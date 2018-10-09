 英特尔，云背后的力量

2018杭州云栖大会日前落幕，作为阿里云的战略合作伙伴，英特尔再次出现在阿里云的现场，大会期间英特尔高管频频现身大会各个会场，英特尔还有自己的特别专场，另外还有出现在各种展台的英特尔各种产品和Logo。尽管是阿里云的主场，但英特尔的存在感丝毫不弱。

至顶网服务器频道 10月09日 新闻消息（文/邹大斌）：2018杭州云栖大会日前落幕，作为阿里云的战略合作伙伴，英特尔再次出现在阿里云的现场，大会期间英特尔高管频频现身大会各个会场，英特尔还有自己的特别专场，另外还有出现在各种展台的英特尔各种产品和Logo。尽管是阿里云的主场，但英特尔的存在感丝毫不弱。实际上，这也反映出两家的紧密关系，从CPU、网络、存储等基础设施再到各种人工智能等各种软件，阿里云与英特尔有着广泛深入的合作。

走出国门的阿里云专有云

回顾2017年的杭州云栖大会，不少人对阿里云集装箱数据中心的现场拔电演示留下了很深的印象。这个发生在阿里专有云中的故事在今年的杭州云栖大会上继续延续。在大会上，阿里云专有云演示了内部代号为《功夫猴子》的混沌工程项目，即随机主动注入各种异常，系统如何自动完成修复，让云服务恢复正常。与去年的拔电相比，可谓是专有云稳定性演示的升级版，这样的场景对于用户更为现实，其处理起来也更为复杂，更考验产品的可靠性和稳定性。

显然，要让专有云具有更好的稳定性、更好的性能就离不开技术的支持，阿里云联合英特尔成立的专有云联合创新实验室正是服务于此目的。在实验室里，双方在产品和技术上开展了非常深入的合作。比如，基于阿里云的独特需求英特尔对CPU做了大量定制，包括CPU主频、功耗、内核数以及虚拟化能力。同时，英特尔也与阿里云的软件团队一起合作，针对阿里云的软件做了很多优化，使得软件可以更好地在英特尔平台上发挥性能，同时具有更高的能效和更低的PCU。

除了CPU之外，英特尔和阿里巴巴在内存方面也进行了深入合作，帮助阿里云利用英特尔数据中心级持久内存（Intel Optane DC Persistent Memory）来优化数据库和缓存的性能。除了内存之外，SSD也是双方的合作重点。阿里云对SSD有很多要求，包括容量、吞吐量、响应时间以及成本等，针对各种不同的需求，英特尔为阿里云提供了各种不同形态、不同类型的SSD。

英特尔和阿里还在人工智能方面做了大量的共同研究工作，如基于英特尔至强可扩展处理器和FPGA硬件一体化的解决方案进行视频处理、视频分析。另外，双方还在电源管理有深入合作，针对中小企业私有云供电可靠性以及能效管理需求推出了智能电池系统，为中小企业私有云提供持久电力保障。

值得一提的是，英特尔与阿里在专有云的合作并不仅仅限于技术层面，在生态层面也有紧密的合作。在云栖大会上，英特尔与阿里云宣布成立专有云产业联盟(Apsara Stack Industry Alliance)，该联盟专注于为阿里专有云解决方案平台建立生态体系。此前的8月阿里云已经宣布推出阿里云专有云企业版的国际版本，相信双方在生态层面的合作对于阿里云专有云走出国门将起到非常重要的作用。

英特尔销售市场全球副总裁、全球云销售事业部总经理朱杰豪出席阿里云栖大会

一切为了满足客户的需求

英特尔与阿里云的合作不只是局限于前面提到的专有云方面，而是覆盖多个方面。以英特尔的傲腾为例，目前英特尔的NVMe傲腾和即将推出的DIMM傲腾（Intel Optane DC Persistent Memory）都在阿里云有应用，比如阿里云数据库POLARDB和Tair缓存，对改善阿里云用户体验发挥了重要作用。

POLARDB是阿里云去年9月推出的一款云数据库，对标AWS的Aurora数据库，它与MySQL完全兼容，但拥有企业级的特性，上市后收到广泛关注。阿里云数据库事业部技术人员告诉记者，与去年相比阿里云数据库POLARDB性能至少快了2倍。这背后就与来自英特尔的支持，特别是英特尔傲腾的采用很有关系。“经过我们在线上一年使用傲腾的经验，采用傲腾后POLARDB的写延迟有5倍缩小，读有10倍提升，总体说来QoS、性能都有明显提升。”他表示。

据悉，为了让用户的使用体验更加平滑，如今POLARDB的标配就是傲腾。而在此之前，POLARDB采用普通HDD、SSD等，数据库写入时常常会出现抖动，严重影响用户体验。目前双方还在评估傲腾数据中心级持久内存，不久也有望投入使用。

同样的合作也发生在阿里自研的高速缓存系统Tair上。Tair在阿里巴巴被广泛使用，包括淘宝天猫浏览下单、优酷浏览播放都离不开Tair的支持。目前，阿里巴巴正在试用下一代英特尔至强可扩展处理器和即将上市的傲腾数据中心级持久内存，来加速Tair的性能。阿里Tair高级工程师透露，傲腾数据中心持久级内存使用不仅提升了性能，还通过服务器的整合降低了能源消耗。

另外，英特尔和阿里云在云栖大会上还宣布推出云边一体化边缘计算产品，可针对不同的计算场景定制端到云的物联网解决方案。云边一体化边缘计算产品是一个针对物联网应用的开放性框架，包含了英特尔软硬件、最新人工智能技术，以及阿里云IoT的平台、操作系统等产品。

为奥运会助力

英特尔与阿里合作覆盖众多行业领域。在云栖大会期间，英特尔和阿里巴巴宣布将合作在2020年东京奥运会基于奥林匹克转播云（OBS Cloud）提供立体内容。

据英特尔体育事业部首席技术官Jay Jayaram介绍，作为奥运会全球合作伙伴，英特尔和阿里巴巴将与OBS一起，通过英特尔立体技术与虚拟现实技术的支持，为全球RHB组织（RHB，持权转播机构）打造更为高效、可靠的沉浸式媒体传输管道，改善观众体验，让他们更贴近赛场。

“沉浸式的媒体体验是一个全新的技术，涉及内容制作、编辑、改编以及流媒体传播。基于英特尔的技术，我们能提供一个更低延迟、更加快速、更有效率的方式，把内容更快传输到奥林匹克有播放权的公司（如OBS），阿里将提供这个播放的平台。”Jay Jayaram表示。

据悉，目前英特尔在体育方面有几个关注重点：第一是如何把所有内容实时传输给到观众；第二个是让赛事观众全方位了解赛事信息；第三个是能够实现双方的互动。这里主要涉及的是VR虚拟现实技术和360度回放技术，而英特尔目前已经掌握了两个核心技术：True VR和True View技术。True VR在平昌冬奥会上使用过，期间英特尔提供有55个小时的VR（30个TB），这些资料都被传播到超过70个国家。2020年东京奥运时将提供更多、更大规模的影像。而True View技术要求更高，英特尔的技术能让观众在任何时间、任何地方都能观看赛事，并能带给它一个相当真实的感受。

当然，英特尔与阿里的合作远不止这些，正像和其他云服务上的合作一样，都是非常深入、全方位的，从硬件到软件、从具体的产品到服务。事实上，阿里云与英特尔的合作也正是目前英特尔与众多云合作伙伴的一个缩影，在这些合作中，英特尔收获了最新的用户需求，使得其产品和服务不断改进，最终在成就客户的成功之时也收获了自己的成长。