踪股票，因为公司的银行家无法找到100亿美元现金去凑齐600多亿美元的EMC收购）。 EMC实际上拥有VMware的82％股权。戴尔为了说服EMC股东出售而创建了DVMT跟踪股票，该跟踪股票不得以超过10％的VMware股票价格折扣出售。

戴尔公司今天补充表示，公司与占整个DVMT基数40％的股东沟通过。戴尔称代表DVMT投资者及有金融和法律顾问支持的独立特别委员会“根据其法律义务确定该交易是DVMT股东的最佳选择。

戴尔公司基于一点继续表示：

戴尔公司希望在未来几周内提交明确的委托材料并确定股东投票的日期，非附属股东将有机会在本年度第四季度对该交易进行投票。

为了保护DVMT股东的利益，该交易仍然需要股东投票，并需要得到大多数非附属DVMT股东的支持。