量身定制与行业赋能 FileMaker开发者生态的那点事儿

依靠强大的平台功能和扩展性，以及开发者生态，FileMaker正在成为一个企业应对数字化转型的强有力工具。而且背靠苹果公司，FileMaker在软硬件结合方面优势明显。

至顶网服务器频道 09月11日 新闻消息（文/李祥敬）：在如今这个移动互联网时代，适合自身业务的App成为企业发展的必需。

你是否还停留在使用Excel管理业务流程和数据？

不想手工管理数据，开发一款适合自己的App。要么高价找外包公司、与开发人员反复沟通需求，要么自己组建团队，但招人和用人成本又很高。怎么办呢？

那就选择FileMaker吧，快速创建定制化App，你甚至不需要拥有丰富的开发经验或IT技能。

FileMaker是Apple的子公司，提供为移动设备、云端和本地环境构建与部署定制化App的统一平台，用于轻松构建可在iPad、iPhone、Windows、Mac和Web上无缝运行的定制化App。

下面不妨看两个FileMaker的案例，你就明白FileMaker的强大之处了。

量身定制 私募基金的定制化App之路

璞玉投资是一家专注于中国大陆私募股权基金及共同投资的独立投资管理机构。成立于2005年的璞玉投资设立了全球第一家专注于中国大陆的私募股权复合基金，并建立起全球最大的专注于中国大陆的复合基金团队。

璞玉投资IT经理陈忠国告诉记者，对于一家投资公司而言，各种财务与投资数据是每天要面对的。为了管理这些数据，很多投资经理使用Excel，这导致数据不能集中处理，而且数据也呈现非结构化，无法实现共享。投资经理也需要外出进行调查和访谈，这种碎片化的信息如何实现集中管理也是非常关键的。

另外，投资公司需要对投资了哪些企业、投资组合的回报情况、投资项目的全生命周期、客户报告等情况进行跟踪管理。如果没有一个有效的系统进行支撑，就会导致工作流程的效率低下，无法适应快速发展的业务需求。

陈忠国说，随着公司业务的快速增长，在投资组合管理、信息集成管理、交易流程管理、财务管理和报告分析等方面，璞玉投资需要建立一个统一的系统满足业务的发展。于是，璞玉投资利用FileMaker平台搭建的私募基金管理系统帮助公司管理了投资过的多支基金，以及众多基金投资过的企业。

其实在选择FileMaker之前，璞玉投资IT部门也考察了其它开发平台，仍然不能满足需求。这些开发平台存在开发周期过长、不能适应变化、平台复杂不好维护等问题。“偶然机会接触到了FileMaker，其快速开发、灵活变化的特征让我们选择该平台。FileMaker提供了简洁的集成开发环境、封装了底层的复杂。公式方式的脚本开发不但避免了人为错误，而且让开发人员产出了高效的代码。”陈忠国说。

在陈忠国看来，FileMaker拥有非常显著的特点：开发高效、上手容易、移动化程度高、稳定性强。对于金融公司而言，高效的开发平台和工具是必须的。借助FileMaker，每个新的功能从提出到发布，一周之内就能完成，而通过其它开源技术，这个过程得需要好几个月。

此外，在如今的移动互联网时代，移动办公已经非常普遍。FileMaker移动化的开发部署非常适合现在员工办公的习惯。从2012年中期开始，璞玉投资着手部署使用FileMaker Go。当客户就某个话题或者基金提问时，投资经理可以随时随地使用FileMaker Go调出该话题或基金的众多信息和客户分享。FileMaker Go帮助璞玉投资实现了移动办公，改善了投资经理的工作流程。

现在随着云计算的发展，出现了很多基于云端的SaaS开发服务平台。陈忠国表示，这类平台其实不太适合璞玉投资。因为作为投资公司，数据的安全性和平台的稳定性是非常关键的。不管是出于监管需求还是客户信息的保护，云端开发对于金融机构而言还是不太合适的。而FileMaker Server实现了24×7安全稳定，为公司节省了大量的维护时间。

总之，通过FileMaker，璞玉投资节省了大量的资源，也避免了员工手动操作出现的错误，团队协作与工作效率双双提升。“未来，借助FileMaker的扩展性，我们会在数据共享、分析等方面进行更多探索，通过数据驱动公司业务的发展。”陈忠国最后说。

赋能行业转型 一个典型FBA的故事

FileMaker并不单单是一个定制化App开发平台，随着FileMaker的日渐壮大，围绕FileMaker的开发者生态日渐成熟。除了像上面案例介绍的一般开发者，FileMaker Business Alliance，就是FileMaker商业联盟伙伴也是不容忽视的一个群体。成都普诺曼科技有限公司（以下简称“普诺曼”）就是一个典型的代表。

作为普诺曼的创始人之一，谢默是中国最早获得Adobe Certified Expert的专家之一。他作为Adobe中国核心专家组成员，是中国为数不多的FileMaker Certified Developer，有着多年教育、咨询、设计、互联网的从业经验。

谢默表示，普诺曼位于天府之国成都，是一家专门从事FileMaker管理系统和解决方案开发的一家公司，公司核心业务是为中小型企业提供轻量化、移动化的定制App开发。成立至今，已为汽车、贸易、零售、健康/医疗、制造、金融/保险、教育、航空、科技/IT、创意/文化/娱乐、物流等十多个领域的行业客户提供专业的解决方案及支撑服务。

与传统的软件开发商不同，普诺曼是为企业提供“量体裁衣”的软件开发服务。谢默说，传统软件开发商提供成型的软件产品比如Office、Windows等，这类软件一般需要一个学习的过程，而且无法根据企业的自身情况进行定制化。“我可能买这个软件，只能用他50-60%的功能，来满足我一大部分的需求，但是我的个性需求是没办法满足的。”

而对于现在流行的SaaS服务，企业可以采用租用的形式按需付费，价格也非常有吸引力，但是一个问题是数据安全。所有的数据都是存在供应商的服务器上，企业其实没办法去控制他们拿这个数据来做了什么。

“我们做的是什么呢？就是把数据的控制权让企业拥有，我们根据企业自己的管理方式，依托FileMaker开发平台帮他定制一套适合他的App软件。这种方式，传统软件开发商也提供，但是价格昂贵。FileMaker开发的App费用低，开发速度非常快，不需要耗很长的开发时间。”谢默说。

谈及为什么选择FileMaker作为开发平台，谢默表示，相比其它开发平台，FileMaker具有自己的显著特点：

第一个特点，一次性开发，适用多个平台。传统App开发如果要部署在网络端和移动端这两类平台的话，需要分别开发。虽然数据是存在一个地方，但是这两个平台的应用得单独去做，需要组建两个团队来做这个事情。“但是FileMaker不需要，一次性开发，App都能运行在这些平台上面。相比来说，App开发的速度和成本就降低很多。我反复提及速度和成本，因为这个是客户非常关心的问题。”谢默说。

第二个特点，FileMaker对于移动化设备的支持是非常完美的。在企业用户环境中， iOS设备被普遍使用。比如在工业场景中，iPad的使用更多一些。iPad里面有很多感应器，像螺旋仪、摄像头等，这些都可以被FileMaker调用，让一个iPad变成一个条码扫描器。谢默表示，FileMaker软件结合苹果非常优秀的硬件，这才是一个完美的解决方案。此外，在FileMaker中生成的App可以直接发布到App Store，就能在App Store上进行销售，供用户下载使用。

第三个特点，FileMaker平台的拓展性非常好，不仅仅可以自成体系，而且还可以和企业现有的和当下流行的平台进行对接，比如说和Oracle等这些数据库进行互通。在这一点上，FileMaker是非常优秀的。

“这三大特点是普诺曼选择FileMaker的重要原因，此外，FileMaker还有更多应用场景的支持，比如资产管理、日程管理等。我们把这些场景串联起来，就会组合成一个企业需要的应用平台。”谢默说，“此外，FileMaker官网和社区提供了丰富的教程和文档，有很多资料可以供开发者来进行学习，这种完善的开发者生态非常重要。”

基于FileMaker的优秀特质，普诺曼不断服务行业客户，帮助他们应对数字化浪潮的挑战。谢默还举了一个他们服务的制造业客户的例子，作为传统制造业，国内摩托车制造行业在经历了连续多年的下滑之后，借着"一带一路"的春风，迎来了海外市场的回暖。

同时，国内相关摩企的中坚力量也面临着跟上市场步伐、实现转型的新挑战。重庆鑫陆达科技有限公司及时转变思路，采用FileMaker定制化App，把摩托车零部件进出口的这个传统产业的"旧瓶"，盛满数据化管理体系的"新酒"，为企业开辟了一条"破局"升级之路。

谢默介绍说，重庆鑫陆达科技有限公司借助基于FileMaker平台的定制化App，对6800多条产品档案进行了有效管理，简化了曾经繁琐耗时的业务流程，极大地减少了差错率，订单管理也从"人工"到“智能”，实现了质的飞跃。

在从前，生成一个包含了产品信息、数量、包装、上游供货商等7000-8000条数据的订单，三个员工至少要花费整整三天，才能把所有内容手动录入Excel文档，同时还极易出错；使用FileMaker定制化App之后，除了几乎为零的差错率，系统自动生成订单的耗时还不到1小时。

在帮助行业进行转型的路上，普诺曼越走越远。在谢默看来，行业客户的数字化转型进程表现为以下几个特点：“去人化”，也就是摆脱人工操作，减少人为出错，实现自动化；数据分析，实现数据驱动业务，借助信息化手段实现数据收集、分析，进而驱动业务决策；移动化，随时随地处理工作，变革工作流程。

“FileMaker的拓展性非常强，我们在做两个尝试：一个是把我们已有的，比较好的行业方案做成标准化产品，这个标准化产品是可以定制的；另外，我们也会接以API方式接入更多的资源，让FileMaker实现更多的功能。”谢默最后说。

结语

从以上两个案例可以看到，依靠强大的平台功能和扩展性，以及开发者生态，FileMaker正在成为一个企业应对数字化转型的强有力工具。而且背靠苹果公司，FileMaker在软硬件结合方面优势明显。随着行业变革的深入，企业对于定制化App的需求也日渐强烈，FileMaker未来的发展空间无限，让我们拭目以待。