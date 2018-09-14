Nvidia发布用于AI驱动服务的高速数据中心平台

近日，Nvidia对其机器学习产品进行升级，推出一款新的数据中心芯片和软件，旨在加速这些服务并实现新的服务，例如人与机器之间更自然的语言交互。

Nvidia的GPU芯片已经成为机器学习蓬勃发展的基础，机器学习利用模拟大脑工作方式的软件，让计算机能够独立学习。GPU可以并行运行很多任务，这使其在语音和图像识别、电影推荐和自动驾驶汽车领域实现了一系列突破。

近日，Nvidia对其机器学习产品进行升级，推出一款新的数据中心芯片和软件，旨在加速这些服务并实现新的服务，例如人与机器之间更自然的语言交互。

特别是，这个名为TensorRT Hyperscale Inference Platform的平台专注于“推理”，也就是运行深度学习神经网络模型的过程。该模型基于得到的新数据来推断任务以及执行任务。与训练模型（通常需要更多处理能力）不同，推理通常要使用内部有标准CPU的服务器。

本周四在东京举行的Nvidia GPU技术大会上，Nvidia首席执行官黄仁勋及其高管宣布推出了这几款新产品。首先，他发布了名为Tesla T4的小型低功耗芯片，该芯片采用所谓的Turing Tensor Core设计用于推理。作为当前特斯拉P4的下一代，T4拥有2560个核心，每秒可运行高达260万亿次操作。

黄仁勋还宣布对TensorRT软件进行更新，该软件可让处理速度比CPU快40倍，它包括一个TensorRT 5推理优化器和Tensor RT推理服务器，一个软件“容器”中的微服务，可以运行主流的人工智能软件框架，并与容器编排器Kubernetes和Docker集成，后者可在Nvidia的GPU Cloud上使用。

Nvidia副总裁、加速业务总经理Ian Buck解释说，目前数据中心内有用于各种任务的软件，如图像识别、搜索和自然语言处理，因此效率不高。他说，Nvidia新推出的推理平台，让应用可以使用相同的架构和软件加速应用。例如，Google将把T4添加到其公有云中，主流服务器制造商表示他们也会使用这个平台。

例如Nvidia称，使用GPU进行推理已经帮助微软的Bing搜索引擎将延迟提高了60倍，SAP为广告客户提供的实时品牌影响信息提高了40倍。

在这次活动上，Nvidia还宣布推出了号称第一个用于自主机器（从汽车到机器人再到无人机）的AI计算平台。具体来说，有一款新的AGX嵌入式AI HPC系列服务器，该系列产品的部分包括用于数据中心的DGX系列和用于所谓的超大规模数据中心（如Google和Facebook）的HGX系列。

另一个新产品是Jetson AGX Xavier，这是Nvidia自主机器副总裁Rob Csongor所说的开发套件，是第一台用于机器人等应用的AI计算机。同时公布的合作伙伴包括建筑领域的Komatsu公司、自动船用和无人机车辆领域的Yamaha Motor公司以及工厂自动化视觉系统领域的佳能公司。Csongor说：“这是我们下一个大的市场，我们相信这将是变革性的。”

Nvidia还发布了一个关于AI推理市场看似不合理的数字：未来5年200亿美元。这可能有助于Nvidia在未来一段时间内继续保持长期好于预期的盈利结果。