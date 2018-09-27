由于投资者抵制VMware股票回购计划，戴尔表示将探索传统的IPO方式

据路透社和《华尔街日报》报道，戴尔科技公司（Dell Technologies Inc.）计划会见几家银行，商谈可能的首次公开募股（IPO）承销事宜，这家公司再次上市的消息为之前的混乱带来了另一个转折点。

作者：MIKE WHEATLEY

更新时间：美国东部时间2018年9月23日21:02

据路透社和《华尔街日报》报道，戴尔科技公司（Dell Technologies Inc.）计划会见几家银行，商谈可能的首次公开募股（IPO）承销事宜，这家公司再次上市的消息为之前的混乱带来了另一个转折点。

这些会见意味着戴尔推迟了原本计划在本周进行的路演，这次路演将提出收购子公司VMware计划，而这一举措引起了一些投资者的反对。

今年早些时候，戴尔曾表示计划支付价值217亿美元的现金和股票，回购VMware的追踪股，这意味着不通过IPO就重返股票市场。

据《华尔街日报》报道，如果戴尔选择了IPO的方式，就不需要再收购VMware的追踪股了。但是，它指出同银行的会面很可能只是“为了向投资者施加压力的一种策略”，目的是为了支持对VMware追踪股的收购，据信这是戴尔首席执行官迈克尔.戴尔（如图）的首选方案。

戴尔拒绝对这些报道发表评论，戴尔在本月早些时候表示，它将与主要投资者举行一系列路演会议，以说服他们了解收购VMware这笔交易的好处。

收购建议为每个投资者持有的每一股DVMT追踪股支付1.3665股戴尔科技的C类普通股，或者109美元。作为这笔交易的一部分，VMware公司的董事会已经投票同意向VMware的股东支付110亿美元的现金股息，具体取决于收购提案是否能够被接受。

如果收购VMware的交易被通过了，这家虚拟化软件子公司将保持其独立地位，戴尔拥有其81％的普通股。

Wikibon资深的行业分析师Dave Vellante表示，VMware股票回购对戴尔而言是一个极具吸引力的选择，因为它简化了公司结构，并为让这家公司再次上市的途径变得更加简单。但戴尔面临的问题是像Elliot Management Corp.和Carl Icahn这样的对冲基金是这件事的阻碍者。当戴尔最初私有化而EMC还是上市公司的时候，这两家对冲基金就是主要的反对者。这位分析师表示，这两家对冲基金都拥有DVMT的股票，他们都试图压榨戴尔以获得更好的交易条件。

Vellante表示：“尽管到目前为止，DVMT已经实现了巨大的增值，但是这只是一种想要获取更大份额的谈判策略。” Vellante表示：“戴尔提供了比目前DVMT更好的溢价，但是Icahn、 Elliott等想要更多。对冲基金是贪婪的，而当他们看到戴尔能够通过这笔交易获得多少好处的时候，他们就会变得焦躁，并且想要更多。”

Enderle集团的分析师Rob Enderle的看法则略有不同，他认为迈克尔.戴尔正在尝试用一种创造性的方式来解决这家公司面临的一个大问题：它无法为该公司最厉害的高管们提供股票期权，而股票期权基本上取代了绝大多数高管的养老金。

Enderle解释说：“这意味着他们必须支付较高的薪酬，而这会损害企业盈利状况，而且由于薪酬是要现在就要纳税的，就无法实现强大的税收递延福利的目标。”

戴尔面临的问题是让投资者同意其提议的解决方案，Enderle称这是一项创意计划，可确保其拥有私有公司的许多自由，以及可用于补偿的可销售安全性。

Enderle补充表示：“Facebook和谷歌都尝试了自己的混合方式，让创始人拥有不同寻常的控制权并受到保护而不被解雇，但他们没有回避报告要求，这些例子是市场上最接近戴尔想要的做法。” Enderle表示：“迈克尔.戴尔最终可能不得不跟随他们，但他显然正在努力地想要看看他的人是否能够做到更好的平衡。”

然而，Vellante表示，如果戴尔无法获得回购追踪股票所需的支持，那么传统的IPO对戴尔来说仍然是一个不错的选择。他补充表示：“市场炙手可热而且估值上升，这为戴尔提供了很好的选择。”

戴尔公司的高管和行业分析师都表示，无论公司最终决定采用何种方式，客户都可以放心，他们几乎不会受到什么影响。

上个月在VMworld 2018大会上，迈克尔.戴尔（Michael Dell）接受了SiliconANGLE上的流媒体直播工作室theCUBE的采访，他在这次采访中表示，该公司的这些流程是完全公开的，就好像它已经是上市公司一样地披露了相关信息。

戴尔表示：“我们提供了所有的公开文件，它已经存在并可供使用。”戴尔表示：“我看到的是，我们的运营方式和战略、与客户和合作伙伴的关系以及VMware的独立性没有发生任何变化。”

Constellation Research Inc.的首席分析师兼副总裁Holger Mueller表示，由于公司债务的计算方式发生变化，戴尔希望再次上市，这使得上市成了比继续作为私有实体企业存在更具吸引力选择。

Mueller表示：“对于戴尔的高管们来说，无论这家公司是继续保持私有还是上市，无论迈克尔.戴尔和投资者们选择何种形式的融资和运营方式，主要要关注的仍然是如何改变公司的产品。” Mueller表示：“挑战实际上并不是在财务方面，而是在产品和创新方面。”